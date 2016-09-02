Что сделал РФС, чтобы улучшить имидж сборной?

У сборной России новый тренер и почти новый состав. Виталий Мутко объявил, что все силы будут направлены на изменение имиджа национальной команды в лучшую сторону. «Бомбардир» разбирается в этом скользком понятии на примере матча России и Турции.

На первой тренировке со Станиславом Черчесовым во главе Виталий Мутко заявил, что главной целью РФС сейчас является улучшение имиджа национальной команды. Что можно было понять из этой формулировки? Что, вероятно, игрокам сборной понизят премиальные, запретят пить шампанское за 250 тысяч евро (для убедительности покажут на угол, в котором сейчас стоят Мамаев и Кокорин), будут контролировать их высказывания в интернете и, самое главное, повысят их мотивацию во время непосредственно матчей. Пока что этого не произошло. Но, кажется, РФС добился кое-каких целей, направленных на то, чтобы к сборной стали относиться лучше.

Подговорить комментаторов

По ходу контрольного матча Турции и России на единственном общедоступном спортивном ТВ комментаторы были очень позитивны и патриотичны. Когда Федор Смолов самопроизвольно упал в чужой штрафной, они громко возмущались о не назначенном пенальти. Когда Юрию Жиркову показали желтую карточку, сомневались в профессионализме арбитра. Были уверены в том, что статистики что-то напутали в процентном соотношении владения мячом, когда оно было 50 на 50, а не 60 на 40. В скучные моменты матча они рассказывали невероятные истории о турецком футболе, которые достойны отдельного внимания.

Краткий пересказ: в Турции очень любят футбол, и там довольно сильный чемпионат. Забавно, – отмечали комментаторы, – но каким-то чудодейственным образом турецкие клубы позорятся в Лиге чемпионов. На них просто смешно смотреть, утверждают люди у микрофонов. И вообще удивительно, как такая слабая сборная, как Турция прошла с третьего места в плей-офф Евро-2016, ведь она не была этого достойна.



В моменте про «клубы, которые позорятся в Лиге чемпионов» захотелось спросить – а вы точно про турецкий чемпионат? Или это такой литературный прием , способ намекнуть, чтобы прямо не говорить о том, что российские клубы в ЛЧ сами зачастую вызывают только ироничный смех?

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В течение всего матча зрители слушали исключительно позитивные высказывания о сборной, которая играла не круто. Да, надо болеть за команду, несмотря ни на что. Да, надо быть патриотами. Но патриотизм заключается не в том, чтобы не называть вещи своими именами. Не в том, чтобы не говорить, что сборная где-то ошибается и где-то не старается. Иначе все комментаторы, да и вообще все телевидение опустится до уровня жены Погребняка с ее вопросом к лучшему в России комментатору Владимиру Стогниенко «Чего это вы ругаете нашу сборную? Вы вообще патриот?».

Подготовить фанатов

Вы не обратили внимание на болельщиков, которые были на матче России и Турции? Особенно после матча. Ничего не показалось вам странным? Во-первых, это были совсем не те люди, которых мы обычно видим на трибунах. Не «ультрас» и им подобные. На фанатском секторе сидели семьи – загорелые пузатые мужички, загорелые пожилые женщины и загорелые дети. Во-вторых, все пребывали в отличном настроении, широко улыбаясь и размахивая шарфами после матча без забитых мячей. Из всего этого (а еще из истории про проплаченную группу поддержки олимпийцев) складывается ощущение, что на матч привезли отдыхающих в Турции российских туристов. Может быть, это была такая бесплатная экскурсия от отелей с надоевшим олл-инклюзив?

Но, если судить только по матчу, кажется, что ничего в имидже команды не изменилось. Понятно, что это только первая игра под руководством нового тренера. Понятно, что в составе новые игроки. Правда, общее впечатление, так называемый имидж, все то же. Скучно и как-то несправедливо. Ведь нам пытаются внушить позитивное мнение о сборной не путем реальных изменений, а через псевдопатриотизм, которого и так на ТВ слишком много. А пока для реального изменения в отношениях между национальной командой и болельщиками было, как кажется, сделано только одно: в сборную не были вызваны Кокорин и Мамаев.

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