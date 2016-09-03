Желто-синяя осень. Кого подписал «Ростов»

Нормальная селекция при имеющихся возможностях. Будем смотреть на румына и Граната. А Папа всем поможет в Европе.
«Ростов» еще по ходу своей эпической борьбы потерял Баштуша. Выдрессированный Бердыевым анголец за сезон вырос на голову и уехал в «Лацио». В последний день трансферного окна экстренно искавший замену Гараю «Зенит» сманил Ивана Новосельцева, в котором по осени проснулся инстинкт бомбардира.
Помимо имевшихся проблем с короткой скамейкой добавилась еще одна – слаженную игру в обороне, бывшую основным козырем команды, фактически надо выстраивать заново. Сказано – сделано. Пока Новосельцева заочно отчисляли прямо с матча сборной, в желто-синие цвета «Ростова» облачились сразу семь новичков.
Кроме уже выступавших в «Ростове» и давненько не игравших на серьезном уровне в принципе Граната с Григорьевым в клуб пришли пять совсем новых футболистов, широкому кругу любителей футбола известных мало.
19-летний Дмитрий Скопинцев начинал в столичном «Динамо», откуда перебрался в «Зенит». Как и многие молодые игроки, шанса играть толком не получил, а выступлениям в ФНЛ предпочел Европу. Амбиции и планы были большими – Скопинцев рассчитывал, что будет играть либо за РБ-Лейпциг, либо за РБ-Зальцбург.
Но немецкий Ред Булл решил выходить в первую Бундеслигу и набрал ребят посерьёзнее. А в Австрии Дмитрия определили в «Лиферинг» – фарм-клуб из второй лиги. Там Скопинцев и осел. Толковый левый защитник, способный сыграть и ближе к атаке. Игрок молодежной сборной России.
Словенец Миха Мевля к своим 26 уже поездил по Европе, хоть и не в самые топовые лиги. Кроме родной Словении защитник играл в Швейцарии и Израиле, а в «Ростов» ушел из бухарестского «Динамо». Того самого, которое пропиарили, сами того не ведая, фанаты главного конкурента «Стяуа» в матче с «Манчестер Сити».
В «Динамо» Мевля капитанил и был твердым игроком основы. Ключевой навык словенца – отбор и игра один в один. Если искать в Словении клона Н'Голо Канте, то Миха будет главным кандидатом.
Это опытный и сложившийся, но еще относительной молодой футболист, который подпирает ветеранов вроде того же Цесара в сборной. Сумма трансфера составила от 600 тыс. до 1 млн. евро, а контракт подписан на 3 года.
Ещё одного центрального защитника, сенегальца Папу Гуйе, «Ростов» подобрал на рынке свободных агентов. Габаритный ветеран долго играл на Украине, а Мирон Маркевич, тогда еще тренировавший «Металлист», очень хотел натурализовать Папу для сборной. Пять матчей за национальную команду Сенегала Гуйе к тому времени уже провел.
Известный проблемами со зрением Гуйе играет в линзах, что порой аукается ему на матчах. Бывали случаи, когда он их терял. Последнее время 32-летний защитник выступал за «Днепр», но по большому счету карьера его на спаде. Да и «Днепр», в который брали Папу – совсем не тот, что играл в финале Лиги Европы. Уровень у сенегальца был, вопрос в том, вернется ли он на него.
Андрей Препелицэ – готовый игрок стартового состава. Румын никогда не блистал, но развивался поступательно. «Университатя», румынский флагман «Стяуа». Последний сезон Андрей провел в раскручивающемся «Лудогорце». Опыта Препелицэ не занимать – Лига Европы, Лига Чемпионов, основа сборной. На Евро-2016 Препелицэ сыграл в двух матчах из трех.
Крепкий, сбалансированный по навыкам хавбек, который неброско, но качественно выполняет большой объем работы и прилично играет в пас. Даже на Евро, где румыны в основном отсиживались в окопах, Препелицэ пасовал с точностью выше 80%. Может смущать возраст – Андрею уже 30. Но прежде стоит заглянуть в паспорта Калачева и Гацкана.
Иван Комиссаров – воспитанник «Спартака», и по идее должен быть знаком с Джанаевым, которого моложе всего на год. В «Спартаке» Иван шанса так и не получил, но там не играл даже куда более перспективный Митрюшкин. В аренде в «Томи» тоже выше дубля не поднялся и последние четыре сезона провел во второй лиге. Три из них – в «Черноморце» с приличной статистикой, правда стопроцентно основным голкипером не был даже там.
С Гранатом и Григорьевым проще – их мы знаем и видим. Точнее не видим, потому что Граната списали в «Спартак-2», а Григорьев лишь несколько раз выскакивал на замену в прошлом сезоне. Не играл Максим и в этом, хотя когда-то пробовался в сборной. Это касается и Граната, не блиставшего даже на уровне ФНЛ. Из последних достижений – гол родному «Динамо» в дерби. Взятый из «Зенита-2» Ярошенко – вариант больше на перспективу.
В общем-то понятен смысл всех трансферов. Григорьев – ещё одна опция впереди и на фланге. В обороне прежде всего затыкались дыры. В теории Мевля – замена Баштушу, Гранат – Новосельцеву, Гуйе – на подстраховку. Скопинцев – дублер для Кудряшова, Комиссаров – для Джанаева. Препелицэ – усиление в опорную зону, особенно в свете неблагосклонности судей к Гацкану. На практике все будет зависеть от того, насколько быстро новички войдут в игровую модель «Ростова».
Принципиально сильнее дончане не стали, скорее получили недостающую глубину скамейки. С места в карьер готовы взять, пожалуй, только Мевля и Препелицэ. Плюс – большинство новичков можно вывести на новый уровень или вернуть на прежний, что повысит их трансферную стоимость и даст возможность выгодно продать. «Ростову», если планы его серьезны, пора учиться существовать экономически эффективно. Лига чемпионов во всех смыслах дает этот шанс.
Тем временем арбитражный суд Ростовской области принял к производству исковое заявление «Ростова» с требованием признать незаконным арест счетов клуба (у ростовчан подвисло почти 40 млн. рублей), однако ходатайство клуба о принятии обеспечительных мер в виде снятия ареста с этих денег отклонил. Ростовчане должны Фонду социального страхования, налоговой и Федеральному Казначейству, а также банку и рекламному агентству. Учитывая статус заемщиков, вряд ли «Ростов» быстро простят.
Хотя ключевой вопрос, беспокоящий болельщиков клуба, остается прежним. И он не о деньгах или трансферах, а о Курбане Бердыеве.