Тест: как хорошо вы знаете соперников «Ростова» по группе в Лиге Чемпионов?

9/10 Отлично! Вы знаете, кому будет противостоять "Ростов"!
Блог «Чего хотят болельщики?» предлагает проверить ваши знания о серьезных соперниках «Ростова» по группе в Лиге Чемпионов. Поделитесь своим результатом в комментариях.
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9/10 Отлично! Вы знаете, кому будет противостоять "Ростов"!
Лихо, но средне. Как "Ростов" при Божовиче!
5. Какие-то знания есть. О всех и по-немногу как говорится. Хотя нет, всё правильно о Баварии и ПСВ что-то знаю, так как когда-то интересовался ими, а на матрасников всегда по фиг было. При чём про ПСВ всё отгадал, хотя всегда был и буду за Аякс и Феенорд.
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