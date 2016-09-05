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    Vanity Fair Все блоги -

    Кто заменит Аршавина и Широкова

    5 сентября 2016
    Андрей Аршавин на днях женился. Здесь могла бы быть фото-подборка «шикарная жена Аршавина» или «девушка, женившая на себе Аршавина». Ну, как вы любите. Сорян, ее не будет.

    От женщины, с которой нажил трёх детей, уйти к другой женщине с двумя детьми от предыдущего брака – решение сильное. Церемония прошла камерно. Поздний Аршавин – человек не слишком публичный. Его избранница Алиса Казьмина – тем более. Сама журналистка, и как никто другой понимает, насколько рискованно выносить свою жизнь на люди.

    Характерно, что с заключением мира на личном фронте Аршавин вновь нашел себя на поле. В «Кайрате», в отличие от «Кубани», Андрей звезда не только на бумаге. Хотя масштаб личности Аршавина определяет не покер на «Энфилде» и даже не вдохновенная игра на Евро-2008, а то, что он имел своё мнение, зачастую непопулярное, которое не боялся высказывать.

    Например, что допинг принимают все в момент допингового скандала вокруг олимпийской сборной, когда так модно было выискивать нарушения за рубежом и закрывать глаза на собственные, или осудить натурализацию футболистов, когда большинство согласилось в угоду результатам и вовсю обсуждает, кого бы ещё русифицировать.

    Аршавин не смягчал острых углов и не лебезил перед публикой в интервью и комментариях. Часто его слова звучали резко и обидно, потому что были правдой. Он никогда не был винтиком в общекомандном механизме, ставя себя выше системы. По той же причине вне зависимости от текущей формы всегда был на слуху и горячо обсуждался Роман Широков. Кто ещё мог дать такое интервью на последнем Евро?

    – Ваш выход на поле был изначально запланирован или связан с пропущенным голом?
    – Я сам себя не выпускал, поэтому мне трудно сказать.
    – Вы физически готовы играть больше 15 минут?
    – 17 точно сыграю.

    Хотя «мог бы дома сидеть, я не для тебя играю», буквально высказал один Широков, эта фраза применима и к Аршавину, и Мамаеву. Именно хавбек «Краснодара» видится правопреемником двух плеймейкеров, олицетворявших игру сборной последнего десятилетия. Как с точки зрения проявления футбольного интеллекта на поле, так и с точки зрения ершистости за его пределами.

    После тусы в Монте-Карло Павел принципиально не хотел извиняться. Лишь в конце июля, когда резонанс спал, от хавбека пришло электронное письмо на Чемпионат.com, где он покаялся. Парадокс, но это ставит его выше извинившегося на две недели раньше Кокорина. В несвязный лепет питерского форварда всё равно никто не поверил, а итог один: после короткой ссылки в дубль оба вернулись в стартовые составы своих команд.

    Только Кокорин пока почти бесполезен, а Мамаев до травмы жег так, словно не было этого Евро. И не случайно без Мамаева сник Смолов, а игра «Краснодара» в атаке просела. Просто вспомните разыгранный пенальти со Смоловым, чтобы понять, что никто из других наших хавбеков на освободившуюся роль ментальной «десятки» не годится.

    Так уж повелось, что плохие мальчики у нас в стране котируются выше хороших. Даже всегда выкладывающемуся на 150% Александру Кержакову, лучшему бомбардиру в истории чемпионатов России, патриоту Питера и тайному благотворителю не угнаться по популярности за парой Аршавин – Широков. То, что игрок «Краснодара» всё чаще оказывается в центре внимания, свидетельствует об одном: он на верном пути. Возможно, единственно верном.

    Пока Мутко продолжает травить байки про воспитание и прощение, Черчесов ничего не имеет против Мамаева в сборной:
    – Буду ли рассматривать кандидатуры Мамаева и Кокорина? А что случилось? Я что-то пропустил? Ах, история с шампанским... Будет серьезный разговор. Потому что не пригласили. А если серьезно, то с Мамаевым я общался один раз в жизни, но он показался мне абсолютно нормальным. Кокорина знаю как облупленного. Им просто нужно дать время. Никто никого не вычеркивал.

    Уже в 17 он забивал в Премьер-лиге, в 24 едва не уехал в «МЮ». Сейчас Мамаеву 27. К ЧМ-2018 будет 29. Когда, если не теперь?

    Рейтинг: 4 Голосов: 22
    Комментарии6
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 6 сентября 2016, 12:04

      все это шляпа... желтая шляпа

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 5 сентября 2016, 21:30

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 5 сентября 2016, 21:29

      ....но андрюша переплюнул всех с этой доской с двумя сосками!!!...это он так красавице юльке отомстил)))

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      Рейтинг: +100

      petrovich666 > Саня БУБА 5 сентября 2016, 22:13

      а мне не кажется эта женщина с сорванным голосом красавицей, середнячёк не более))))

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 5 сентября 2016, 21:28

      ....че то какая то заказуха....от мамаева что ли?....шняга полная....автор - мамаев...или его любовник

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 5 сентября 2016, 20:04

      Пока, к сожалению, слабо верится в чудо!

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