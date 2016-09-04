Символическая сборная игроков, закончивших летом международную карьеру

Игнашевич, Широков.... однозначно украсили бы список...
Петр Чех (Чехия)
Амплуа: Вратарь.
Возраст: 34 года.
Матчи: 124.
Играл: 2002 – 2016 г.
Дарио Срна (Хорватия)
Амплуа: Защитник.
Возраст: 34 года.
Матчи (голы): 128 (22).
Играл: 2002 – 2016 г.
Даниэль Аггер (Дания)
Амплуа: Защитник.
Возраст: 31 год.
Матчи (голы): 84 (8).
Играл: 2005 – 2016 г.
Анатолий Тимощук (Украина)
Амплуа: Полузащитник\защитник.
Возраст: 37 лет.
Матчи (голы): 144 (4).
Играл: 2000 – 2016 г.
Кристиан Фухс (Австрия)
Амплуа: Защитник.
Возраст: 30 лет.
Матчи (голы): 78 (1).
Играл: 2006 – 2016 г.
Бастиан Швайнштайгер (Германия)
Амплуа: Полузащитник.
Возраст: 32 года.
Матчи (голы): 121 (24).
Играл: 2004 – 2016 г.
Ким Чельстрём (Швеция)
Амплуа: Полузащитник.
Возраст: 33 года.
Матчи (голы): 125 (16).
Играл: 2001 – 2016 г.
Томаш Росицки (Чехия)
Амплуа: Полузащитник.
Возраст: 35 лет.
Матчи (голы): 105 (23).
Играл: 2000 – 2016 г.
Эйдур Гудьонсен (Исландия)
Амплуа: Полузащитник.
Возраст: 37 лет.
Матчи (голы): 88 (26).
Играл: 1996 – 2016 г.
Робби Кин (Ирландия)
Амплуа: Нападающий.
Возраст: 36 лет.
Матчи (голы): 148 (68).
Играл: 1998 – 2016 г.
Златан Ибрагимович (Швецияия)
Амплуа: Нападающий.
Возраст: 34 года.
Матчи (голы): 116 (62).
Играл: 2001 – 2016 г.
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