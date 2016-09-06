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    Русские и тут Все блоги -

    Как русские живут и отдыхают в Европе

    6 сентября 2016
    Корян влияет на результат. Черышев гуляет под дождем и ходит на футбол. Нойштедтер усердно занимается на тренировках. Блог «Русские и тут» показывает европейскую жизнь русских футболистов.

    Корян успешно выступает за молодежку «Витесса».

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    Неплохо сыграл полузащитник и за молодежной сборной России, сделав две голевые передачи.

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    Лысцов осваивается в «Тонделе».

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    Антон Миранчук наслаждается красивым видом. В Эстонии при этом восхищаются его игрой.

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    Панюков перешел в «Брагу».

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    Вот так иногда взлетает Алан Гатагов. В Эстонии и у него все складывается хорошо.

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    Нойштедтер усердно тренируется в «Фенербахче». Играет тоже на хорошем уровне.

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    В стане национальной сборной произошло воссоединение участников Евро.

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    На настроении Черышева погода не сказывается.

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    Денис почти восстановился после повреждения, но за проигранным «Вильярреалом» противостоянием с «Монако» россиянин наблюдал с трибун.

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    Дела «Сьона» и самого Митрюшкина постепенно налаживаются. На лице голкипера появилась улыбка.

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    Вот такие интересные сборы были в «Эшториле» у Константина Базелюка.

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    Ходжаниязов в Дании пользуется популярностью.

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    Мещанинов наслаждается пребыванием в «Банике».

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    Нойштедтер играет везде, Корян на кураже. Как русские выступают в Европе

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