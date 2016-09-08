Жулиано, Денисов, Сонг и еще 6 самых удачных летних трансферов российских клубов

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» отобрал самые выгодные сделки, которые провернули отечественные клубы этим летом.

9. Роман Павлюченко («Урал» – свободный агент)

Роман пришёл этим летом в «Урал» свободным агентом из «Кубани» и уже в первых матчах Павлюченко стал приносить своему новому клубу пользу, в качестве забитых мячей и заработанных очков. Очевидно, Роман будет основной угрозой Урала в атаке и в принципе, пока с такой ответственностью Павлюченко неплохо справляется, а с учётом того, что «спящий гигант» пришёл свободным агентом его трансфер можно считать вполне удачным для «Урала».

8. Филипп Будковский («Анжи» – аренда)

«Анжи» неплохо усилилось летом, поэтому их место среди лидеров не должно сильно удивлять болельщиков, а форвард сборной Украины Филипп Будковский уже успел отличиться в РФПЛ. В прошлом сезоне Будковский забил 17 мячей за «Зарю» только в чемпионате Украины, поэтому аренда столь забивного форварда выглядит удачной сделкой менеджмента «Анжи», а высокое место клуба в РФПЛ доказывает успешность работы руководства и тренера нового клуба Филиппа.

7. Маурисио («Спартак» – аренда за 500 тыс. евро)

«Спартак» успел укомплектовать защитную линию, арендовав у Лацио центрального защитника Маурисио. Новичок «Спартака» достаточно опытен, успел сменить несколько клубов в Европе, плюс в Италии играл по нынешней схеме москвичей 3-5-2, поэтому тактической адаптации Маурисио не нужно, а Каррера сумеет безболезненно ввести в состав экс-игрока Лацио. Если Маурисио неожиданно провалится в «Спартаке», москвичи потеряют лишь полмиллиона, но если новичок проявит себя, «Спартак» сможет выкупить защитника за приемлемую цену, очевидно, риски москвичей сведены к минимуму.

6. Игорь Денисов («Локомотив» – аренда)

Казалось, что трансфер Денисова в «Локомотив» выглядит нелогичным, возрастной футболист с высокой зарплатой от которого всё лето пыталось избавится Динамо бесплатно переходит в Локо, очевидно, не самый выгодный трансфер для «железнодорожников». Но серьёзная травма Тарасова, полученная в матче против Турции, изменила положение дел, теперь трансфер опорного полузащитника выглядит явной необходимостью. Конечно, место в основе Игоря практически не вызывает вопросов, а российский паспорт Денисова позволяет безболезненно перенести серьёзную потерю в лице Тарасова.

5. Роман Зобнин («Спартак» – 3 млн евро)

«Спартак» подписал Романа за достаточно скромную сумму, как для молодого российского футболиста, поэтому трансфер Зобнина из »Динамо» хорошая сделка для москвичей. Перспективный полузащитник «удачно» перебрался в «Спартак», ведь лидерство москвичей в чемпионате России болельщики не видели давно. Конечно, лимит на легионеров и перспективность Романа Зобнина позволяют сумму трансфера в 3 млн. евро оценивать как удачную сделку, а если «Спартак» выиграет чемпионат России никто и не вспомнит о затраченных средствах.

4. Алекс Сонг («Рубин» – свободный агент)

Этим летом из РФПЛ топ-футболисты в основном уезжали (Муса, Гарай, Халк... ), поэтому трансфер экс-футболиста Арсенала и Барселоны выглядит удачной сделкой для казанского клуба. Конечно, результаты «Рубина» вначале чемпионата можно назвать провальными, но уж слишком много пришло новых футболистов, поэтому сыгранности игрокам «Рубина» явно не хватает. А Сонг в сыгранных матчах выглядит достаточно неплохо, а уж если Алекс вернёт свою лучшую форму, то переход в «Рубин» можно будет считать самым успешным трансфером лета.

3. Жулиано («Зенит» – 7 млн евро)

Бразилец перешёл из Гремио в Зенит в качестве замены Халку, конечно, Жулиано не стоит 60 млн. евро, но пользу он может принести не меньшую. Уже по первым матчам видно, что Жулиано станет лидером Зенита, а сумма перехода по нынешним трансферным реалиям выглядит не слишком большой, правда теперь бразилец должен на поле доказать, что стоит затраченных средств. Очевидно, трансфер игрока сборной Бразилии стал одним из самых выгодных трансферов этого лета не только для Зенита, но и для чемпионата России.

2. Сердар Азмун («Ростов» – свободный агент)

Азмун и в прошлом сезоне был игроком «Ростова», правда, был арендован у Рубина, но уже этим летом Сердар со скандалом вернулся в «Ростов». «Рубин» хотел оставить у себя иранца, а Азмун хотел вернуться к Бердыеву. В принципе иранец ещё в прошлом сезоне доказал, успешность своего трансфера, оформив с «Ростовом» финиш на втором месте в РФПЛ, а уже этим летом Азмун помог ростовчан добыть исторический успех, выйдя в групповой этап Лиги Чемпионов.

1. Кирилл Панченко («Динамо» – аренда)

Удивительно, но Панченко за 11 матчей ФНЛ забил больше голов, чем за два года в ЦСКА. Конечно, трансфер Панченко – очень удачная сделка для Динамо, ведь москвичи сейчас уверенно лидируют в ФНЛ и имеют отличные шансы на возвращение в элиты и главная заслуга в этом экс-футболиста ЦСКА. А вот для ЦСКА переход выглядит провальным, особенно на фоне малого выбора форвардов в стане «армейцев», отдавать единственного нападающего с русским паспортом и с такой результативностью – это очевидная ошибка руководства клуба и тренера.

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