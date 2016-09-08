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    Чего хотят болельщики? Все блоги -

    Тест: насколько хорошо вы следили за летним трансферным окном?

    8 сентября 2016
    Блог «Чего хотят болельщики?» предлагает проверить ваши знания о уже закрытом трансферном окне.

    Рейтинг: 3.8 Голосов: 9
    Комментарии21
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      Рейтинг: +73

      тигр 102 12 сентября 2016, 10:12

      Вы неплохо знаете трансферные события этого лета! 5

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      Рейтинг: +40

      007R 9 сентября 2016, 13:36

      7

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      Рейтинг: +27

      Igil777 9 сентября 2016, 10:51

      9/10

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      Рейтинг: +12

      Неймар19 9 сентября 2016, 10:35

      Вы неплохо знаете трансферные события этого лета!6

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      Рейтинг: +17971

      арейская > Неймар19 9 сентября 2016, 13:19

      Я тоже

      -1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 9 сентября 2016, 07:45

      Как так? 7 вопрос: В какой клуб пришло больше футболистов? Почему в барсу то? Туда перешло всего 5 игроков(Силлесен, Умтити, Денис Суарсе, Андре Гомеш, Пако Алькасер;) не считая 1 арендованого... в то время, как в Севилью пришло 6 игроков!(Мерканда, Сарабия, Кайотаке,Корреа,Гансо,Абурджания) и тоже не считая одного арендованного...

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      Рейтинг: +146

      serega99 > RedGreenHooligan 9 сентября 2016, 16:48

      Использовал данные "Бомбардира". При том в вопросе говорится не о приобретениях клуба, а о игроках, которые клуб купил, которые арендовал, и которые вернулись из аренды. Если считать только приобретения, то вы правы!

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      Рейтинг: +287

      vane4ek 9 сентября 2016, 06:22

      8

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 9 сентября 2016, 05:06

      6. Первые 5 сходу так как общеизвестно, дальше как всегда наугад или по логике. Так как слежу за нашим чемпионатом, то все про наш отгадал, а Китай уж это точно для любителей - там куча клубов в одних городах с разницей названия во втором слове.

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      Рейтинг: -57

      mel.dima82 9 сентября 2016, 01:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://u.to/08MyDw

      -4
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      Рейтинг: +82

      Academ 8 сентября 2016, 23:10

      Последние вопросы сложноваты.
      Кто знает сколько потратили клубы АПЛ? - Тут либо угадывать, либо знать наверняка, а за этим вряд ли кто следит.
      Последний трансфер? - Да ладно, мало кто наверняка знает.
      Клуб Халка? - Китай - и к черту подробности.
      Про клубы ла лиги тоже не просто - мало кто знает сколько игроков пришло в Севилью.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > Academ 9 сентября 2016, 05:09

      Про то что потратили больше всех в это окно писали все источники. Так что тут кто в теме сразу вспомнили цифры. Последний трансфер - онлайн и на бомбардире, и других сайтах был. Я по приколу ответил, хотя точно знал кто был последним из онлайна одного из сайтов. А вот про Китай где куча клубов из одного города и про это не все знают, кроме фанов Зенита, а также про миграцию в Европе согласен. Тут хватает тех кто не особо следит за Европой, а тем более Китаем так что для нас сложно.

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      Рейтинг: +986

      Mirak92 8 сентября 2016, 22:42

      да и похуй

      -3
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