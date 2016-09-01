Неплохая попытка. Милевский и другие супер-трансферы лета

Трансферное окно – возможность точечно укрепиться, закрыть проблемные позиции или собрать новую крутую команду. Но каждый раз клубы совершают приобретения, услышав о которых хочется задать только один вопрос: какого чёрта вы делаете!?

Артем Милевский – давно бренд, а не футболист. Пьянки, клубы, скандалы и вот это все. Последний внятный сезон талантливый нападающий провел в Киеве еще в 2010.

В прошлом сезоне экс-форвард сборной Украины забил 5 мячей в чемпионате Румынии. 3 из них – с пенальти. Но все равно это можно назвать успехом после 3 голов за сезон в чемпионате Хорватии или 1 в Турции.

Хотя Артём жег и весной в «Конкордии». Например, прямая красная через три минуты после выхода на замену, или эпичное добивание животом с 3 метров после нереализованного пенальти (гола если что не было).

В «Тосно» понимают, что сильно рискуют. Очевидно, что ход скорее имиджевый. «Лесники» всерьез нацелены на Премьер-лигу, а теперь внимание в сети им обеспечено. Как армавирскому «Торпедо» с Карпиным в прошлом году.

О невероятных приключениях финна в России тоже все наслышаны. «Локомотив» станет уже 13-м клубом в карьере Бориса Ротенберга-младшего. Дома в Финляндии и в Питере Бориса играть не выпускали. В некогда благополучных «Шиннике» и «Сатурне» парень тоже сидел на банке.

Дальше дела пошли на лад – в «Химках», «Динамо», «Олимпиакосе» и «Ростове» Ротенберг выходил на поле регулярно. Правда больше 15 матчей не отыграл нигде, и в среднем проводил на поле не больше часа. Бердыев как-то снял его еще до перерыва.

Интереснее последующие финансовые потоки, вливавшиеся в клубы вместе с квалифицированным правым защитником. Спору нет, в футбол Борис играть умеет. Даже в сборную Финляндии вызывают. Но только ли его игровыми достоинствами вызваны трансферы – вопрос.

Эммануэль Фримпонг приезжал в Россию звездой. Еще бы, парень поиграл в «Арсенале». Это же почти как Аршавина подписать. Скоро стало ясно, что футбол ганцу слегка наскучил. В первый сезон Эммануэль временами включал скорости, во втором совсем бросил. Два удаления в 8 матчах и никакого конструктива.

Основную пользу он принес, снимаясь в смешных роликах для клубного канала на youtube. Руководство «Уфы» списало парня без особых сожалений.И вот новость дня – Фримпонг в «Арсенале»! Казалось бы, после трансфера Зинченко в «Манчестер Сити» от «Уфы» можно ждать чего угодно. Но нет, «Арсенал» наш, импортозамещающий.

За туляков хавбек заявился как Денч – это название торговой марки собственной линии одежды Фримпонга. С учетом его нынешней формы надо еще подумать, кто кого пиарит – Денч «Арсенал», или «Арсенал» – «Денч».

Фримпонг уже дебютировал. Вышел за двадцать минут до конца в игре с «Уралом», а в компенсированное время Павлов снял именно мертвого ганца обратной заменой. За время, проведенное на поле, Эммануэль отметился только двумя передачами в никуда.

Если вы думаете, что чудят только у нас, просто найдите в заявке «Челси» Давида Луиса за 34 миллиона. Или Балотелли в озорной «Ницце». А еще вспомните о ренессансе Бен Арфа в той же «Ницце», позволившем Атему перебраться в ПСЖ и перезапустить карьеру после пяти потерянных лет в Англии.

Возможно, кто-нибудь из этих ребят тоже воспарит над русским полем.