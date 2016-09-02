Что сделал РФС, чтобы улучшить имидж сборной?

Повеситься в полном составе.
Подговорить комментаторов
По ходу контрольного матча Турции и России на единственном общедоступном спортивном ТВ комментаторы были очень позитивны и патриотичны. Когда Федор Смолов самопроизвольно упал в чужой штрафной, они громко возмущались о не назначенном пенальти. Когда Юрию Жиркову показали желтую карточку, сомневались в профессионализме арбитра. Были уверены в том, что статистики что-то напутали в процентном соотношении владения мячом, когда оно было 50 на 50, а не 60 на 40. В скучные моменты матча они рассказывали невероятные истории о турецком футболе, которые достойны отдельного внимания.
Краткий пересказ: в Турции очень любят футбол, и там довольно сильный чемпионат. Забавно, – отмечали комментаторы, – но каким-то чудодейственным образом турецкие клубы позорятся в Лиге чемпионов. На них просто смешно смотреть, утверждают люди у микрофонов. И вообще удивительно, как такая слабая сборная, как Турция прошла с третьего места в плей-офф Евро-2016, ведь она не была этого достойна.
В моменте про «клубы, которые позорятся в Лиге чемпионов» захотелось спросить – а вы точно про турецкий чемпионат? Или это такой литературный прием , способ намекнуть, чтобы прямо не говорить о том, что российские клубы в ЛЧ сами зачастую вызывают только ироничный смех?
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В течение всего матча зрители слушали исключительно позитивные высказывания о сборной, которая играла не круто. Да, надо болеть за команду, несмотря ни на что. Да, надо быть патриотами. Но патриотизм заключается не в том, чтобы не называть вещи своими именами. Не в том, чтобы не говорить, что сборная где-то ошибается и где-то не старается. Иначе все комментаторы, да и вообще все телевидение опустится до уровня жены Погребняка с ее вопросом к лучшему в России комментатору Владимиру Стогниенко «Чего это вы ругаете нашу сборную? Вы вообще патриот?».
Подготовить фанатов
Вы не обратили внимание на болельщиков, которые были на матче России и Турции? Особенно после матча. Ничего не показалось вам странным? Во-первых, это были совсем не те люди, которых мы обычно видим на трибунах. Не «ультрас» и им подобные. На фанатском секторе сидели семьи – загорелые пузатые мужички, загорелые пожилые женщины и загорелые дети. Во-вторых, все пребывали в отличном настроении, широко улыбаясь и размахивая шарфами после матча без забитых мячей. Из всего этого (а еще из истории про проплаченную группу поддержки олимпийцев) складывается ощущение, что на матч привезли отдыхающих в Турции российских туристов. Может быть, это была такая бесплатная экскурсия от отелей с надоевшим олл-инклюзив?
Но, если судить только по матчу, кажется, что ничего в имидже команды не изменилось. Понятно, что это только первая игра под руководством нового тренера. Понятно, что в составе новые игроки. Правда, общее впечатление, так называемый имидж, все то же. Скучно и как-то несправедливо. Ведь нам пытаются внушить позитивное мнение о сборной не путем реальных изменений, а через псевдопатриотизм, которого и так на ТВ слишком много. А пока для реального изменения в отношениях между национальной командой и болельщиками было, как кажется, сделано только одно: в сборную не были вызваны Кокорин и Мамаев.
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