Кто заменит Аршавина и Широкова

Андрей Аршавин на днях женился. Здесь могла бы быть фото-подборка «шикарная жена Аршавина» или «девушка, женившая на себе Аршавина». Ну, как вы любите. Сорян, ее не будет.

От женщины, с которой нажил трёх детей, уйти к другой женщине с двумя детьми от предыдущего брака – решение сильное. Церемония прошла камерно. Поздний Аршавин – человек не слишком публичный. Его избранница Алиса Казьмина – тем более. Сама журналистка, и как никто другой понимает, насколько рискованно выносить свою жизнь на люди.

Характерно, что с заключением мира на личном фронте Аршавин вновь нашел себя на поле. В «Кайрате», в отличие от «Кубани», Андрей звезда не только на бумаге. Хотя масштаб личности Аршавина определяет не покер на «Энфилде» и даже не вдохновенная игра на Евро-2008, а то, что он имел своё мнение, зачастую непопулярное, которое не боялся высказывать.

Например, что допинг принимают все в момент допингового скандала вокруг олимпийской сборной, когда так модно было выискивать нарушения за рубежом и закрывать глаза на собственные, или осудить натурализацию футболистов, когда большинство согласилось в угоду результатам и вовсю обсуждает, кого бы ещё русифицировать.

Аршавин не смягчал острых углов и не лебезил перед публикой в интервью и комментариях. Часто его слова звучали резко и обидно, потому что были правдой. Он никогда не был винтиком в общекомандном механизме, ставя себя выше системы. По той же причине вне зависимости от текущей формы всегда был на слуху и горячо обсуждался Роман Широков. Кто ещё мог дать такое интервью на последнем Евро?

– Ваш выход на поле был изначально запланирован или связан с пропущенным голом?

– Я сам себя не выпускал, поэтому мне трудно сказать.

– Вы физически готовы играть больше 15 минут?

– 17 точно сыграю.

Хотя «мог бы дома сидеть, я не для тебя играю», буквально высказал один Широков, эта фраза применима и к Аршавину, и Мамаеву. Именно хавбек «Краснодара» видится правопреемником двух плеймейкеров, олицетворявших игру сборной последнего десятилетия. Как с точки зрения проявления футбольного интеллекта на поле, так и с точки зрения ершистости за его пределами.

После тусы в Монте-Карло Павел принципиально не хотел извиняться. Лишь в конце июля, когда резонанс спал, от хавбека пришло электронное письмо на Чемпионат.com, где он покаялся. Парадокс, но это ставит его выше извинившегося на две недели раньше Кокорина. В несвязный лепет питерского форварда всё равно никто не поверил, а итог один: после короткой ссылки в дубль оба вернулись в стартовые составы своих команд.

Только Кокорин пока почти бесполезен, а Мамаев до травмы жег так, словно не было этого Евро. И не случайно без Мамаева сник Смолов, а игра «Краснодара» в атаке просела. Просто вспомните разыгранный пенальти со Смоловым, чтобы понять, что никто из других наших хавбеков на освободившуюся роль ментальной «десятки» не годится.

Так уж повелось, что плохие мальчики у нас в стране котируются выше хороших. Даже всегда выкладывающемуся на 150% Александру Кержакову, лучшему бомбардиру в истории чемпионатов России, патриоту Питера и тайному благотворителю не угнаться по популярности за парой Аршавин – Широков. То, что игрок «Краснодара» всё чаще оказывается в центре внимания, свидетельствует об одном: он на верном пути. Возможно, единственно верном.

Пока Мутко продолжает травить байки про воспитание и прощение, Черчесов ничего не имеет против Мамаева в сборной:

– Буду ли рассматривать кандидатуры Мамаева и Кокорина? А что случилось? Я что-то пропустил? Ах, история с шампанским... Будет серьезный разговор. Потому что не пригласили. А если серьезно, то с Мамаевым я общался один раз в жизни, но он показался мне абсолютно нормальным. Кокорина знаю как облупленного. Им просто нужно дать время. Никто никого не вычеркивал.

Уже в 17 он забивал в Премьер-лиге, в 24 едва не уехал в «МЮ». Сейчас Мамаеву 27. К ЧМ-2018 будет 29. Когда, если не теперь?