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    Ф@Н@Т ФУТБОЛ@ Все блоги -

    Клаудия – прекрасная девушка Бартоша Капустки.

    3 сентября 2016
    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» собрал фотографии девушки новичка «Лестера», которая старше своего избранника на 6 лет.

    Новичок Лестера Бартош Капустка удачно съездил на Евро 2016, после чего подписал контракт с чемпионом Англии, а ведь Бартошу всего лишь 19 лет. Однако за недолгие годы своей футбольной карьеры он уже успел обзавестись не только хорошей зарплатой и любимой работой, но и завёл отношения с настоящей польской дивой. Возлюбленная Капустки – Клаудия Адамчик, старше его на 6 лет, но это никак не мешает отношениям пары, которая смотрится очень прекрасно и гармонично.

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    Публикация от Klaudia Adamczyk (@maly_gamon)

    text

    Публикация от Klaudia Adamczyk (@maly_gamon)

    text

    Публикация от Klaudia Adamczyk (@maly_gamon)

    text

    Публикация от Klaudia Adamczyk (@maly_gamon)

    text

    Публикация от Klaudia Adamczyk (@maly_gamon)

    text

    Публикация от Klaudia Adamczyk (@maly_gamon)

    text

    Публикация от Klaudia Adamczyk (@maly_gamon)

    text

    Публикация от Klaudia Adamczyk (@maly_gamon)

    text

    Публикация от Klaudia Adamczyk (@maly_gamon)

    text

    Публикация от Klaudia Adamczyk (@maly_gamon)

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    Рейтинг: 4 Голосов: 13
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 27 сентября 2016, 17:22

      за то есть детям что ответить... )) где нашли,- в капустке )))))))))))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 21 сентября 2016, 10:14

      Клавдия Капустка. Звучит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      E2E3 19 сентября 2016, 09:45

      Прекрасная девушка, я с ней вместе в армии служил.

      -1
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