Чёрная звезда. История главного рвача современного футбола

Асамоа Гьян считался большим талантом, но уже в 25 предпочёл большому футболу большие деньги. Даже богатая АПЛ не утолила аппетитов ганца. 4 года Гьян провёл в ОАЭ, а сейчас играет в одном клубе с Халком, где получает 227 тысяч фунтов в неделю.

227 тысяч фунтов в неделю – это 7-я зарплата в мире на лето 2015 года. Сумасшедшие китайцы и богатеющие англичане наверняка подогрели рынок за последний год, но доходы Гьяна всё равно выглядят баснословно.

Об Асамоа Гьяне всерьёз заговорили после ЧМ-2010 в ЮАР. Многие помнят драматичный четвертьфинал с Уругваем, когда на 121-й минуте Луис Суарес рукой вынес мяч из пустых ворот. Пенальти взялся исполнять лидер и лучший бомбардир «черных звезд» Асамоа Гьян. Мастер по отражению одиннадцатиметровых Фернандо Муслера улетел в угол, но в ответ на удар Гьяна прозвенела перекладина.

1:1 так и остались гореть на табло, а послематчевую серию точнее исполнили уругвайцы. Но та сборная Ганы с Мунтари, Айю, Аппиа, братьями Боатенгами и остальными выглядела очень здорово. А забивший на мундиале три гола Гьян котировался не сильно ниже Суареса. После ЧМ оба переехали в Англию, только Асамоа в «Сандерленд», а Луис в более амбициозный «Ливерпуль».

В дебютном сезоне Гьян забил десяток мячей за «чёрных котов», а потом неожиданно свалил в ОАЭ. Сперва в аренду, затем с концами. Асамоа и в перегретой телевизионными деньгами Англии получал немало, но когда предлагают вчетверо больше, устоять перед соблазном сложно. За четыре года в «Аль-Айне» ганец наколотил 94 гола в 83 матчах.

Когда в 2015 Китай начал взрывать трансферный рынок, Асамоа быстренько сориентировался и махнул в «Шанхай Теллэйс». Там результативность Гьяна снизилась, а в свете покупки всё новых и новых звёзд под вопросом оказалось даже место в составе.

Тем временем в Англии был подписан рекордный контракт с телевидением. Форвард смекнул что к чему и решил вернуться на Туманный Альбион. Сообщалось об интересе к нему «Фулхэма» и «Рединга». В стане «роялс» Гьян в августе даже проходил медосмотр, но завалил его. Со слов самого ганца, не прочь был вернуть его и «Сандерленд». Но пока Асамоа продолжает блистать в Китае.

Болельщики со стажем наверняка припомнят старшего брата Гьяна, Баффура, который заколачивал деньгу в России ещё до того, как это стало мейнстримом. Гьян-старший отыграл по паре сезонов за «Динамо» и «Сатурн» в середине нулевых. Интересный был форвард – техничный, пластичный, быстрый. Одно плохо – почти не забивал, за это и домой отправили уже в 29.

Пару лет назад братья угодили в передрягу – Асамоа заподозрили в причастности к странному исчезновению его приятеля Кастро с девушкой. Баффур за брата вступился, избив задававшего неудобные вопросы журналиста. Историю раздули до невиданных масштабов, обвинив Гьяна чуть не в ритуальном жертвоприношении пары. Дело со временем замяли, но осадок остался.

Ещё больший резонанс, впрочем, вызвала другая история. Спустя четыре года на ЧМ в Бразилии была уже другая сборная. Синдром Гьяна охватил всех. После двух туров группового этапа, где Гана набрала одно очко, команда под предводительством Салли Мунтари пригрозила бойкотировать тренировки и последний матч, если ей срочно не выплатят премиальные за участие в турнире.

Мирно урегулировать ситуацию не удалось, шумиха докатилась до президента страны. Тот пошёл на поводу у игроков, чтобы избежать ещё большего скандала. Однако футболисты добавили огоньку, заявив, что их устроят только наличные. 3,5 миллионов долларов у Федерации футбола Ганы при себе не оказалось. Проблемы с таможней и ЦБ в связи с ввозом такой суммы игроков не интересовали.

В итоге деньги коробками загрузили в чартер и отправили в Бразилию. Из аэропорта под конвоем доставили в отель, где и раздали нуждающимся футболистам. Самомотивация не помогла – в последнем туре Гана минимально проиграла Португалии и покинула турнир с последнего места в группе. Гьян не сыграет против сборной России. Форвард даже не прилетел в Москву. Но когда вам в очередной раз покажется, что наши футболисты думают только о деньгах, вспомните про Асамоа и поблагодарите небеса.

Тем временем его партнеры без смутьянов вроде Мунтари и Боатенга начинают исправляться. Поскольку последний матч с Руандой уже не имел турнирного значения, министерство спорта Ганы решило сэкономить на перелете, используя футболистов из местного чемпионата. Но игроки сборной, выступающие в Европе, сами оплатили билеты. За это они были наказаны – сумму премиальных снизили с 10 до 2,5 тысяч евро. В Россию многие тоже добирались сами. Гана такая Гана.