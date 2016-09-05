Искусство троллинга. Почему о трансферном провале ЦСКА лучше молчать

Пока футболисты, принадлежащие ЦСКА, радуют результативными действиями болельщиков других клубов, селекционный отдел говорит об острой нехватке денег на трансферы. Блог «Бескрайний нападающий» оценивает подобные высказывания как неуместные.

«An art of trolling is simple» (Давид Хомак, основатель сайта «Луркморье»)

Вот только что Кирилл Панченко двумя голами принес «Динамо» очередную победу в турнире, который некоторые и за турнир не считают вовсе. Тем не менее, почему-то только напротив фамилии Панченко виднеются 9 забитых мячей – кто же мешает всем остальным провинциальным игуаинам проявлять себя, если это так просто?..

Короче говоря, на таком фоне мы в тысячный раз за последние два дня вспомнили слова, которыми главный селекционер ЦСКА Олег Яровинский закрыл трансферное окно: «Никого не купили, все было безумно дорого».

Нет смысла притворяться, будто мы понимаем в селекции лучше специалиста-профессионала. Да в сто раз хуже, чего уж там.

Однако и на нашу территорию – территорию публичного поля, языковых уловок и права оценивать по результату – никому не позволено влезать с намерением втереть нам очки. Манипуляции сознанием – это наше дело, и мы, помимо прочего, стараемся выходить на публику с какими-то аргументами в кармане, с запасом самоиронии за пазухой. Журналисты бывают бесстыжими, но публика рано или поздно отвергает тех, кто пытается говорить с людьми так, будто у людей нет мозга.

Когда вы, представляя главный клуб страны, шагаете в эфир телевидения с картежной мелочью на руке и видите свою целевую аудиторию неразумными покемонами, бульбазаврами – вы ничем не отличаетесь от приснопамятного Сергея Овчинникова. Овчинникова, который тоже большой профессионал, но сильно подорвал свой имидж в студии «Матча», когда на все вопросы по проваленному Евро в конечном счете отрезал: «А зачем вам это все?». Позади коллеги Черданцева чуть Эйфелева башня не рухнула, совершенно обалдевшая.

Проблемы ЦСКА с финансами известны, и не Олег Яровинский должен обратить воду в вино и соорудить пачку баксов из воздуха, но... Эти проблемы действительно должны быть нам настолько интересны? Нам, которым сначала представили трехметрового новичка, купленного на последние деньги, потом показали его интервью в стиле «Россия, я иду!», а теперь и в состав не ставят – и поделом, ведь гигант оказался спящим, незнакомым с мячом...

Нам, взирающим на то, как ненужный Панченко колотит гол за голом, как ненужный Караваев отдает две голевые в первых двух матчах в Чехии, как забивает за «Оренбург» ненужный Ефремов (ненужный Базелюк, ненужный Витиньо) – это нам можно продать инфу, будто на трансферном рынке цугцванг, и купить можно только Ионова и того не навсегда?

Герман Ткаченко спрашивает селекционера, отчего ЦСКА до последнего вел переговоры по нападающим – потому ли, что в команде нехватка форвардов? Яровинский отвечает: нет, не потому, а просто нужно работать. Поди ж ты, какие истины! Странно, что Герман Владимирович не достал блокнот и ручку, внемля пророку...

Сегодня на эту же тему выступил Константин Сарсания – говорит, мол, ЦСКА и «Зенит» провели лето хуже всех. Может и так. Только в «Зените» как раньше все строилось на Халке, так теперь – на его отсутствии, а трансферная политика тут вообще ни при чем. В то же время «Зенит» пульсирует и живет, продает и покупает. «Газпром», конечно, не на мели, но это не оправдание, потому что у каждого свои неурядицы.

Нет ли проблем у «Ростова», который в последний день заявил четырех новичков?

Проблема ЦСКА в том, что вместо признания ошибок, которые мы бы с пониманием простили, зная о былых заслугах и о непростой ситуации с бюджетом – нам продали опиум для народа, книжку Давида Хомака «Искусство троллинга», состоящую из пустых белых страниц.