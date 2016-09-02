Почему Черчесов добьётся успехов в сборной России

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает почему Черчесов будет успешен в сборной России.

Черчесов – хороший мотиватор

Многие специалисты и болельщики отмечают, что Станислав Черчесов – отличный мотиватор. На Евро 2016, как это нестранно, показалось, что игрокам сборной России не хватило, именно мотивации. В случае с Черчесовым, за этот компонент футбола, можно не переживать, очевидно, что на крупных турнирах, когда дистанция до финала небольшая, мотивация и сплочённость коллектива выходят на первые роли, теперь хотя бы один компонент в сборной России для достижения результата есть.

Станислав Саламович – жёсткий тренер

Конечно, жёсткость Черчесова может быть как плюсом, так и минусом для сборной России, ведь многие отмечают конфликтность Черчесова, которая обусловлена резкими и порой жёсткими решениями тренера. В «Спартаке» и в «Динамо» у Станислава Саламовича были конфликты с лидерами команд, очевидно, для Черчесова нет авторитетов и «любимчиков», поэтому играть будут те ,кто работает больше остальных, похоже таких случаев в сборной, как Мамаем-Кокорин, я думаю точно не будет. Главное для Станислава Саламовича – чётко расставить «акценты» и сплотить сборную для главной цели – успешное выступление на домашнем Чемпионате Мира.

Победитель

Черчесов приходит в сборную как победитель, конечно, дубль в Польше (кубок и чемпионат) – это даже не дубль в России, но всё равно менталитет «победителя» в сборную России Станислав Саламович привнесёт. В принципе, Слуцкий тоже побеждал в РФПЛ, но на Евро 2016 не срослось, всё-таки на турнире не смог настроить игроков, тренер ЦСКА на результат. А вот заграничный опыт Черчесова будет полезен для сборной России, ведь Станислав Саламович работал не только в России, поэтому свои успешные идеи он попытается привить сборной.

Тактическая гибкость

Сложно сказать, что поспособствовало смене тактике сборной на матче против Турции, возможно, успехи в чемпионате России »Ростова» и «Спартака» или защитники ростовской команды, но сборная давно не играла по схеме 3-5-2. В принципе, Черчесов в своих бывших клубах использовал схему с четырьмя защитниками, конечно, вариативность тактики походу матч будет плюсом для сборной России, ведь Евро 2016 показал, что на одной схеме по ходу турнира далеко не зайдёшь. А вот тактическая гибкость команд, которые используют различные схемы под имеющих соперников или игроков, помогает добиваться положительного результата.

Дебютанты в сборной

На первый сбор Черчесов вызвал достаточно много дебютантов и игроков «Ростова», которые при Слуцком не подходили под тактику сборной России. Конечно, большой поток дебютантов может негативно отразиться на результатах, плюс времени и матчей для подготовки сборной к домашнему Чемпионату Мира 2018 остаётся мало. Зато игроки, которые годами были неприкосновенны, почувствуют конкуренцию и будут «работать» ещё усерднее, поэтому мы болельщики, будем надеяться на улучшение игры и результатов сборной России во главе со Станиславом Черчесовым.

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