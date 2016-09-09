Бурное лето Курбана Бердыева.

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает о насыщенном летнем периоде Курбана Бердыева.

Это лето было активно не только на громкие трансферы, но и на множественные тренерские перестановки, особенно в чемпионате России. Любая тренерская отставка, влекла за собой слухи о скором приходе Курбана Бекиевича, вспоминаем все летние варианты Бердыева от «Спартака» до «Локомотива».

«Ростов».

После прошлогоднего исторического и удивительного второго места Бердыев продолжил работу с «Ростовом». Усиление клуб не получил, но и лидеры команду не покинули, поэтому к матчам квалификации Лиге Чемпионов «Ростов» подходил в оптимальном составе. После прохода в ЛЧ «Андерлехта» Бердыев провёл встречу с руководством и спонсорами «Ростова» и довольно неожиданно покинул ростовский клуб.

Сборная России.

После провального Евро 2016 и отставки Слуцкого стали появляться кандидаты на должность тренера сборной России и лидером в этой гонки был Бердыев. Многие болельщики хотели видеть у руля сборной, именно Курбана Бекиевича, но долгие переговоры со всеми кандидатами, контракт с Ростовом и ряд других причин, «помогли» Мутко сделать выбор в пользу Станислава Черчесова. Так история назначений Курбана Бердыева этим летом только начиналась.

«Спартак».

Бердыева начали связывать с московским клубом ещё при Дмитрие Аленичеве, но вначале лета «нормальных» переговоров так и не произошло. А вот после увольнения Аленичева и ухода Бердыева из Ростова начались активные переговоры заинтересованных сторон. Многие уже предположили, что Бердыев поможет «Ростову» в Лиге Чемпионов и возглавит москвичей. Но условия Бердыева не понравились руководство Спартака, хотя контроль за трансферами и приход «людей Бердыева» не самые плохие условия, но не срослось.

«Локомотив»

Отставка Черевченко была тоже неожиданной и в чём-то похожей на уход Бердыева из «Ростова», ведь экс-тренера «железнодорожников» не устраивала трансферная политика клуба. Конечно, такой тренер как Курбан Бердыев заинтересует любой клуб России, поэтому Локомотив, тоже не исключение, «железнодорожники» провели переговоры с Бердыевым, но похоже успехом они не увенчались. Смена руководства Локомотива оставила его в трудном положении в самый разгар лета, ведь отсутствие усиления и слухи о продаже лидером уже отобразились на игре Локомотива.

Консультант «Ростова».

Чемпионат России просто уникален, ведь главный тренер, уволившийся из клуба, возвращается через пару недель, но уже в качестве консультанта такого в мировом футболе ещё не было. Но главное, что возвращение Курбана Бердыева в столь важный исторический момент прошло не напрасно, ничья против «Аякса» внушает оптимизм, а сегодняшний удачный результат станет – фантастическим для столь «проблемного» клуба. Поэтому не важно, консультант Бердыев или главный тренер, главное – результат, которого клубы Бердыева всегда добиваются.

Сегодня Курбан Бекиевич утвержден в должности вице-президента «Ростова», в обязанности которого будет входить контроль за всем спортивным блоком клуба, поэтому теперь за ростовчан можно не переживать, ведь Бердыев официально вернулся в Ростов-На-Дону и продолжит вместе клубом удивлять россиян в чемпионате и Лиге Чемпионов. Желаем удачи, Курбан Бекиевич!

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