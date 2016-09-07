Сборная игроков, которых Черчесов не вызвал на товарищеские матчи

Блог «Чего хотят болельщики?» собрал целый состав из футболистов, которых не вызвали в сборную России.

Вратарь – Юрий Лодыгин

Команда: «Зенит»

Возраст: 26 лет

Матчи за сборную (пропущенные голы): 11 (4)

Лодыгин зарекомендовал себя не самым стойким вратарем. При первой возможности проявить себя, в матче со сборной Франции, он совершил ляп. А недавно еще раз подтвердил свою неопытность в матче с «Ростовом», где творил что-то совершенно уму непостижимое. Решение Черчесова вполне адекватное. Юрию нужно набраться опыта, и не совершать такие детские ошибки.

Правый защитник – Игорь Смольников

Команда: «Зенит»

Возраст: 28 лет

Матчи за сборную (голы): 17 (0)

Лично мне не совсем понятно, почему Черчесов не вызвал Смольникова в сборную России. Игорь хорошо бороздит правый фланг, правда иногда убегает вперед и оставляет свою позицию неприкрытой. Что сказалось в игре с Уэльсом. Именно через правый фланг у Уэльса проходили самые опасные атаки.

Центральный защитник – Сергей Игнашевич

Команда: ЦСКА

Возраст: 37 лет

Матчи за сборную (голы): 119 (8)

Старость не радость. Сергей уже признался, что вряд ли будет успешно соответствовать уровню сборной именно из-за возраста, намекая на завершение карьеры в сборной. На что Черчесов ответил, что возраст не важен. И если понадобится то опыт Сергея может помочь сборной России. На мой взгляд, Сергей уже давно не на пике формы, и скорость с возрастом потерял. В любом случае стоит поблагодарить Игнашевича, ведь он внес большой вклад в историю сборной России, выиграв бронзу Евро 2008.

Центральный защитник – Алексей Березуцкий

Команда: ЦСКА

Возраст: 34 года

Матчи за сборную (голы): 58 (0)

Алексей никогда не был незаменимым игроком сборной. Он скорее был запасным. Так что его уход заметят не все. Возможно Черчесов не вызвал Алексея, чтобы не перепутать его с Василием. Но это совсем другая история. Думаю, Березуцкий с удовольствием будет поддерживать брата с трибун.

Левый защитник – Дмитрий Комбаров

Команда: «Спартак»

Возраст: 29 лет

Матчи за сборную (голы): 40 (2)

А здесь, лично я, полностью согласен с Черчесовым. Дмитрию Комбарову давали много авансов. И он, на мой взгляд, не лучший левый защитник России. Жирков и Кудряшов выглядят более интересно. Но возможно Дмитрий еще сможет заявить о себе, и сумеет пройти в сборную России.

Полузащитник – Павел Мамаев

Команда: «Краснодар»

Возраст: 27 лет

Матчи за сборную (голы): 15 (0)

Здесь все ясно! Нужно, чтобы болельщики остыли после истории в Монте-Карло. Конечно, некрасиво получилось, но важно какой он футболист, а футболист из него неплохой. Сейчас Павел восстанавливается от травмы. Думаю, когда все немного забудут об истории Кокорина с Мамаевым, Павел сможет проявить себя, и сумеет пробиться в сборную России.

Полузащитник – Денис Черышев

Команда: «Вильярреал»

Возраст: 25 лет

Матчи за сборную (голы): 9 (0)

Череда травм постигла Черышева, из-за чего он даже не смог поехать на ЕВРО 2016. Но возможно и хорошо, что он туда не поехал и не вляп во все эти скандалы. Сейчас Денис продолжает восстанавливаться и набирать форму, и я уверен, он точно сможет достойно защищать цвета нашей сборной.

Полузащитник – Игорь Денисов

Команда: «Локомотив»

Возраст: 32 года

Матчи за сборную (голы): 54 (0)

Игорь получил травму прямо перед началом ЕВРО и не смог там принять участие. «Динамо» вылетело в ФНЛ, а Денисов успел запрыгнуть в уходящий поезд, подписав в последний день трансферного окна контракт с «Локомотивом». Ему придется много работать, и набирать прежнюю форму.

Полузащитник – Денис Глушаков

Команда: «Спартак»

Возраст: 29 лет

Матчи за сборную (голы): 46 (5)

Денис Глушаков в принципе неплохо выглядел на ЕВРО 2016, ему даже удалось забить гол в ворота Словакии, но Черчесов решил его не вызывать. В последнее время в Спартаке Глушакова стали использовать ближе к атаке, хотя раньше он играл в опорной зоне. Я думаю, что у Дениса еще будет шанс проявить себя в сборной России.

Полузащитник – Александр Головин

Команда: ЦСКА

Возраст: 20 лет

Матчи за сборную (голы): 8 (2)

Головин хорошо проявляет себя. На мой взгляд, это одна из будущих звезд России. Несмотря на неудачное выступление со сборной на ЕВРО 2016. И поэтому я не понимаю, почему Черчесов его не вызвал. Возможно дает парню время, чтобы остыть после провального Чемпионата Европы. Но Головин нужен сборной, и я надеюсь скоро его увидеть в футболке сборной России.

Нападающий – Александр Кокорин

Команда: «Зенит»

Возраст: 25 лет

Матчи за сборную (голы): 42 (12)

Здесь все ясно. Кокорин не оправдал надежд на ЕВРО 2016, а после этого еще и скандально отдохнул в Монте-Карло. Возможно именно это шампанское подействовало на Александра, что он и в «Зените» ничего путного показать не может. Нужно время, чтобы оправиться от всего и перезагрузиться. Сейчас главное набрать хорошую форму и доказать, что ты нужен сборной.

С верой в российский футбол!

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