Сражайтесь, пока не потеряно все. Джонатан Хаймес и другие причины болеть за «Дармштадт»

На днях «Дармштадт» переименовал свой стадион в честь болельщика команды Джонатана Хаймеса, скончавшегося от рака после 12 лет борьбы. Этот красивый жест – не единственный повод переживать за гессенцев. Особенно в России.

Акция с переименованием стадиона возникла спонтанно. Ее запустил отец Джонатана, Мартин Хаймес, работавший на одном из заводов «Merck KGaA». В Дармштадте у фармацевтического гиганта штаб-квартира, на предприятиях Мерк трудится каждый семнадцатый житель города. Идею Мартина поддержали все – исполнительный совет Мерк, мэр города Йохан Парч, президент клуба Рюдигер Фрич, футболисты и, конечно, жители.

Мерк не только отказалась на сезон от прав на название стадиона, но и вложилась в продвижение новой вывески. Трамваи в цветах «лилий» с надписью «Спасибо, Джонни!» уже ходят по городу. Кроме того, поддержку получила некоммерческая организация «Dumusstkämpfen», работающая с детьми, больными раком. Не остался в стороне и клуб, выпустивший ограниченную серию комплектов формы с логотипом Dumusstkämpfen вместо обычных спонсорских. Выручка от продажи специальной атрибутики также пойдет в пользу этой организации.

Стадион имени Джонатана Хаймеса – провинциальная 17-тысячная арена. Из-за мизерной вместимости спрос на билеты просто сумасшедший. Сезонные абонементы на стоячий фанатский сектор за воротами у «лилий» самые дорогие в лиге – 240 евро за право посетить 17 домашних матчей команды. Аналогичный абонемент на матчи «Баварии» обойдётся в 140 евро.

Дармштадту почти тысяча лет, но, как и многие древние города, по нынешним меркам это довольно скромное по размерам местечко. Численность населения не дотягивает до 150 тысяч, зато 20% жителей – студенты. Дважды в год музыкальные фестивали Хайнерфест и Шлоссграбенфест увеличивают население в несколько раз. С 1997-го года Дармштадту присвоен статус Wissenschaftsstadt – наукоград по-нашему.

В XIX веке город был очень близок России. Настолько, что здесь нашли своё счастье императоры Александр II и Николай II. Спустя полвека он станет от России бесконечно далек, сделавшись одним из оплотов нацизма. В годы второй мировой Дармштадт серьёзно пострадал от бомбардировок и долго возрождался. А еще в «Дармштадте» начинал карьеру хорватский новичок «Анжи» Иво Иличевич.

Взлет «Дармштадта» – история про Золушку, напоминающая тульский «Арсенал» Аленичева. С той разницей, что, в отличие от туляков, «лилии» сходу зацепились за место в элите. Основанный в XIX веке клуб начинает лишь четвертый сезон в первой Бундеслиге. Прошлогоднее 14-е место – лучший результат в истории «Дармштадта».

Городок никогда не был ни богатым, ни особенно футбольным. Начиная с 90-х «Дармштадт» болтался между третьей и четвертой лигой. В 2012-м году в кресле президента оказался юрист в сфере экономического права Рюдигер Фрич, вытащивший «Дармштадт» из финансовой трясины. На тренерский мостик пришёл Дирк Шустер, наладивший спортивные результаты.

Ещё в сезоне 2012/2013 «лилии» стояли на вылет из третьей лиги и сохранили прописку лишь благодаря отзыву лицензии «Киккерса». Дальше начался стремительный взлёт. Третье место и выход во вторую бундеслигу через стыковые матчи. Год спустя второе место во второй Бундеслиге и подъем в первую. На высшем уровне «Дармштадту» прочили вылет обратно – финансы клуба более чем скромны. Однако «лилии» снова удивили.

По окончании сезона Шустер ушёл, перебравшийся в более амбициозный «Аугсбург». Теперь «Дармштадтом» рулит Норберт Майер. Майер уже выводил наверх столь же скромную «Фортуну», с которой благополучно вылетел. Теперь у него есть шанс исправить ошибки. Приход этим летом сразу трех украинских футболистов – еще один повод следить за «лилиями». На Украине туго с деньгами и все хуже со спортивной мотивацией.

Опытный защитник Артем Федецкий покинул бедствующий «Днепр». Его сватали в «Вердер», который тренирует ещё один украинец, Виктор Срикпник, однако роман с «бременскими мызыкантами» не сложился. По проторенной Федецким дорожке проследовал Денис Олейник, так и не ставший своим за два года в «Витессе». Третьим стал молодой голкипер Игорь Березовский, последнее время игравший в Бельгии.

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Весной 2008-го долги «Дармштадта» превысили миллион евро, и клуб оказался на грани банкротства. Выжить удалось ценой неимоверных усилий. Скидывались все – от мэра с президентом до рядовых болельщиков. Помогла даже «Бавария», приехавшая на благотворительный товарищеский матч. Тогда «лилии» удалось спасти.

А рядом вел изнурительную борьбу за жизнь простой немецкий мальчишка Джонатан Хаймес. «Сражайтесь, пока не потеряно все», – гласил его девиз. Победа любимого клуба была его победой. В 2016-м «Дармштадт» помог ему обмануть смерть. На «Джонатан-Хаймес-Штадион ам Белленфалльтор» юноша все еще жив и гонит свою команду вперед.