Как я стал предателем

Вовремя предать – это не предать. Это предвидеть.

2 июня 1986 года. От автобусной остановки до моего подъезда где-то минут 7 бодрым, подростковым шагом. Но я уже опаздываю и поэтому ускоряюсь. Мгновение, и я вхожу в периметр своего двора, обрамленного стеной типового панельного дома. Теплый вечер. Настежь распахнуты окна, и в каждом я слышу, как Коте Махарадзе начынает свой рэпортаж со стадиона Серхио Леон Чавес, о пэрвом матче Советской сборной по футболу с командой Венгрии. Еще пара минут, и я у подъезда. Как вдруг, ударной звуковой волной меня оглушает душераздирающий вой. ГОООЛ… Подгоняемый криком, преодолевая ступени, я вихрем взлетаю на свой пятый этаж. Мой палец выплясывает на дверном звонке «Танец с саблями». Как же долго никто не открывает. И тут меня накрывает очередная звуковая волна, схожая по своей мощи и разрушительной силе с ядерным взрывом. Счет уже 2-0. Невозмутимый голос комментатора с узнаваемым акцентом еще не успел закончить называть состав венгерской сборной, когда Сергей Алейников, схожим по мощи с этими децибелами ударом, уже на 4-й минуте снова забивает. Мой дом беснуется. Соседи сверху танцуют свои татарские танцы, а я не верю своим глазам. Гордость и радость захлестывает волной неудержимого и победного праздника.

Я уже не помню, когда это случилось. Почему мне сборная нашей страны от СССР, через сборную СНГ к сборной российской, стала неинтересна.

Память запечатлела очень редкие радостные минуты триумфа, которые все еще перевешивают незадачливые конвульсии Филимонова после полуудара, полунавеса Шевченко, радость украинских болельщиков, и мое глубокое разочарование. Поражения моей сборной тогда еще волновали и терзали плоть и душу. Они уже были, и их было не мало. Но видимо я еще верил и на что-то надеялся. Такие матчи еще вызывали во мне бурю эмоций, простирающихся от восторга до бесконечной скорби. Я помню, как скрестив пальцы, сопереживал сумасшедшему по своей драматургии матчу на стадионе «Стад де Франс», и когда 43-летний судья Пол Даркин, вскинув руки вверх оглушил притихшие трибуны финальным свистком, мне казалось, что нет ничего прекраснее этого мгновения. Как и в тот памятный вечер, когда мокрый, счастливый и безумный Вадим Евсеев в камеру кричал непристойности и тем более, когда Жора Черданцев решил закончить вообще и все.

Прошло много лет с этого памятного для всех россиян репортажа. Этой безумной, но такой счастливой ночи.

Сегодня на дворе мокрый сентябрь 2016 года. Давно уже отгремели скандальные истории с кальяном, недавние с дорогим шампанским, и уже неправдой кажется письмо 14-ти обиженных игроков, похоронивших тем самым прекрасную возможность, повторить события мексиканского чемпионата и стать легендами, навсегда. Теперь у сборной очередной новый тренер и новые игроки, новая тактическая схема и …. никакой надежды.

Мы снова вступили на тропу реорганизации и футбольных реформ. Мы сделали вид, что стряхнули прах от ног наших и устремили свои взоры в направлении на выход в полуфинал чемпионата мира в России.

Я искренне не знаю, чем подкреплены эти надежды. Это просто такоежелание или этому есть разумное обоснование?

«Сейчас каждая домохозяйка знает: сборная у нас никакая, играть некому, ждать нечего. И вот это представление кровь из носу нужно менять. Чтобы в метро по утрам говорили: „Ты видел вчера, как наши бились?!“ Как в анекдоте. Был такой защитник в хоккейном ЦСКА. И ходила шутка: „Брежнев-то совсем охренел!“ Потому что смотрели, переживали, Болельщики наши должны не сборную Исландии любить, а наших ребят. Про неё должны говорить: сборная России!

Вот, что основное. Вот так, вот и живем, безграничным воплощением оптимизма и привычного пафоса, благодаря экспертизе Евгения Серафимовича Ловчева. Вот, оказывается, как заполняется трибуна за воротами. Мне всегда казалось, что болельщик ходит на интересные, значимые, важные игры для поддержки своей команды, подгоняемый безграничной верой в успех, не основанной исключительно на одном только привычном везении. Про трибуну „центр“ уже и не говорю. Там народ собирается хоть и богатый, но пока еще не дурной и понимающий. Там лозунгами не обмануть, там еще отличают схему игры в пять защитников от трех центральных. Тактику трусливую от оборонительной, контратакующий футбол от „автобуса“. Возвращать веру болельщика в российскую сборную нужно не рассказами о невозможных перспективах и воспаленными от ретивости глазами. Хотелось бы результатами, читай – победами, желательно уверенными, и не путать с разгромными. И не над командами из второго мирового дивизиона. Что мы имеем на сегодняшний день? Не успела наша сборная вылупиться из-под новой „наседки“, как после матча с турками, специалисты признались. Говорить об игре рано, да и нечего, но мы все-таки скажем – сыро, а еще, давайте не забудем о политическом подтексте игры. Разгулялись статьями, основной посыл которых – безнадега, завуалированная пониманием становления новой сборной. Да, и правда. Есть ли сейчас в обозримом пространстве игроки, которые смогут вытянуть нашу сборную к победам, прогнозируемым и требуемым министерством?