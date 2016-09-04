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    Ф@Н@Т ФУТБОЛ@ Все блоги -

    Символическая сборная игроков, закончивших летом международную карьеру

    4 сентября 2016
    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет символическую сборную игроков, которые не сыграют в отборе к ЧМ-2018.

    Петр Чех (Чехия)

    Амплуа: Вратарь.

    Возраст: 34 года.

    Матчи: 124.

    Играл: 2002 – 2016 г.

    Дарио Срна (Хорватия)

    Картинки по запросу Дарио Срна (Хорватия)

    Амплуа: Защитник.

    Возраст: 34 года.

    Матчи (голы): 128 (22).

    Играл: 2002 – 2016 г.

    Даниэль Аггер (Дания)

    Картинки по запросу Аггер, Даниэль дания

    Амплуа: Защитник.

    Возраст: 31 год.

    Матчи (голы): 84 (8).

    Играл: 2005 – 2016 г.

    Анатолий Тимощук (Украина)

    Картинки по запросу Тимощук, Анатолий

    Амплуа: Полузащитник\защитник.

    Возраст: 37 лет.

    Матчи (голы): 144 (4).

    Играл: 2000 – 2016 г.

    Кристиан Фухс (Австрия)

    Амплуа: Защитник.

    Возраст: 30 лет.

    Матчи (голы): 78 (1).

    Играл: 2006 – 2016 г.

    Бастиан Швайнштайгер (Германия)

    Картинки по запросу Бастиан Швайнштайгер (Германия)

    Амплуа: Полузащитник.

    Возраст: 32 года.

    Матчи (голы): 121 (24).

    Играл: 2004 – 2016 г.

    Ким Чельстрём (Швеция)

    Амплуа: Полузащитник.

    Возраст: 33 года.

    Матчи (голы): 125 (16).

    Играл: 2001 – 2016 г.

    Томаш Росицки (Чехия)

    Амплуа: Полузащитник.

    Возраст: 35 лет.

    Матчи (голы): 105 (23).

    Играл: 2000 – 2016 г.

    Эйдур Гудьонсен (Исландия)

    Картинки по запросу Эйдур Гудьонсен (Исландия)

    Амплуа: Полузащитник.

    Возраст: 37 лет.

    Матчи (голы): 88 (26).

    Играл: 1996 – 2016 г.

    Робби Кин (Ирландия)

    Картинки по запросу робби Кин (Ирландия)

    Амплуа: Нападающий.

    Возраст: 36 лет.

    Матчи (голы): 148 (68).

    Играл: 1998 – 2016 г.

    Златан Ибрагимович (Швецияия)

    Амплуа: Нападающий.

    Возраст: 34 года.

    Матчи (голы): 116 (62).

    Играл: 2001 – 2016 г.

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    Рейтинг: 4 Голосов: 12
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1289

      каа 4 сентября 2016, 19:00

      Игнашевич, Широков.... однозначно украсили бы список...

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 4 сентября 2016, 15:21

      Больше всего удивило Чеха и Аггера... Чеху всего 3 (для вратаря) а Аггеру 31... Для Дании игрок такого уровня.... Странно.

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      Рейтинг: +2529

      Челнинец > Алексей1988 4 сентября 2016, 15:33

      АГГЕР ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ ИГРОКА, ЗНАЧИТ И В СБОРНОЙ ТОЖЕ, СЛЕДИ ЗА НОВОСТЯМИ ЧЕМ ПИСАТЬ ТО О ЧЕМ НЕЗНАЕШЬ!

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      Рейтинг: +54

      Коняга со стажем 4 сентября 2016, 15:17

      Всем спасибо за игру! Классно играли!

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 4 сентября 2016, 13:52

      Не знаю как в сборной, но Росицки точно не нападающий, он всю карьеру в полузащите играл. А про Широкова и правда надо было написать. Тут же про всех, хотя может его нет потому что наша сборная всё равно только товарищеские матчи может играть пока. По сути только Робби Кин, Петр Чех и Ким Чельстрём серьёзные потери. Понятно что Ибра не заменим, но и ему нужен отдых.

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      Рейтинг: +673

      life85 4 сентября 2016, 12:47

























      А Широков?

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      Рейтинг: +20

      Mifan021 4 сентября 2016, 12:07

      Где наш Сережа?)))

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