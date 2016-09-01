Халк, Сигурдссон и еще 3 футболиста, которые покинули Чемпионат России этим летом

Вот и закрылось трансферное окно. Самое время подвести его итоги. Блог «Футбол России в поисках своего развития» выделяет 5 ярких футболистов, которые этим летом покинули российский чемпионат.

Халк

Куда ушел: «Шанхай СИПГ» (Китай)

Один из лучших футболистов чемпионата России последних лет, игрок, через которого строилась игра в Питере покидает наш чемпионат. В «Зените» Халк провел долгих 4 года. За это время бразилец сыграл 97 игр и забил 56 мячей. Очень хорошие показатели. Для нас Халк запомнится своим пушечным ударом и невероятным дриблингом. Халк забил очень много важных мячей. Его голы в Еврокубках были не только важны, но и красивы. Чего стоит хотя бы этот его выстрел.

За 4 года в «Зените» Халк выиграл с клубом 3 титула: Чемпионат России, Кубок России и Суперкубок России. Из личных достижений: Лучший бомбардир чемпионата России 2014/15, а годом позже лучший ассистент.

Ахмед Муса

Куда ушел: «Лестер» (Англия)

До прихода в ЦСКА мало кто знал о существовании такого футболиста. Но своей игрой Муса показал, что является футболистом высокого класса. Отличительная особенность Ахмеда-скорость и техника. За его рывками зачастую никто не успевал. За ЦСКА Муса провел 125 матчей и забил 42 мяча. В последнем сезоне за армейский клуб Ахмед стал лучшим бомбардиром клуба, забив в чемпионате России 13 голов и один мяч в Лиге Чемпионов. Своей игрой Муса заслужил приглашения в стан чемпионов Англии. В России же Ахмед стал 3-х кратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.

Эсекьель Гарай

Куда ушел: «Валенсия» (Испания)

Еще один футболист питерского «Зенита», который покинул наш чемпионат в последние минуты трансферного окна. Для Питера потеря Гарая может стать большой проблемой. Ведь Эсекьель зарекомендовал себя, как очень надежного защитника. За последние годы этот футболист был лучшим среди защитников «Зенита». В Питере Гарай провел не так уж много времени. Успел принять участие всего в 50 играх. Но и за такой небольшой отрезок сумел стать чемпионом России в составе «Зенита».

Баштуш

Куда ушел: «Лацио» (Италия)

Как же обойтись без игрока «Ростова» в данном списке, ведь клуб с берегов Дона заставил о себе говорить, а Баштуш был одним из героев той самой сказки. По итогом прошлого сезона Баштуш вошел в список 33 лучших футболистов чемпионата России. И ведь не зря. Помимо надежных действий в обороне, он забивал и победные мячи, которые помогли занять «Ростову» 2 место. А если же отбросить прошлый сезон, то Баштуш является еще и обладателем Кубка России годом ранее. Так что вполне заслужено Баштушу предоставился шанс поиграть в Итальянской Серии А.

Рагнар Сигурдссон

Куда ушел: «Фулхэм» (Англия)

Весьма заметная фигура «Краснодара». А после блистательного Евро Сигурдссона вполне можно отнести к тем игрокам, которых можно считать потерей для российского футбола. В чемпионате России провел около 60 матчей, в которых сумел отличиться 2 раза. Один из голов был забит «Зениту». Из клубных достижений имеется бронзовая медаль сезона 2014/15 годов.