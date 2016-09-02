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    Ф@Н@Т ФУТБОЛ@ Все блоги -

    Мона – строгая жена Романа Нойштедтера.

    2 сентября 2016
    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет жену Нойштедтера, которая этим летом не захотела переезжать в Россию.

    Матч против Турции стал первым для сборной России после провального Евро 2016, единственным футболистом играющим в Турции в составе россиян был Роман Нойштедтер. А ведь этим летом игрок сборной России после продолжительной карьеры в Германии, решил сменить обстановку, конечно, Нойштедтер мог вернуться в Россию и играть в РФПЛ, но его жена отказалась от такой возможности, после чего Роман подписал длительный контракт с Фенербахче.

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    Рейтинг: 4 Голосов: 22
    Комментарии16
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 8 сентября 2016, 13:04

      Пьяница мать-горе в семье

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      Рейтинг: +97

      serzhio1 5 сентября 2016, 15:46

      а я смотрю, она та ещё любительница пивка

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      Рейтинг: +183

      бочаров 5 сентября 2016, 03:20

      Рома ты поменяй на топ модель,а то стрёмная какая то.И бухает твой имидж понижает.

      0
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 3 сентября 2016, 20:57

      Простите,как ваше имя-отчество? Марфа Васильевна я..... P.S. Эх,Марфуша! Нам ли быть в печали!)))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +663

      88serega88 3 сентября 2016, 18:17

      страшная, еще и бухает

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 сентября 2016, 16:17

      Ну и растыка ((

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 3 сентября 2016, 13:13

      наверное по пьянке женился сразу на первой встречной)))) но одного не понял! как он мог вернуться в Россию если никогда там не играл?

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      Рейтинг: +825

      Etiainen 3 сентября 2016, 08:01

      да он сам то, ё...нутый)

      1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 3 сентября 2016, 05:36

      стремная какая-то....

      4
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 3 сентября 2016, 04:02

      бухает(

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