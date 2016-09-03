Клаудия – прекрасная девушка Бартоша Капустки.

за то есть детям что ответить... )) где нашли,- в капустке )))))))))))))
Новичок Лестера Бартош Капустка удачно съездил на Евро 2016, после чего подписал контракт с чемпионом Англии, а ведь Бартошу всего лишь 19 лет. Однако за недолгие годы своей футбольной карьеры он уже успел обзавестись не только хорошей зарплатой и любимой работой, но и завёл отношения с настоящей польской дивой. Возлюбленная Капустки – Клаудия Адамчик, старше его на 6 лет, но это никак не мешает отношениям пары, которая смотрится очень прекрасно и гармонично.
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