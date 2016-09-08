Тест: насколько хорошо вы следили за летним трансферным окном?

Вы неплохо знаете трансферные события этого лета! 5
Вы неплохо знаете трансферные события этого лета! 5
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Как так? 7 вопрос: В какой клуб пришло больше футболистов? Почему в барсу то? Туда перешло всего 5 игроков(Силлесен, Умтити, Денис Суарсе, Андре Гомеш, Пако Алькасер;) не считая 1 арендованого... в то время, как в Севилью пришло 6 игроков!(Мерканда, Сарабия, Кайотаке,Корреа,Гансо,Абурджания) и тоже не считая одного арендованного...
Использовал данные "Бомбардира". При том в вопросе говорится не о приобретениях клуба, а о игроках, которые клуб купил, которые арендовал, и которые вернулись из аренды. Если считать только приобретения, то вы правы!
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6. Первые 5 сходу так как общеизвестно, дальше как всегда наугад или по логике. Так как слежу за нашим чемпионатом, то все про наш отгадал, а Китай уж это точно для любителей - там куча клубов в одних городах с разницей названия во втором слове.
Последние вопросы сложноваты.
Кто знает сколько потратили клубы АПЛ? - Тут либо угадывать, либо знать наверняка, а за этим вряд ли кто следит.
Последний трансфер? - Да ладно, мало кто наверняка знает.
Клуб Халка? - Китай - и к черту подробности.
Про клубы ла лиги тоже не просто - мало кто знает сколько игроков пришло в Севилью.
Про то что потратили больше всех в это окно писали все источники. Так что тут кто в теме сразу вспомнили цифры. Последний трансфер - онлайн и на бомбардире, и других сайтах был. Я по приколу ответил, хотя точно знал кто был последним из онлайна одного из сайтов. А вот про Китай где куча клубов из одного города и про это не все знают, кроме фанов Зенита, а также про миграцию в Европе согласен. Тут хватает тех кто не особо следит за Европой, а тем более Китаем так что для нас сложно.