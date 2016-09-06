Как русские живут и отдыхают в Европе

Корян успешно выступает за молодежку «Витесса».
Неплохо сыграл полузащитник и за молодежной сборной России, сделав две голевые передачи.
Лысцов осваивается в «Тонделе».
Антон Миранчук наслаждается красивым видом. В Эстонии при этом восхищаются его игрой.
Панюков перешел в «Брагу».
Вот так иногда взлетает Алан Гатагов. В Эстонии и у него все складывается хорошо.
Нойштедтер усердно тренируется в «Фенербахче». Играет тоже на хорошем уровне.
В стане национальной сборной произошло воссоединение участников Евро.
На настроении Черышева погода не сказывается.
Денис почти восстановился после повреждения, но за проигранным «Вильярреалом» противостоянием с «Монако» россиянин наблюдал с трибун.
Дела «Сьона» и самого Митрюшкина постепенно налаживаются. На лице голкипера появилась улыбка.
Вот такие интересные сборы были в «Эшториле» у Константина Базелюка.
Ходжаниязов в Дании пользуется популярностью.
Мещанинов наслаждается пребыванием в «Банике».
Нойштедтер играет везде, Корян на кураже. Как русские выступают в Европе