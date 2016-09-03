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    Чего хотят болельщики? Все блоги -

    Тест: как хорошо вы знаете соперников «Ростова» по группе в Лиге Чемпионов?

    3 сентября 2016
    Блог «Чего хотят болельщики?» предлагает проверить ваши знания о серьезных соперниках «Ростова» по группе в Лиге Чемпионов. Поделитесь своим результатом в комментариях.

    Тест

    Рейтинг: 4.4 Голосов: 5
    Комментарии23
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      Рейтинг: +6

      Jack_ Daniels 10 сентября 2016, 22:04

      9/10 Отлично! Вы знаете, кому будет противостоять "Ростов"!

      -1
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 4 сентября 2016, 17:17

      Лихо, но средне. Как "Ростов" при Божовиче!

      -2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 4 сентября 2016, 15:59

      5. Какие-то знания есть. О всех и по-немногу как говорится. Хотя нет, всё правильно о Баварии и ПСВ что-то знаю, так как когда-то интересовался ими, а на матрасников всегда по фиг было. При чём про ПСВ всё отгадал, хотя всегда был и буду за Аякс и Феенорд.

      -3
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      Рейтинг: +25

      Макс В 4 сентября 2016, 11:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      7.Вы имеете некоторые знания о соперниках "Ростова" по группе в Лиге Чемпионов!

      -4
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      Рейтинг: +25

      Макс В 4 сентября 2016, 11:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      7!!!

      -4
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      Рейтинг: +30

      киришанин 4 сентября 2016, 10:16

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      5 верных

      -4
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 4 сентября 2016, 10:10

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      бавария выиграла ЛЧ -2 раза , и кубок европейских чемпионов -3 раза. вопрос стоит сколько раз выиграла ЛЧ, а ответ- 5.

      -4
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      Рейтинг: -92

      Raxor 4 сентября 2016, 09:52

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      3 и все на баварии...

      -5
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      Рейтинг: +5

      1U-ban 4 сентября 2016, 08:53

      1

      -3
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 4 сентября 2016, 07:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      6, вы имеете некоторые знания

      -4
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