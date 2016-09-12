Тест: твое психологическое амплуа на футбольном поле

Уэйна Руни тянет в центр поля, Жерара Пике в атаку, Мануэля Нойера — просто в поле. А кто в душе ты: защитник, полузащитник или нападающий? Тест от блога «Vanity Fair».

Осторожнее, возможно глубокое разочарование в себе, футболе и жизни вообще.

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