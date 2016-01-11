Прекрасные болельщицы футбольного клуба Рома (фото)

«Ро́ма» (итал. Associazione Sportiva Roma) — итальянский футбольный клуб из Рима.

«Ро́ма» (итал. Associazione Sportiva Roma) — итальянский футбольный клуб из Рима. Цвета клуба: жёлто-красные. Домашние матчи проводит на «Стадио Олимпико», вмещающем 72 698 зрителей. «Рома» принимала участие во всех сезонах Серии А, кроме одного (1951/52).

Футбольное общество «Рома» было образовано 22 июля 1927 года в результате объединения трёх римских команд: ФК «Роман», «Альба-Аудаче» и «Фортитудо-Про Рома» (первоначально команд было пять — «Роман», «Альба», «Аудаче», «Фортитудо» и «Про Рома»). Это было сделано по инициативе одного из лидеров фашистской партии Итало Фоски с целью появления в Вечном городе клуба, способного побороться с гегемонией североитальянских команд — «Дженоа», «Торино», «Ювентусом», «Интернационале» и «Болоньей». Лишь одна римская команда смогла избежать слияния — «Лацио», благодаря усилиям вице-президента клуба генерала милиции Джорджио Ваккаро.