Каррера vs Семин. Три больших вопроса к дерби

После паузы на игры сборных к центральному матчу тура вопросов больше чем ответов. В первую очередь – по составам и фанатам. Разбираемся в сложностях «Спартака» и «Локомотива».

«Спартак» в кои-то веки единоличный лидер, и в случае победы им останется. «Локо», вдохновленный возвращением Семина, добыл первую победу после четырех ничьих подряд. У хозяев без Феранндо и Промеса могут возникнуть сложности в созидании, у гостей, которые выйдут обороняться, сложности уже есть в опорной зоне. Что перевесит?

Каков «Спартак» без Промеса и Фернандо?

При Каррере игра стала менее зациклена на голландце, но он по-прежнему остаётся ключевой фигурой и едва ли не единственным человеком, способным решить исход матча в одиночку. Против Швеции Квинси вышел в старте, но в концовке получил спазм бедра. С «Локомотивом» он сыграть не сможет. Как выйдет из ситуации Каррера? Номинально и по функционалу напрашивается выход Мельгарехо. Другое дело, что и ему, и Попову комфортнее слева.

Проблему могла бы решить переброска Зобнина, но есть ощущение, что Романа отправят на правый фланг обороны. Он закрывал его после удаления Ещенко в Махачкале и выглядел органично. В свете травмы Макеева особых вариантов не остаётся, хотя Каррера может рискнуть и поставить кого-то из молодых вроде Кутина. Проблема в том, что тренеру надо держать в уме лимит: опустив Зобнина на край, выпустить впереди одновременно Попова, Джано и Мельгарехо он уже не сможет. Поэтому мы вполне можем увидеть в старте Александра Зуева.

Фернандо в команде без году неделя, но представить центр поля без практически не ошибающегося в передачах бразильского диспетчера почти невозможно. По позиции и логике подменять его должен Ромуло, но весь функционал профессионально получающего «горчичники» Фернандо он не осилит. Вполне вероятно, что Каррера пойдёт на изменения самой игровой модели без трёх игроков основы. Например, вернётся к 3-5-2. Тогда возможен дебют новичка Маурисио.

Как разрешится ситуация с билетами, выкупленными «Локомотивом»?

Акция, устроенная «Локомотивом», вызвала мощный резонанс. «Железнодорожники» выкупили полностью гостевой сектор (4,5 тысячи мест), билеты в который стоили по 1000 рублей, и перепродали их своим болельщикам по 300 рублей. Понравилось это однако не всем. И те, кто говорит об обесценивании дерби, и те, кто считает это дешевым подкупом, в общем правы. Прав и менеджмент клуба. Если Евгений Гинер сокрушается о всего семи тысячах проданных абонементов, то «Локомотив» пока пристроил только 1,5.

Позиция руководства «Локо» понятна. Вице-премьер РФ и председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович, ставший новым патроном «железнодорожников», заявил, что главное – вернуть болельщиков. В решении задачи, по мнению нового президента Ильи Геркуса, хороши все средства. В букмекерских конторах вряд ли высокие коэффициенты на наличие стёбного перформанса со стороны фанатов «Спартака» в адрес болел «Локомотива». Наверняка уже открыт конкурс на самую смешную шутку по этому поводу.

Кого Семин поставит в центре?

Зачем укомплектованному в центре «Локомотиву» ещё один хавбек, понять было непросто. Однако потребность в Игоре Денисове возникла сразу после его подписания. Тарасов порвал кресты в товарняке за сборную, и в опорной зоне возникли пустоты. Теперь интересно, на какой из двух рисков пойдет Палыч. Черевченко выпускал одновременно Миранчука и Коломейцева с аутсайдерами, где «Локо» надо было больше владеть мячом. В матчах против серьёзных соперников выходили Ндинга и Тарасов, чтобы выжечь середину полностью.

Дилемма: бросить в пекло Денисова, сохранив двух разрушителей в центре (а в плане креатива динамовец полезнее Тарасова будет однозначно), или оставить проверенную тройку Ндинга – Коломейцев – Миранчук. Коломейцев умеет на поле всё и без проблем способен сыграть глубже, но когда разрушать приходится почти постоянно, полезность его всё же заметно ниже. Есть ещё сверхосторожный вариант с выходом в опорной зоне Михалика. Вполне в духе Семина, кстати. Наконец, есть набирающий форму Фернандеш, но тут вопросы по его состоянию, лимиту и всё тем же рискам ослабления обороны. Вряд ли португалец появится в старте именно в этом матче, хотя потенциально это игрок основной обоймы.

Вопрос попроще с левым крылом атаки. У предшественников Палыча чаще всего играл Касаев, однако сам Семин сразу вернул в старт Майкона. Бразилец впрочем отправился на лавку почти сразу после перерыва. Но подменил его Коломейцев. И заработал решающий пенальти. Поэтому если в центре выйдет Денисов, а Коломейцев сразу на краю – вряд ли это кого-то удивит. Особенно с учетом того, что «Локо» почти точно будет играть от обороны. Хотя имея в обойме ещё Игнатьева, странно испытывать сложности. Возможно, как раз богатство выбора – главная проблема.

Фото: rfpl.org, spartak.com, fclm.ru