Желто-синяя осень. Кого подписал «Ростов»

Попавший под трансферный бан «Ростов» с Бердыевым на аутсорсинге вопреки всему пробился на групповой этап ЛЧ. После разгрома «Аякса» болельщики ждали, что команда поработает на трансферном рынке. «Ростов» приобрел семь новых игроков. Но усилился ли?

«Ростов» еще по ходу своей эпической борьбы потерял Баштуша. Выдрессированный Бердыевым анголец за сезон вырос на голову и уехал в «Лацио». В последний день трансферного окна экстренно искавший замену Гараю «Зенит» сманил Ивана Новосельцева, в котором по осени проснулся инстинкт бомбардира.

Помимо имевшихся проблем с короткой скамейкой добавилась еще одна – слаженную игру в обороне, бывшую основным козырем команды, фактически надо выстраивать заново. Сказано – сделано. Пока Новосельцева заочно отчисляли прямо с матча сборной, в желто-синие цвета «Ростова» облачились сразу семь новичков.

Кроме уже выступавших в «Ростове» и давненько не игравших на серьезном уровне в принципе Граната с Григорьевым в клуб пришли пять совсем новых футболистов, широкому кругу любителей футбола известных мало.

19-летний Дмитрий Скопинцев начинал в столичном «Динамо», откуда перебрался в «Зенит». Как и многие молодые игроки, шанса играть толком не получил, а выступлениям в ФНЛ предпочел Европу. Амбиции и планы были большими – Скопинцев рассчитывал, что будет играть либо за РБ-Лейпциг, либо за РБ-Зальцбург.

Но немецкий Ред Булл решил выходить в первую Бундеслигу и набрал ребят посерьёзнее. А в Австрии Дмитрия определили в «Лиферинг» – фарм-клуб из второй лиги. Там Скопинцев и осел. Толковый левый защитник, способный сыграть и ближе к атаке. Игрок молодежной сборной России.

Словенец Миха Мевля к своим 26 уже поездил по Европе, хоть и не в самые топовые лиги. Кроме родной Словении защитник играл в Швейцарии и Израиле, а в «Ростов» ушел из бухарестского «Динамо». Того самого, которое пропиарили, сами того не ведая, фанаты главного конкурента «Стяуа» в матче с «Манчестер Сити».

В «Динамо» Мевля капитанил и был твердым игроком основы. Ключевой навык словенца – отбор и игра один в один. Если искать в Словении клона Н'Голо Канте, то Миха будет главным кандидатом.

Это опытный и сложившийся, но еще относительной молодой футболист, который подпирает ветеранов вроде того же Цесара в сборной. Сумма трансфера составила от 600 тыс. до 1 млн. евро, а контракт подписан на 3 года.

Ещё одного центрального защитника, сенегальца Папу Гуйе, «Ростов» подобрал на рынке свободных агентов. Габаритный ветеран долго играл на Украине, а Мирон Маркевич, тогда еще тренировавший «Металлист», очень хотел натурализовать Папу для сборной. Пять матчей за национальную команду Сенегала Гуйе к тому времени уже провел.

Известный проблемами со зрением Гуйе играет в линзах, что порой аукается ему на матчах. Бывали случаи, когда он их терял. Последнее время 32-летний защитник выступал за «Днепр», но по большому счету карьера его на спаде. Да и «Днепр», в который брали Папу – совсем не тот, что играл в финале Лиги Европы. Уровень у сенегальца был, вопрос в том, вернется ли он на него.

Андрей Препелицэ – готовый игрок стартового состава. Румын никогда не блистал, но развивался поступательно. «Университатя», румынский флагман «Стяуа». Последний сезон Андрей провел в раскручивающемся «Лудогорце». Опыта Препелицэ не занимать – Лига Европы, Лига Чемпионов, основа сборной. На Евро-2016 Препелицэ сыграл в двух матчах из трех.

Крепкий, сбалансированный по навыкам хавбек, который неброско, но качественно выполняет большой объем работы и прилично играет в пас. Даже на Евро, где румыны в основном отсиживались в окопах, Препелицэ пасовал с точностью выше 80%. Может смущать возраст – Андрею уже 30. Но прежде стоит заглянуть в паспорта Калачева и Гацкана.

Иван Комиссаров – воспитанник «Спартака», и по идее должен быть знаком с Джанаевым, которого моложе всего на год. В «Спартаке» Иван шанса так и не получил, но там не играл даже куда более перспективный Митрюшкин. В аренде в «Томи» тоже выше дубля не поднялся и последние четыре сезона провел во второй лиге. Три из них – в «Черноморце» с приличной статистикой, правда стопроцентно основным голкипером не был даже там.

С Гранатом и Григорьевым проще – их мы знаем и видим. Точнее не видим, потому что Граната списали в «Спартак-2», а Григорьев лишь несколько раз выскакивал на замену в прошлом сезоне. Не играл Максим и в этом, хотя когда-то пробовался в сборной. Это касается и Граната, не блиставшего даже на уровне ФНЛ. Из последних достижений – гол родному «Динамо» в дерби. Взятый из «Зенита-2» Ярошенко – вариант больше на перспективу.

В общем-то понятен смысл всех трансферов. Григорьев – ещё одна опция впереди и на фланге. В обороне прежде всего затыкались дыры. В теории Мевля – замена Баштушу, Гранат – Новосельцеву, Гуйе – на подстраховку. Скопинцев – дублер для Кудряшова, Комиссаров – для Джанаева. Препелицэ – усиление в опорную зону, особенно в свете неблагосклонности судей к Гацкану. На практике все будет зависеть от того, насколько быстро новички войдут в игровую модель «Ростова».

Принципиально сильнее дончане не стали, скорее получили недостающую глубину скамейки. С места в карьер готовы взять, пожалуй, только Мевля и Препелицэ. Плюс – большинство новичков можно вывести на новый уровень или вернуть на прежний, что повысит их трансферную стоимость и даст возможность выгодно продать. «Ростову», если планы его серьезны, пора учиться существовать экономически эффективно. Лига чемпионов во всех смыслах дает этот шанс.

Тем временем арбитражный суд Ростовской области принял к производству исковое заявление «Ростова» с требованием признать незаконным арест счетов клуба (у ростовчан подвисло почти 40 млн. рублей), однако ходатайство клуба о принятии обеспечительных мер в виде снятия ареста с этих денег отклонил. Ростовчане должны Фонду социального страхования, налоговой и Федеральному Казначейству, а также банку и рекламному агентству. Учитывая статус заемщиков, вряд ли «Ростов» быстро простят.

Хотя ключевой вопрос, беспокоящий болельщиков клуба, остается прежним. И он не о деньгах или трансферах, а о Курбане Бердыеве.