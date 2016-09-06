Товарищеские матчи. Сборные. Россия – Гана. Прогноз на матч

Сегодня сборная России ждет в гости сборную Ганы и я предлагаю вам небольшой прогноз на эту встречу, в рамках своего блога.

Сегодня сборная России ждет в гости сборную Ганы и я предлагаю вам небольшой прогноз на эту встречу, в рамках своего блога.

Думаю, не стоит напоминать вам, что Россия на правах хозяев предстоящего первенства планеты, готовится к самому Чемпионату Мира исключительно через товарищеские матчи. Сегодня в соперниках у подопечных Черчесова сборная команда Ганы и я предлагаю обратить внимание на ставку в пользу гола африканцев.

Конечно, сборная Ганы будет сегодня играть без Андре Айю и Асамоа Гьяна, но и в их отсутствие у ганцев есть кому забивать. Чего только стоит троица в лице Джордана Айю, Атсу и Ачеампонга. Гана остается одной из сильнейших сборных африканского континента и России будет с ними очень нелегко.

Ведь уровень сборной России, будем откровенны, ниже того, который рисуют нам букмекеры или многие специалисты. И первенство Европы во Франции лишний раз это всем доказало. После него, конечно, во многом ради показухи, состав сборной сильно перетряхнули. Но, я уверен, что в ближайшее время, наша сборная примет более привычные очертания. Впрочем, резкие перемены в созыве только на руку моей ставке на гол команды Ганы. Посудите сами – нынешний состав России не слишком то и сыгран. Плюс, у нас новый тренер и это еще один повод говорить о несыгранности состава и самого союза команды и тренера.

Гана же не первый день работает под руководством Авраама Гранта, опытного наставника, и хорошо знакома с его требованиями и собственными возможностями. Атака ганцев, как я и говорил выше, остается весьма сильной линией и она должна создавать свои моменты в сегодняшней встрече. Все-таки, оборона у России в любом сочетании играет не лучшим образом и всегда позволяет создавать в достатке опасные моменты у своих ворот. Вот и сегодня, я уверен, что Гана сумеет создать ряд голевых возможностей и, как минимум, одну из них воплотить в гол. Тем более, что тут достаточно вспомнить, как проходима была оборона России на минувшем Евро и как много позволялось сборной Турции в недавнем товарищеском матче, где соперники даже особо и не старались забивать голы.

То есть, оборона у команды России весьма уязвима и если ганцев не подведет исполнительское мастерство, они должны легко наиграть на забитый мяч в этой встрече.

Прогноз: Гана забьет 1.65 (по линии БК Марафон).