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    WADA – новые разоблачения!

    7 сентября 2016
    Новые списки атлетов, уличенных в применении запрещенных препаратов, которые первоначально не вошли в опубликованный отчет Ричарда Макларена.

    (доказательства причастности России к очередному допинговому скандалу )

    Международная антидопинговое агентство WADA обнародовала новые списки атлетов, уличенных в применении запрещенных препаратов, которые первоначально не вошли в опубликованный отчет Ричарда Макларена. Напомним, что благодаря расследованиям и новейшим технологиям у российской бегуньи Юлии Чермошанской, которая в составе отечественной команды стала победительницей эстафеты 4х100 на Олимпиаде в Пекине, обнаружили допинг.
    Допинг-пробы российских спортсменов с двух предыдущих Олимпиад подвергаются перепроверке в связи с докладом Ричарда Макларена о систематическом применении запрещенных препаратов в отечественном спорте.

    Так же по информации компетентного источника близкого к Григорию Родченкову, Международному Олимпийскому комитету стало известно, что в древнегреческом городе Олимпии в районе реки Алфей, в одной из лабораторий обнаружены допинг-пробы.

    (фото поврежденных пробирок допинг-тестов)

    В ходе проверок участников Олимпийских игр с 776 до н. э. по 394 н. э., проходивших в Древней Греции, WADA сообщает, что 1,5 тысячи проб дали положительные результаты (обнаружены следы амброзии и нектара, а также поцарапанные изнутри амфоры). По итогам проверки МОК лишил олимпийских медалей 998 древнегреческих атлетов.

    (Фрагмент неопубликованного ранее списка спортсменов из доклада Р. Макларена)

    Среди которых первый олимпионик Корэб из Элиды; «сильнейший среди сильных», Милон из Кротона, Политес из Корины, самый быстрый атлет на 212-й Олимпиаде, Ласфен из Те-беи, бежавший 156 стадий, соревнуясь с лошадью, Никола из Акрии, которому на двух Олимпиадах принадлежало пять побед в беге, Леонидас– двенадцатикратный чемпион по бегу на стометровке. и многие другие славные атлеты.

    В ближайшее время все перечисленные спортсмены обязаны вернуть завоеванные медали.

    МОК так же заявил, что в списке упоминаются атлеты с именами похожими на славянские двухосновные, которые пока не разглашаются. Раскопки продолжаются, будем следить за развитием событий.

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