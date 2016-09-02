Мона – строгая жена Романа Нойштедтера.

Пьяница мать-горе в семье
Матч против Турции стал первым для сборной России после провального Евро 2016, единственным футболистом играющим в Турции в составе россиян был Роман Нойштедтер. А ведь этим летом игрок сборной России после продолжительной карьеры в Германии, решил сменить обстановку, конечно, Нойштедтер мог вернуться в Россию и играть в РФПЛ, но его жена отказалась от такой возможности, после чего Роман подписал длительный контракт с Фенербахче.
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