Пришельцы. Иностранный легион РФПЛ в цифрах

Мы много говорим о лимите на легионеров и не очень – о них самих. Блог «Vanity Fair» перелопатил заявки 16 клубов РФПЛ и разобрался, кто к нам понаехал. Тут вписанный М'Вила и остальные 156 иностранцев, заявленных на осеннюю часть сезона.

На осеннюю часть сезона в РФПЛ заявлено 157 иностранцев (включая Марио Фернандеса с Янном М'Вила и исключая Жоаозиньо). Наибольшее количество легионеров по традиции представляют Бразилию. В мире тренд на бразильских кудесников мяча постепенно сходит на нет, да и бразильцы, будем откровенны, уже не те. Но в России они по-прежнему пользуются популярностью. Зато аргентинец нынче всего один – Пабло Фонтанелло из «Урала».

На втором месте – братья наши с Балканского полуострова. 11 сербов, 6 хорватов, есть босниец, черногорец. Из новенького – пара албанцев, выписанных «Тереком», и совсем уж экзотичный косовар Бериша из «Анжи». Учитывая позицию России по отношению к Косово, в Махачкале рисковали, но пока постоянно прущий в обыгрыш вингер вызывает больше положительные отклики.

В лиге сразу шестеро французов благодаря вернувшемуся на флажке Молло и М'Вилла, дозаявленному только 8 сентября. Хавбека, как и Витселя, не удалось продать. Европейцы предпочитают дождаться окончания контракта и взять футболистов даром. Вполне разумно. Хватает и соседей, причем украинцев на одного человека больше, чем белорусов. Тезис о том, что футбол вне политики, вызывает скепсис, однако на примере этих трансферов в него вполне можно поверить. По крайней мере, с нашей стороны. Косвенно это подтверждает и наличие всего одного легионера из дружественного Казахстана.

Интереснее ситуация со странами второго эшелона. По 5 человек в Россию делегировали Испания, Нигерия и Кот-д'Ивуар. Из африканских стран эти две лидируют с большим отрывом. Трое футболистов из Ганы, все остальные посланцы черного континента в единственном числе. Учитывая, что именно эти три сборные в последнее время были наиболее сильны, африканский рынок Россия освоила неплохо.

Касательно Европы ситуация иная, и отчасти связана с приглашением тренеров (Грасия, Веркаутерен, Врба). По 4 человека приехало из 5 стран: Италия, Румыния, Швеция, Грузия и Болгария. Если выходцы из Грузии были всегда, то приглашение румын – явление новое. Наконец, сразу 7 стран представлены тремя футболистами: Бельгия, Португалия, Финляндия, Чехия, Гана, Иран и Узбекистан.

Если говорить о клубной принадлежности, то в большинстве команд количество иностранцев колеблется около 10, хотя лимит 10+15 давно канул в лету. Судя по всему, именно такое число легионеров оптимально и позволяет не сильно разоряться из-за их вынужденного простоя. По 10 человек в 6 клубах, в 3 – по 11, в «Урале» – 9.

8 и 7 в «Томи» с «Оренбургом», что связано с их недавним подъемом в элиту. Особняком стоит третий выходец из низов, «Арсенал», который опять стал самой русской командой. В Туле всего 4 легионера. Интересен случай «Уфы», пока думающей исключительно о сохранении прописки. Гончаренко обходится 6 иностранцами. Зато у «Анжи» и «Рубина» определенно проблемы. Зимой им нужно избавляться от 3-5 футболистов, и вряд ли эти сделки окажутся сильно выгодными для продавцов.

Следовательно, возникает устраивающий всех вариант с арендой в недозагруженные клубы. Так что не удивляйтесь, если кто-то из не проходящих в состав легионеров всплывет в той же «Уфе» или «Арсенале». Прямо сейчас очевидными кандидатами на выход кажутся Мавинга, Кверквелия и отправленный Врбой в молодежку Боли. Вообще трансферная кампания казанцев и махачкалинцев выглядит несколько оторванной от реальности – Грасии и Врбе словно не объяснили, куда они попали. А это чревато финансовыми потерями, даже если у них получится. Если же «Рубин» или «Анжи» посыплются и тренера придется менять – тем более.

Что касается тренеров, то почти половина (7 из 16) клубов предпочли зарубежных специалистов. Не верни Олег Кононов российское гражданство – было бы 50 на 50. Однако и без наставника «Краснодара» белорусы в топе: их двое. Остальные пять тренеров представляют Италию, Румынию, Испанию, Бельгию и Чехию. Интересно, как там поживает 5-миллионный налог на наставников-легионеров.

И на десерт самые экзотические легионеры: Зе Луиш (Кабо-Верде, «Спартак»), Анхель (Венесуэла, «Терек»), Конде (Гвинея, «Амкар»), Каборе (Буркина-Фасо, «Краснодар»), Думбия (Мали, «Ростов»), Бериша (Косово) и Мутари (Нигер, оба – «Анжи»), Ндинга (Конго, «Локомотив»), Самбрано (Перу, «Рубин»), Бато (Тринидад и Тобаго, «Крылья Советов»).