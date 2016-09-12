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    Vanity Fair Все блоги -

    Тест: твое психологическое амплуа на футбольном поле

    12 сентября 2016
    Уэйна Руни тянет в центр поля, Жерара Пике в атаку, Мануэля Нойера — просто в поле. А кто в душе ты: защитник, полузащитник или нападающий? Тест от блога «Vanity Fair».

    Осторожнее, возможно глубокое разочарование в себе, футболе и жизни вообще.

    Рейтинг: 4 Голосов: 27
    Комментарии19
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      Рейтинг: +483

      headdevil 14 сентября 2016, 00:22

      Вперёд ты не рвёшься, но если надо поможешь. Крайний защитник или опорный хав.
      Прям угадали, играл правого защитника, потом опорного)

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      Рейтинг: +826

      alex kidn 14 сентября 2016, 00:11

      Во мне умирает приемник игнашевича

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      Рейтинг: +231

      ВoВ 13 сентября 2016, 12:00

      Ты мыслишь себя креативщиком - десяткой или вингером.

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      Рейтинг: +360

      kuchipachi 13 сентября 2016, 09:22

      Вперёд ты не рвёшься, но если надо поможешь. Крайний защитник или опорный хав.
      4 верных! в общем как то так и есть. в ЛФЛ играл центрального защитника

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      Рейтинг: +36

      roma3003 12 сентября 2016, 21:21

      Вперёд ты не рвёшься, но если надо поможешь. Крайний защитник или опорный хав.

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      Рейтинг: +28

      ilya733090 12 сентября 2016, 20:58

      Какой-то каличный тест! Нужно, с хера ли бы вдруг, угадывать правильный ответ!По дэбильному немного!!!

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > ilya733090 12 сентября 2016, 21:31

      ниже ответил на аналогичный вопрос. Принципиально проблема действительно есть, буду думать, как решить.

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > ilya733090 13 сентября 2016, 09:23

      а угадывать ничего не нужно. условно "неправильные" ответы - склонность к обороне, условно "правильные" - к атаке. техническая чисто вещь.

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      Рейтинг: +24

      ASR77 12 сентября 2016, 20:19

      ы мыслишь себя креативщиком - десяткой или вингером.

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      Рейтинг: +1381

      marslond 12 сентября 2016, 19:58

      Вперёд ты не рвёшься, но если надо поможешь. Крайний защитник или опорный хав.

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      Рейтинг: +26

      rjj 12 сентября 2016, 19:17

      6, креативщик или вингер

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      Рейтинг: +286

      Igorello97 12 сентября 2016, 18:59

      Вперёд ты не рвёшься, но если надо поможешь. Крайний защитник или опорный хав.

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