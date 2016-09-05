Искусство троллинга. Почему о трансферном провале ЦСКА лучше молчать

ЦСКА - убожество.
«An art of trolling is simple»
(Давид Хомак, основатель сайта «Луркморье»)
Вот только что Кирилл Панченко двумя голами принес «Динамо» очередную победу в турнире, который некоторые и за турнир не считают вовсе. Тем не менее, почему-то только напротив фамилии Панченко виднеются 9 забитых мячей – кто же мешает всем остальным провинциальным игуаинам проявлять себя, если это так просто?..
Короче говоря, на таком фоне мы в тысячный раз за последние два дня вспомнили слова, которыми главный селекционер ЦСКА Олег Яровинский закрыл трансферное окно: «Никого не купили, все было безумно дорого».
Нет смысла притворяться, будто мы понимаем в селекции лучше специалиста-профессионала. Да в сто раз хуже, чего уж там.
Однако и на нашу территорию – территорию публичного поля, языковых уловок и права оценивать по результату – никому не позволено влезать с намерением втереть нам очки. Манипуляции сознанием – это наше дело, и мы, помимо прочего, стараемся выходить на публику с какими-то аргументами в кармане, с запасом самоиронии за пазухой. Журналисты бывают бесстыжими, но публика рано или поздно отвергает тех, кто пытается говорить с людьми так, будто у людей нет мозга.
Когда вы, представляя главный клуб страны, шагаете в эфир телевидения с картежной мелочью на руке и видите свою целевую аудиторию неразумными покемонами, бульбазаврами – вы ничем не отличаетесь от приснопамятного Сергея Овчинникова. Овчинникова, который тоже большой профессионал, но сильно подорвал свой имидж в студии «Матча», когда на все вопросы по проваленному Евро в конечном счете отрезал: «А зачем вам это все?». Позади коллеги Черданцева чуть Эйфелева башня не рухнула, совершенно обалдевшая.
Проблемы ЦСКА с финансами известны, и не Олег Яровинский должен обратить воду в вино и соорудить пачку баксов из воздуха, но... Эти проблемы действительно должны быть нам настолько интересны? Нам, которым сначала представили трехметрового новичка, купленного на последние деньги, потом показали его интервью в стиле «Россия, я иду!», а теперь и в состав не ставят – и поделом, ведь гигант оказался спящим, незнакомым с мячом...
Нам, взирающим на то, как ненужный Панченко колотит гол за голом, как ненужный Караваев отдает две голевые в первых двух матчах в Чехии, как забивает за «Оренбург» ненужный Ефремов (ненужный Базелюк, ненужный Витиньо) – это нам можно продать инфу, будто на трансферном рынке цугцванг, и купить можно только Ионова и того не навсегда?
Герман Ткаченко спрашивает селекционера, отчего ЦСКА до последнего вел переговоры по нападающим – потому ли, что в команде нехватка форвардов? Яровинский отвечает: нет, не потому, а просто нужно работать. Поди ж ты, какие истины! Странно, что Герман Владимирович не достал блокнот и ручку, внемля пророку...
Сегодня на эту же тему выступил Константин Сарсания – говорит, мол, ЦСКА и «Зенит» провели лето хуже всех. Может и так. Только в «Зените» как раньше все строилось на Халке, так теперь – на его отсутствии, а трансферная политика тут вообще ни при чем. В то же время «Зенит» пульсирует и живет, продает и покупает. «Газпром», конечно, не на мели, но это не оправдание, потому что у каждого свои неурядицы.
Нет ли проблем у «Ростова», который в последний день заявил четырех новичков?
Проблема ЦСКА в том, что вместо признания ошибок, которые мы бы с пониманием простили, зная о былых заслугах и о непростой ситуации с бюджетом – нам продали опиум для народа, книжку Давида Хомака «Искусство троллинга», состоящую из пустых белых страниц.