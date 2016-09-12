Тест: твое психологическое амплуа на футбольном поле

Вперёд ты не рвёшься, но если надо поможешь. Крайний защитник или опорный хав.
Прям угадали, играл правого защитника, потом опорного)
Осторожнее, возможно глубокое разочарование в себе, футболе и жизни вообще.
Вперёд ты не рвёшься, но если надо поможешь. Крайний защитник или опорный хав.
Прям угадали, играл правого защитника, потом опорного)
Во мне умирает приемник игнашевича
Вперёд ты не рвёшься, но если надо поможешь. Крайний защитник или опорный хав.
4 верных! в общем как то так и есть. в ЛФЛ играл центрального защитника
Какой-то каличный тест! Нужно, с хера ли бы вдруг, угадывать правильный ответ!По дэбильному немного!!!
ниже ответил на аналогичный вопрос. Принципиально проблема действительно есть, буду думать, как решить.
а угадывать ничего не нужно. условно "неправильные" ответы - склонность к обороне, условно "правильные" - к атаке. техническая чисто вещь.
ы мыслишь себя креативщиком - десяткой или вингером.
6, креативщик или вингер
Вперёд ты не рвёшься, но если надо поможешь. Крайний защитник или опорный хав.