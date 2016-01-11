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    Прекрасные болельщицы футбольного клуба Рома (фото)

    11 января 2016
    «Ро́ма» (итал. Associazione Sportiva Roma) — итальянский футбольный клуб из Рима.

    «Ро́ма» (итал. Associazione Sportiva Roma) — итальянский футбольный клуб из Рима. Цвета клуба: жёлто-красные. Домашние матчи проводит на «Стадио Олимпико», вмещающем 72 698 зрителей. «Рома» принимала участие во всех сезонах Серии А, кроме одного (1951/52).

    Футбольное общество «Рома» было образовано 22 июля 1927 года в результате объединения трёх римских команд: ФК «Роман», «Альба-Аудаче» и «Фортитудо-Про Рома» (первоначально команд было пять — «Роман», «Альба», «Аудаче», «Фортитудо» и «Про Рома»). Это было сделано по инициативе одного из лидеров фашистской партии Итало Фоски с целью появления в Вечном городе клуба, способного побороться с гегемонией североитальянских команд — «Дженоа», «Торино», «Ювентусом», «Интернационале» и «Болоньей». Лишь одна римская команда смогла избежать слияния — «Лацио», благодаря усилиям вице-президента клуба генерала милиции Джорджио Ваккаро.

    Болельщица футбольного клуба Рома

    Рома, Италия, Marika Baldini

    Рома, Италия, Marika Baldini

    Рома, Италия, Marika Baldini

    Рома, Италия, Marika Baldini

    Рома, Италия, Marika Baldini

    Рома, Италия, Marika Baldini

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