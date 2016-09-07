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    Чего хотят болельщики? Все блоги -

    Сборная игроков, которых Черчесов не вызвал на товарищеские матчи

    7 сентября 2016
    Блог «Чего хотят болельщики?» собрал целый состав из футболистов, которых не вызвали в сборную России.

    Вратарь – Юрий Лодыгин

    Команда: «Зенит»

    Возраст: 26 лет

    Матчи за сборную (пропущенные голы): 11 (4)

    Лодыгин зарекомендовал себя не самым стойким вратарем. При первой возможности проявить себя, в матче со сборной Франции, он совершил ляп. А недавно еще раз подтвердил свою неопытность в матче с «Ростовом», где творил что-то совершенно уму непостижимое. Решение Черчесова вполне адекватное. Юрию нужно набраться опыта, и не совершать такие детские ошибки.

    Правый защитник – Игорь Смольников

    Команда: «Зенит»

    Возраст: 28 лет

    Матчи за сборную (голы): 17 (0)

    Лично мне не совсем понятно, почему Черчесов не вызвал Смольникова в сборную России. Игорь хорошо бороздит правый фланг, правда иногда убегает вперед и оставляет свою позицию неприкрытой. Что сказалось в игре с Уэльсом. Именно через правый фланг у Уэльса проходили самые опасные атаки.

    Центральный защитник – Сергей Игнашевич

    Команда: ЦСКА

    Возраст: 37 лет

    Матчи за сборную (голы): 119 (8)

    Старость не радость. Сергей уже признался, что вряд ли будет успешно соответствовать уровню сборной именно из-за возраста, намекая на завершение карьеры в сборной. На что Черчесов ответил, что возраст не важен. И если понадобится то опыт Сергея может помочь сборной России. На мой взгляд, Сергей уже давно не на пике формы, и скорость с возрастом потерял. В любом случае стоит поблагодарить Игнашевича, ведь он внес большой вклад в историю сборной России, выиграв бронзу Евро 2008.

    Центральный защитник – Алексей Березуцкий

    Команда: ЦСКА

    Возраст: 34 года

    Матчи за сборную (голы): 58 (0)

    Алексей никогда не был незаменимым игроком сборной. Он скорее был запасным. Так что его уход заметят не все. Возможно Черчесов не вызвал Алексея, чтобы не перепутать его с Василием. Но это совсем другая история. Думаю, Березуцкий с удовольствием будет поддерживать брата с трибун.

    Левый защитник – Дмитрий Комбаров

    Команда: «Спартак»

    Возраст: 29 лет

    Матчи за сборную (голы): 40 (2)

    А здесь, лично я, полностью согласен с Черчесовым. Дмитрию Комбарову давали много авансов. И он, на мой взгляд, не лучший левый защитник России. Жирков и Кудряшов выглядят более интересно. Но возможно Дмитрий еще сможет заявить о себе, и сумеет пройти в сборную России.

    Полузащитник – Павел Мамаев

    Команда: «Краснодар»

    Возраст: 27 лет

    Матчи за сборную (голы): 15 (0)

    Здесь все ясно! Нужно, чтобы болельщики остыли после истории в Монте-Карло. Конечно, некрасиво получилось, но важно какой он футболист, а футболист из него неплохой. Сейчас Павел восстанавливается от травмы. Думаю, когда все немного забудут об истории Кокорина с Мамаевым, Павел сможет проявить себя, и сумеет пробиться в сборную России.

    Полузащитник – Денис Черышев

    Команда: «Вильярреал»

    Возраст: 25 лет

    Матчи за сборную (голы): 9 (0)

    Череда травм постигла Черышева, из-за чего он даже не смог поехать на ЕВРО 2016. Но возможно и хорошо, что он туда не поехал и не вляп во все эти скандалы. Сейчас Денис продолжает восстанавливаться и набирать форму, и я уверен, он точно сможет достойно защищать цвета нашей сборной.

    Полузащитник – Игорь Денисов

    Команда: «Локомотив»

    Возраст: 32 года

    Матчи за сборную (голы): 54 (0)

    Игорь получил травму прямо перед началом ЕВРО и не смог там принять участие. «Динамо» вылетело в ФНЛ, а Денисов успел запрыгнуть в уходящий поезд, подписав в последний день трансферного окна контракт с «Локомотивом». Ему придется много работать, и набирать прежнюю форму.

    Полузащитник – Денис Глушаков

    Команда: «Спартак»

    Возраст: 29 лет

    Матчи за сборную (голы): 46 (5)

    Денис Глушаков в принципе неплохо выглядел на ЕВРО 2016, ему даже удалось забить гол в ворота Словакии, но Черчесов решил его не вызывать. В последнее время в Спартаке Глушакова стали использовать ближе к атаке, хотя раньше он играл в опорной зоне. Я думаю, что у Дениса еще будет шанс проявить себя в сборной России.

    Полузащитник – Александр Головин

    Команда: ЦСКА

    Возраст: 20 лет

    Матчи за сборную (голы): 8 (2)

    Головин хорошо проявляет себя. На мой взгляд, это одна из будущих звезд России. Несмотря на неудачное выступление со сборной на ЕВРО 2016. И поэтому я не понимаю, почему Черчесов его не вызвал. Возможно дает парню время, чтобы остыть после провального Чемпионата Европы. Но Головин нужен сборной, и я надеюсь скоро его увидеть в футболке сборной России.

    Нападающий – Александр Кокорин

    Команда: «Зенит»

    Возраст: 25 лет

    Матчи за сборную (голы): 42 (12)

    Здесь все ясно. Кокорин не оправдал надежд на ЕВРО 2016, а после этого еще и скандально отдохнул в Монте-Карло. Возможно именно это шампанское подействовало на Александра, что он и в «Зените» ничего путного показать не может. Нужно время, чтобы оправиться от всего и перезагрузиться. Сейчас главное набрать хорошую форму и доказать, что ты нужен сборной.

    С верой в российский футбол!

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    Рейтинг: 4 Голосов: 6
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 8 сентября 2016, 09:49

      Черышев и Головин нужны сборной это факт; Лодыгина не надо, спасибо.

      2
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      Рейтинг: +12

      rompoliss 8 сентября 2016, 05:18

      Надо вернуть в сборную Филимонова

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 7 сентября 2016, 16:53

      Зачетная фотка Черчесова. Типа- ты что дол боеб???
      А так, конечно появятся в сборной Черышев, Смольников и Денисов

      1
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 7 сентября 2016, 16:19

      лодыгин отстой - надо искать молодых вратарей

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Alexx22 7 сентября 2016, 20:33

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      Ну так ищи

      -5
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 сентября 2016, 14:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Из всех перечисленных можно подбирать Лодыгина, Смольникова да Черышева. Последний правда наврядли сыграется с нашими талантами доморощенными. разный футбол у них.

      -5
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Фан666 7 сентября 2016, 17:21

      Лодыгина,чтобы он бабочек ловил? Лучше уже Селихова подтягивать к главной сборной.

      2
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      Рейтинг: +28

      mam4 7 сентября 2016, 13:47

      Не понимаю зачем Черчесов наигрывает Шишкина, Самедова, Березуцкого и т п ...
      к ЧМ им будет далеко за 30 скорость и сейчас то ни ух ты, с годами...
      раз мы уже в финальной части набрал бы молодых и отрабатывали бы с ними тактические действия, ребята то молодые есть талантливые

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > mam4 7 сентября 2016, 21:51

      По такой логике Березуцкого ещё лет 10 назад надо было списать из сборной!

      -3
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 7 сентября 2016, 13:36

      Смольникову надо как и Лодыгину добавить:(пропущенные мячи-4)

      1
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      Рейтинг: +160

      Varnes 7 сентября 2016, 12:23

      А я вообще не понял что за "группа здоровье" играла в Москве против Ганы.
      Рисунка нет, что хотел показать Черчесов не понятно.
      В общем пока сборная России по футболу отсутствует.

      -3
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      Рейтинг: +113

      Касабланка > Varnes 7 сентября 2016, 20:45

      создай свою сборную и показывай с ней результаты, критиковать с дивана каждый может

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