Иваныч. 10 лет дебюту Хиддинка в сборной России

Диванные эксперты ищут прогресс в игре сборной Черчесова и уже наверняка видят проблески футбола, который Россия покажет миру в 2018 году. Блог «Vanity Fair» вспоминает, с чего начиналась русско-голландская сказка-2008.

Ровно за 10 лет до матча Россия – Гана здесь же, на «Локомотиве» при забитых под завязку трибунах футболисты сборной России впервые в своей истории вышли на официальный матч под руководством зарубежного тренера. Тогда голландец Хиддинк ещё не был ни Волшебником, ни Гусом Ивановичем. Да что там, многое 6 сентября 2006 было иначе.

У нас были проблемы с составом – травмы Василия Березуцкого, Смертина, Лоськова, Титова, Кержакова. Трио хавбеков, впрочем, Гус довольно быстро спишет, и на Евро никто из них не поедет, как и переживавший спад Кержаков. Потеря Быстрова и Жиркова, набарагозивших в матче за молодежку, была серьёзнее. Билич, тренировавший «шахматных», отчислил со сбора Олича и Срну, потусивших в ночном клубе, так что в этом смысле наблюдался паритет.

Хиддинк уже тогда делал ставку на схему с одним нападающим, где выдвинутого вперёд Павлюченко поддерживала группа умных, техничных хавбеков. Аршавин имел полную свободу, а за разрушение отвечал фактически один капитан Алдонин. Но всё это заработает гораздо позже. А с хорватами первый тайм очень напоминал нашу недавнюю встречу с турками. Вязкая, унылая борьба под столь же унылую осеннюю морось.

С выходом после перерыва Погребняка россияне добавили в активности и создали ряд моментов, но в целом, по большому счету отскочили. 3 удара в створ против 9 у хорватов при двух попаданиях в каркас, уверенной игре Акинфеева и фирменной удаче Гуса. Той осенью в первом официальном матче Хиддинка мы тоже видели лишь проблески яркого, острого футбола. Только 10 лет назад они пришлись на первую половину второго тайма, вчера – на середину первого.

Хорваты казались главным конкурентом в борьбе за второе место, а нулевая ничья – удачей, исходя из хода матча, и осечкой в плане стратегии на весь отбор. Потом будет эпичный дубль Павлюченко в ответ на сумасшедший гол Руни, вынос тела немотивированными хорватами в Лондоне, наша вымученная победа в Андорре с незабитым пенальти и удалением Аршавина. И конечно феерия в Австрии и Швейцарии.

А утром 7 сентября в Хиддинка и сборную мало кто верил. В лучшем случае звучал сдержанный скептицизм. И разговоры были теми же – про дефицит свежей крови, про лимит, про невысокий уровень и отсутствие выбора кандидатов в сборную. Просто откройте отчёты о том матче, и вы поймёте, что ни черта с тех пор не поменялось.

Поэтому давайте просто дождёмся результатов работы Станислава Черчесова. Слепить из того, что было, команду, которую можно полюбить, реально. Проверено Хиддинком и сборной-2008. Остаётся надеяться, что игра сборной в 2018 заставит говорить о ней больше, чем вспоминать о 10-летнем юбилее «бронзы» Евро. Мы и так чересчур увлечены былыми победами, хотя давно пора ковать новые.