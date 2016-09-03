Клаудия – прекрасная девушка Бартоша Капустки.

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» собрал фотографии девушки новичка «Лестера», которая старше своего избранника на 6 лет.

Новичок Лестера Бартош Капустка удачно съездил на Евро 2016, после чего подписал контракт с чемпионом Англии, а ведь Бартошу всего лишь 19 лет. Однако за недолгие годы своей футбольной карьеры он уже успел обзавестись не только хорошей зарплатой и любимой работой, но и завёл отношения с настоящей польской дивой. Возлюбленная Капустки – Клаудия Адамчик, старше его на 6 лет, но это никак не мешает отношениям пары, которая смотрится очень прекрасно и гармонично.

text Публикация от Klaudia Adamczyk (@maly_gamon) Июл 4 2015 в 4:29 PDT

text Публикация от Klaudia Adamczyk (@maly_gamon) Июн 25 2016 в 9:08 PDT

text Публикация от Klaudia Adamczyk (@maly_gamon) Июл 3 2016 в 10:50 PDT

text Публикация от Klaudia Adamczyk (@maly_gamon) Июл 18 2016 в 10:23 PDT

text Публикация от Klaudia Adamczyk (@maly_gamon) Июл 5 2016 в 1:25 PDT

text Публикация от Klaudia Adamczyk (@maly_gamon) Июл 13 2016 в 10:34 PDT

text Публикация от Klaudia Adamczyk (@maly_gamon) Июл 10 2016 в 7:39 PDT

text Публикация от Klaudia Adamczyk (@maly_gamon) Июн 16 2016 в 11:43 PDT

text Публикация от Klaudia Adamczyk (@maly_gamon) Май 7 2015 в 1:28 PDT

text Публикация от Klaudia Adamczyk (@maly_gamon) Мар 11 2016 в 7:40 PST

Тест: хорошо ли вы знаете новичков РФПЛ?

Почему обмен Смолова на Кокорина всем подходит

Бонуччи, Дзюба и ещё десять самых ненавистных трансферов футбола

Икарди и другие звёзды футбола, которые не смогут играть в РФПЛ из-за лимита

Тест: выигрывал игрок Кубок конфедераций или нет?

Марина – шикарная девушка Марко Асенсио

Снова лучший. Как Роналду побил очередной рекорд