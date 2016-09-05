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    Андре Андре Все блоги -

    Искусство троллинга. Почему о трансферном провале ЦСКА лучше молчать

    5 сентября 2016
    Пока футболисты, принадлежащие ЦСКА, радуют результативными действиями болельщиков других клубов, селекционный отдел говорит об острой нехватке денег на трансферы. Блог «Бескрайний нападающий» оценивает подобные высказывания как неуместные.

    «An art of trolling is simple»

    (Давид Хомак, основатель сайта «Луркморье»)

    Вот только что Кирилл Панченко двумя голами принес «Динамо» очередную победу в турнире, который некоторые и за турнир не считают вовсе. Тем не менее, почему-то только напротив фамилии Панченко виднеются 9 забитых мячей – кто же мешает всем остальным провинциальным игуаинам проявлять себя, если это так просто?..

    Короче говоря, на таком фоне мы в тысячный раз за последние два дня вспомнили слова, которыми главный селекционер ЦСКА Олег Яровинский закрыл трансферное окно: «Никого не купили, все было безумно дорого».

    Нет смысла притворяться, будто мы понимаем в селекции лучше специалиста-профессионала. Да в сто раз хуже, чего уж там.

    Однако и на нашу территорию – территорию публичного поля, языковых уловок и права оценивать по результату – никому не позволено влезать с намерением втереть нам очки. Манипуляции сознанием – это наше дело, и мы, помимо прочего, стараемся выходить на публику с какими-то аргументами в кармане, с запасом самоиронии за пазухой. Журналисты бывают бесстыжими, но публика рано или поздно отвергает тех, кто пытается говорить с людьми так, будто у людей нет мозга.

    Когда вы, представляя главный клуб страны, шагаете в эфир телевидения с картежной мелочью на руке и видите свою целевую аудиторию неразумными покемонами, бульбазаврами – вы ничем не отличаетесь от приснопамятного Сергея Овчинникова. Овчинникова, который тоже большой профессионал, но сильно подорвал свой имидж в студии «Матча», когда на все вопросы по проваленному Евро в конечном счете отрезал: «А зачем вам это все?». Позади коллеги Черданцева чуть Эйфелева башня не рухнула, совершенно обалдевшая.

    Проблемы ЦСКА с финансами известны, и не Олег Яровинский должен обратить воду в вино и соорудить пачку баксов из воздуха, но... Эти проблемы действительно должны быть нам настолько интересны? Нам, которым сначала представили трехметрового новичка, купленного на последние деньги, потом показали его интервью в стиле «Россия, я иду!», а теперь и в состав не ставят – и поделом, ведь гигант оказался спящим, незнакомым с мячом...

    Нам, взирающим на то, как ненужный Панченко колотит гол за голом, как ненужный Караваев отдает две голевые в первых двух матчах в Чехии, как забивает за «Оренбург» ненужный Ефремов (ненужный Базелюк, ненужный Витиньо) – это нам можно продать инфу, будто на трансферном рынке цугцванг, и купить можно только Ионова и того не навсегда?

    Герман Ткаченко спрашивает селекционера, отчего ЦСКА до последнего вел переговоры по нападающим – потому ли, что в команде нехватка форвардов? Яровинский отвечает: нет, не потому, а просто нужно работать. Поди ж ты, какие истины! Странно, что Герман Владимирович не достал блокнот и ручку, внемля пророку...

    Сегодня на эту же тему выступил Константин Сарсания – говорит, мол, ЦСКА и «Зенит» провели лето хуже всех. Может и так. Только в «Зените» как раньше все строилось на Халке, так теперь – на его отсутствии, а трансферная политика тут вообще ни при чем. В то же время «Зенит» пульсирует и живет, продает и покупает. «Газпром», конечно, не на мели, но это не оправдание, потому что у каждого свои неурядицы.

    Нет ли проблем у «Ростова», который в последний день заявил четырех новичков?

    Проблема ЦСКА в том, что вместо признания ошибок, которые мы бы с пониманием простили, зная о былых заслугах и о непростой ситуации с бюджетом – нам продали опиум для народа, книжку Давида Хомака «Искусство троллинга», состоящую из пустых белых страниц.

    Рейтинг: 3.6 Голосов: 5
    Комментарии9
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      Рейтинг: +300

      Zeff 9 сентября 2016, 02:43

      ЦСКА - убожество.

      -1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 6 сентября 2016, 06:28

      панченко молодец так держать

      2
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      Рейтинг: +979

      TUMS 6 сентября 2016, 00:06

      Да тут без статьи видны проблемы у ЦСКА...

      -1
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      Рейтинг: +25

      KoS12 5 сентября 2016, 16:17

      бред какой-то, а не статья...


      "купленного на последние деньги"-где вообще автор взял информацию, что он куплен?! он арендован и условия аренды не оглашались(зная Е.Л. Гинера возможно даже практически бесплатно).


      "ненужный Панченко колотит гол за голом"- не хочу принизить уровень Панченко. Я считаю его достаточно квалифицированным футболистом, но сколько он забивал в РФПЛ?! в Мордовии играя весь чемпионат в старте всего 5. в Томи, где на него делали ставку 8 голов(конечно прогресс есть, но первый форвард ЦСКА должен забивать за сезон не меньше 10 и это при условии, что этот форвард играет в оттяжке и помогает ещё паре игроков группы атаки забить по 8-10 мячей, а если как Панченко, который выдвинут на остриё, то как минимум 15). если его не ставит в состав Слуцкий(а он ведь не враг себе...), значит по уровню игры он не дотягивает. То, что он стал много забивать в ФНЛ-это возможно и есть заслуга ЦСКА и Слуцкого, ведь 2 года, что он провёл в ЦСКА он работал и тренировался с партнёрами уровня Ерёменко, Дзагоева, Вернблума и т.д. + уровень сопротивления РФПЛ и ФНЛ сравнивать не корректно! большая часть вратарей РФПЛ достали бы мяч после удара с такого расстояния. а второй гол представленный на видео случился в РФПЛ, только когда кокорин откровенно ковырялся в носу, когда забивал Ерёменко. И не известно, смог бы он в этом сезоне так же уверенно стартовать за первую команду! Того же Траоре попробовать запустить в ФНЛ и я уверен, что дубли посыпятся в каждом матче, а то и хет-трики. Уверен(как минимум надеюсь), что Панченко набрался опыта и новых технических навыков в ЦСКА, сейчас ушёл в аренду, что бы данные навыки отработать в боевых условиях и в следующем сезоне вернётся уже основным нападающим.


      "ненужный Караваев отдает две голевые в первых двух матчах"- Караваев не плохой игрок, не зря его ещё в 2013 году Слуцкий выпускал в старте против Виктории Пльзени в игре лиги чемпионов. Но куда Караваева ставить сейчас?! он правый защитник, а значит, что бы играть должен быть самым сильным в составе, а сильнее ли он сейчас Фернандеса?! врядли и по этому остаётся только либо мариновать его на скамейке и убивать потенциально очень талантливого игрока или отдать в другой клуб(что бы он играл в основе и становился только сильнее как игрок) с правом первоочерёдного выкупа и вернуть его, если будет такая необходимость(что и сделали в ЦСКА).


      "как забивает за «Оренбург» ненужный Ефремов"- Ефремов полузащитник, а не форвард... кого из полузащиты должны были убрать в ЦСКА, что бы дать игровую практику Ефремову?! Дзагоева, Натхо, Ерёменко, Тошича, Ионова, Головина, Вернблума?! объективно, на сегодня Ефремов уступает всем перечисленным, а мариновать на лавке очень одарённого и талантливого игрока нет смысла. и опять же, как и с Панченко это аренда, а не продажа. Так же он поиграет в основе, наберётся опыта и вернётся помогать родному клубу одерживать новые победы, но пока он не готов на столько, на сколько это необходимо, ведь против оренбурга соперники настраиваются не так серьёзно, а на ЦСКА любая команда настраивается по особому и не факт, что играя в ЦСКА в основе ему дали бы забить...


      "ненужный Базелюк"- тоже, что и Ефремов


      "ненужный Витиньо"- а про него мне вообще смешно... даже писать ничего не буду...


      если продолжать список ушедших из ЦСКА,то можно было бы добавить и "ненужных" Васина, Чернова и Ткачева...





      "Нет ли проблем у «Ростова», который в последний день заявил четырех новичков?"- кого подписал Ростов?! второсортных легионеров и Граната, который уже забыл как выходить на поле? и это хорошо?? да лучше бы они в аренду у ЦСКА взяли бы того же Ефремова, Чернова и Ткачёва! больше пользы было бы...





      я не вижу очевидных ошибок в селекции ЦСКА в это межсезонье... ошибкой было бы подписать какого нибудь игрока за большую или не очень сумму и потом не знать куда его девать, как это делают другие клубы... в линии атаки сейчас могут сыграть Траоре(пусть он пока и не заиграл, но нужно понимать, что последнее время ЦСКА играл с быстрыми форвардами как Думбия и Муса, а Траоре габаритный нападающий и не только он должен привыкнуть к игре ЦСКА, но и в какой то степени ЦСКА должен перестроиться под игру с форвардом другого типа.), Странберг и Ионов(которого мы уже видели в роли отечественного Мусы). Три форварда для команды играющей в одного вполне достаточно на сезон! тем более, что есть уверенность в том, что как минимум один из данных вариантов уже скоро начнёт работать на полную мощность и радовать болельщиков армейцев регулярными забитыми мячами.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > KoS12 6 сентября 2016, 09:21

      Отличная аналитическая и обоснованная статья. Спасибо!

      -3
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      Рейтинг: +42

      ЧуСа 21 > KoS12 6 сентября 2016, 16:28

      админы бомбардира ,присмотритесь к автору этого ответа ,просто в пух и прах разбил автора данной статьи!спасибо ,крутой ответ

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров > KoS12 9 сентября 2016, 14:51

      дружище круто и очень грамотно написал!!!!
      Молодец

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      Рейтинг: +387

      petlyra 5 сентября 2016, 15:12

      Панченко нужно было и оставлять.

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      Рейтинг: +94

      Виталич 5 сентября 2016, 13:48

      тоже не пойму на хера надо было Панченко поменять на Ионова..кто додумался..

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