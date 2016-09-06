Как русские живут и отдыхают в Европе

Корян влияет на результат. Черышев гуляет под дождем и ходит на футбол. Нойштедтер усердно занимается на тренировках. Блог «Русские и тут» показывает европейскую жизнь русских футболистов.

Корян успешно выступает за молодежку «Витесса».

text text Авг 31 2016 в 1:08 PDT

Неплохо сыграл полузащитник и за молодежной сборной России, сделав две голевые передачи.

text Сен 2 2016 в 2:19 PDT

Лысцов осваивается в «Тонделе».

text Авг 3 2016 в 2:52 PDT

text Июл 18 2016 в 10:19 PDT

Антон Миранчук наслаждается красивым видом. В Эстонии при этом восхищаются его игрой.

text Сен 2 2016 в 12:58 PDT

Панюков перешел в «Брагу».

text Авг 24 2016 в 5:34 PDT

Вот так иногда взлетает Алан Гатагов. В Эстонии и у него все складывается хорошо.

text Авг 25 2016 в 4:09 PDT

Нойштедтер усердно тренируется в «Фенербахче». Играет тоже на хорошем уровне.

text Авг 8 2016 в 3:51 PDT

text Авг 27 2016 в 2:40 PDT

В стане национальной сборной произошло воссоединение участников Евро.

text Сен 4 2016 в 9:18 PDT

На настроении Черышева погода не сказывается.

text Сен 4 2016 в 5:00 PDT

Денис почти восстановился после повреждения, но за проигранным «Вильярреалом» противостоянием с «Монако» россиянин наблюдал с трибун.

text Авг 17 2016 в 11:44 PDT

Дела «Сьона» и самого Митрюшкина постепенно налаживаются. На лице голкипера появилась улыбка.

text Авг 24 2016 в 8:17 PDT

Вот такие интересные сборы были в «Эшториле» у Константина Базелюка.

text Авг 4 2016 в 9:45 PDT

Ходжаниязов в Дании пользуется популярностью.

text Авг 7 2016 в 11:08 PDT

Мещанинов наслаждается пребыванием в «Банике».

text Авг 12 2016 в 12:46 PDT

Нойштедтер играет везде, Корян на кураже. Как русские выступают в Европе