Русские-легионеры в своих сборных

В Европе закончился первый тур отбора на Чемпионат мира, который пройдет в России. Кто себя проявил в нем из легионеров нашего чемпионата? Об этом расскажет блог «Футбол России в поисках своего развития».

Грузия 1-2 Австрия

Сразу 3 футболиста РФПЛ вышли в стартовом составе сборной Грузии в матче против Австрии. Все трое представляют разные клубы: Георгий Лория («Крылья Советов»), Соломон Квирквелия («Рубин») и Джано Ананидзе («Спартак»). Лория и Квирквелия, представители оборонительной линии, не смогли сдержать нападение Австрии в двух атаках, а полузащитник «Спартака» Джано отметился красивейшим голом, правда он только смог подсластить горечь поражения.

Хорватия 1-1 Турция

Футболист «Локомотива» Ведран Чорлука провел полный матч в составе сборной Хорватии. Ничем особенным хорват не запомнился, да и мяч был пропущен со стандарта.

Финляндия 1-1 Косово

В еще одном противостоянии друг против друга вышли футболисты ЦСКА Роман Еременко и «Анжи» Бернард Бериша. Если же армеец смог отметиться только предупреждением, то Бериша сумел отличиться с пенальти. Примечательно то, что этот мяч стал первым официальным голом сборной Косово.

Албания 2-1 Македония

Футболист грозненского «Терека» Беким Баляй принес победу сборной Албании в самой концовке матча. Хотя сам албанец на поле вышел только на 60 минуте.

Болгария 4-3 Люксембург

Футболисты сборной Болгарии провели весьма непростой матч против футбольного «карлика», но все же сумели взять вверх. Одним из творцов победы стал спартаковец Ивелин Попов, который забил один из четырех мячей. Да и сам матч заслуживает того, чтоб посмотреть полный его обзор.

Беларусь 0-0 Франция

Ничья Беларуси и Франции, наверное, главная сенсация первого тура отбора. Участниками такого знаменательного матча для Беларуси стали: Иван Маевский («Анжи»), Тимофей Калачев («Ростов»), Сергей Корниленко («Крылья Советов»).

Уэльс 4-0 Молдавия

А вот капитан «Ростова» Александр Гацкан не смог помочь своей сборной в игре с Уэльсом. Итогом провальной игры стало разгромное поражение 0-4.

Швеция 1-1 Нидерланды

В этом поединке приняло участие сразу два представителя нашего чемпионата. Правда играли они за разные клубы. Капитан «Краснодара» Андреас Гранквист сдерживал атаки нападающего «Спартака» Квинси Промеса и его партнеров. В одном из эпизодов этого сделать не получилось. Промес же принял участие в голевой атаке, но только в ее зародыше. А сам же матч завершился боевой ничьей, обзор которого можно наблюдать в данном видео.

Кипр 0-3 Бельгия

Полузащитник «Зенита» и сборной Бельгии Аксель Витсель «зацементировал» середину поля. В том, что победа оказалась сухая есть большая заслуга Витселя.