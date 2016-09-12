«Гранада» – фрик среди аутсайдеров. Почему Пако Хемес преуспеет в Андалусии?

«Гранада» – темная лошадка Примеры. Выделяется она из общей массы серых аутсайдеров персоной главного тренера. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» раскрывает культ личности Хемеса, его тренерскую доктрину и принципы работы.

Кто не знает лысого из Райо? За последние несколько лет Пако Хемес стал ВИП персоной в Примере. Его футбол обсуждают многие, начиная от баров испанских провинций, заканчивая многими знатными тренерами, такими как Анчелотти или же Пеп Гвардиола, с которым у Хемеса теплые отношения.

Четыре долгих месяца прошло с тех пор, как Пако рыдал на «Кампо де Вальекас» после, уже точного, вылета «пчел» в Сегунду. Летом ходило много слухов о дальнейшем трудоустройстве коуча: «Валенсия», «Марсель», «Ньюкасл», «Гранада». Но, похоже, самое конкретное и настойчивое предложение сделала «Гранада», где Хемес и очутился. Мало кто верит в «Гранаду», да и в доктрину Пако, но уж поверьте, «Гранада» – фрик среди аутсайдеров, который способен утереть нос многим середнякам.

Новейшая история Гранады

В прошлые года я относился к «Гранаде» всего лишь как к инвестиционном проекту семьи Поццо, не более. Да и то, среди трех инвестиционных объектов («Удинезе», «Уотфорд», «Гранада») именно испанская команда была в последнем приоритете. «Гранада» был неким перевалочным пунктом для игроков, еще не созревших для Италии и Англии, яркий пример – Игало, почти 5 лет он доказывал свою профпригодность в Примере и лишь после почти 100 игр сыгранных за андалусийцев, руководство сочло внедрить его в «Уотфорд», где сейчас он ключевой форвард клуба. Бизнес идея достойная, ведь и тратить по несколько десятков миллионов не надо, заиграл игрок, бесплатно пошел на повышение. Но хороша ли была подобная стратегия для «Гранады»? Естественно нет! Фактически каждый новый сезон состав исчислялся десятками сырых новичков, для клуба это было губительно, они проигрывали пачками матчи на старте, потом кое-как брали очки и ожесточённо боролись за выживание. Хотя именно наличие перспективных игроков, находящихся за шаг до повышения в «Уотфорд» или «Удинезе», и становилось кирпичиком, не давшему упасть команде в Сегунду.

Сейчас ситуация поворачивается на все 180 градусов. Летом Поццо решились продать клуб, покупатели нашлись незамедлительно, актив был выкуплен китайской компанией Link International Sports Limited. Посредником сделки стал брат Пепа Гвардиолы Пере Гвардиола, в обмен он потребовал возможность влияния на спортивные решения, назначать своих людей и «снимать комисионные». Спортивным директором был назначен Рансиско Хавьер Торральбо, бывший помощник Пере в спортивном агентстве Base Sport SL. Семья Гвардиолы известна своим теплым отношением к Пако Хемесу, да и с Рансиско Хемес знаком. Действительно, если у Хемеса на бумаге были предложения от «Валенсии», «Марселя», то его пришествие в «Гранаду» можно обусловить лишь теплыми отношениями и какими-то гарантиями Пере, Рансиско. Таким образом, 2016-й год должен стать знаковым в истории «Гранады», во-первых, они избавились от ярма семьи Поццо, получили полную независимость, во-вторых, на мостик менеджера пришел новатор и очень интересный тренер, который будет строить принципиально новую команду.

Франциско (Пако) Хемес Мартин: культ личности и доктрина

Пако Хемес уже был в этой шкуре, когда в первый же свой сезон в «Райо» он возглавил мадридскую команду, много экспертов предрекали им вылет (а то и досрочный), какое же было их удивление, когда по итогам сезона «Вальекано» оказались в зоне Лиги Европы, но поучаствовать там не смогли из-за финансовых вопросов.

Что еще нужно знать об этом тренере? В прошлом сезоне он поставил свои яйца на то, что «Райо» хорошо сыграет против «Реала». Вроде они и вели дважды по ходу игры, но в итоге проиграли 2:10, похоже, не самая лучшая судьба «хозяйства» Хемеса. Но вот если окунуться в анналы истории, Хемес не боится ни «Реал», ни «Барселону», ни «Атлетико», его команда смело играла с ними на встречных курсах, иногда проигрывала, иногда это и давало свои плоды.

Пако Хемес – анархист, давайте же разберем его тактические притязания. Хемесовская доктрина полностью повязана на атакующем футболе, пропитана им с ног до головы. Манера у Хемеса одна, доктрина тоже, поэтому нету сомнений, что в «Гранаде» он будет работать точно также, как и в «Райо». Тактика Хемеса очень сильно перекликается с творческими поисками сборной Испании. При Дель Боске «фурия роха» играла с «ложной девяткой», аналогичное ноу-хау внедрил и Пако в «Райо», нельзя сказать чем обусловлено это, то ли нежеланием возлагать на кого-то одного всю ответственность в атаке, то ли желанием шокировать соперника с первых минут, дабы коуч оппонентов ломал голову, что сотворит «Райо» в следующую минуту. К тому же, у Хемеса был широкий ассортимент разноплановых и сильных «хавов», в колоде их которых каждый умел забивать. В итоге, именно многогранная атака стала главным оружием команд Пако! Соперник просто не мог предусмотреть, кто из широкий линейки хавбеков сместится на позицию «девятки». Да что уж лукавить, игра команд Хемеса в атаке – «броуновское движение» с постоянным движением, смещениями. К тому же, всех хавбеков поддерживают защитники, также участвующие в атаке. Наверное, лишь вратарь никогда не подключается к атакам в его командах! Такая тактика была ужасной головной болью для тренера соперника, потому что было невероятно сложно адаптировать оборону под атаку Хемеса.

Естественно когда все в атаке, то ошибки впереди могут вылиться в проблемы сзади. Фактически Хемес поклонник игры в 3 защитника, но его манеру нельзя назвать слепым переписыванием конспектов коучей итальянской Серии А! В Италии позиции трех оборонцев зачастую занимают чистые центрдефы, а латерали играют выше и находятся на позиции «полувингеров», у Хемеса все наоборот. Пако периодически юзает барселоновскую фишку с смещением опорного полузащитника на позицию центрального дефендера, в то время как латерали бегут, сломя ноги, в атаку. Но в случае потери, в оборону возвращаются все, будь ты латерали, играющий центрбека или будь ты лучший бомбардир. Хотя провалы в обороне все-таки одна из самых слабых сторон Пако.

Ещё одна особенность – риск! Пако Хемес совершенно не боится рисковать. В случае мертвого матча он запросто может снять опорника или центрдефа и выпустить атакующего «хава», центрального нападающего. Кто ещё может сыграть с «Реалом» 10:2? В этом плане все-таки Хемесу нужно отдать должное, неоднократно благодаря риску он спасал «мёртвые» матчи.

Первые успехи и неудачи Хемеса

Прошло два тура и «Гранада» сыграла два принципиально разных матча. В одном они добыли ничью в поединке против «Вильярреала», клуба занявшего 4-е место в прошлом сезоне, представляющего Испанию в Лиге Европы. Пропустили первыми, но забили рабочий гол. Хемесу было трудно в полной мере воспользоваться своей тактикой, потому что «Вильярреал» славится своей сильнейшей обороной и опорной зоной. Манера Хемеса же отразилась, например, в характере замен, по ходу матча был снят опорник и выпущен нападающий.

Во втором же туре – поражение 1:5 от «Лас-Пальмаса»! Здесь мы увидели обратную сторону медали игры Хемеса. Слабая реализации»Гранады» повлекла за собой массу проблем, защитники не успевали вернуться, катастрофические провалы, просто «Лас-Пальмас» сумел вполне всем этим воспользоваться. Нельзя сказать, что «Гранада» мало создала, зерно неудач находилось в слабой реализации! Понятное, когда нападающий бьет в руки вратарю, тот выносит на чужую половину, где гектары пространства, соответственно игрок «Лас-Пальмас» либо на скорости уходит, либо отдает пас в разрез на забегающего партнера.

Почему дальше-больше?

В первых двух турах было налицо одно – у «Гранады» сыроваты кадры! Да и к тому времени «Гранада» сделала лишь небольшую часть нужны приобретений, некоторые позиции остались на профнепригодных (для Хемеса) игроков. В принципе, если оставить всё как есть, то «Гранада» все-равно могла бы выстрелить, но буквально за 2 дня до окончания трансферного окна именно клуб Хемеса стал самой активной командой на рынке.

Это должно стать переломным моментом, потому что все трансферы как на подбор сделаны именно для Хемеса. Сампер, Перрейра, Атзили, Буэно, Кравец, Мехди, Везо, Табану. Например, Серхи Сампер отметил, что в «Гранаду» он перешел только из-за Пако Хемеса.

Вот тот же Сампер – юный 21-летний полузащитник, очень талантливый, очень перспективный, воспитанник «Барселоны». До 2016 играл в «Барселоне Б», но все равно привлекался к играм и тренировкам в основной состав. По сути «Гранада» просто может стать для него перевалочным пунктом, в перспективе он способен подсидеть Бускетса.

Альберто Буэно, трансфер этого нападающего вообще вне всяких похвал! Этот парень в Райо Хемеса был ключевым, самым результативным форвардом, он ушел на повышение в «Порту», но не заиграл и вот теперь он здесь. Кто как не он знает требования Пако, да и сноровку он еще не растерял.

Артем Кравец, украинец из «Динамо», 30 мячей забитых за киевлян, неоднократные вызовы в сборную Украину, прошлый сезон в «Штутгарте», этот игрок оброс мяском для проекта Хемеса.

Можно рассказать много о каждом из новичков, но отметить хочу вот что – все эти игроки куплены как раз под Хемеса. Тут и защитники, типа Табану, Везо и полузащитники типа Атзили, Перрейры, Мехди, Сампера и нападающие Буэно, Кравец.

Перспективы

«Гранада» – очень серьезный вызов для Хемеса. Уверен, если он как следует зарекомендует себя, то получит должность в ТОП-клубе, типа «Валенсии»! Последние трансферы «Гранады» дают огромную надежду на хороший сезон для андалусийцев. Пока что «Гранада» – фрик среди аутсайдеров, но в конце сезона они могут стать главной сенсацией Примеры.