Жить твоей головой. Почему сборной России нужен еще один нападающий

По итогам матча с Турцией можно констатировать: Станислав Черчесов горазд на смелые эксперименты. Блог «Бескрайний нападающий» рассматривает некоторые из них – те, которые уже случились, и те, которые возможны в будущем.

К сожалению, сегодня у нас мало времени. Сейчас вы, наверное, отправитесь в свой бизнес-центр на совет директоров, или в филармонию – послушать Ростроповича, а кто-то непременно поедет в книжный за собранием сочинений Виктора Гюго.

Я же, в свою очередь, направляюсь в парикмахерскую, захватив с собой фотографию Романа Нойштедтера и заготовленную фразу «Пожалуйста, никогда в жизни!». Ну совсем... Им эти прически бабушка что ли вяжет?..

Впрочем, не отвлекаемся, время поджимает. Подведем итоги матча Турция – Россия.

Непонятно, как в руки Станиславу Саламовичу попали те бредовые фантазии, которые мы развели в этом блоге вчера – однако наши предположения сбылись почти в полном объеме. Даже в тех моментах, которые были откровенно притянуты за уши и являлись пустой теорией, выдумками фантастов.

Сборная не играла в три центральных защитника с 2007 года, а Черчесов никогда не считался поклонником этой схемы – и вот, мы вышли «3-5-2». Ради такого случая в старте появился даже Федор Кудряшов, который еще несколько недель назад не подозревал, что позиция в центре обороны будет иметь какие-либо точки соприкосновения с его карьерой.

Тренер совершенно справедливо рассудил, что у него нет левого защитника – только переученные хавбеки Жирков и Петров (Комбаров в уме), и нет трех главных кандидатов справа – Смольникова, Фернандеса и Ещенко. Тогда что? Тогда пусть эти полукровки бегают латералями! Феерично, что даже наша шутка про Самедова-латераля взяла и материализовалась!

И даже на вопрос о необходимом количестве форвардов мы, кажется, получили вразумительный ответ. Правда, от противного: сборная сыграла с единственным Смоловым впереди – и ничего этим не добилась. Федора съели, точно по нашим вчерашним инструкциям.

Но дело не только в отсутствии голов. Матч с Турцией открыл еще одну сторону этой проблемы – сторону, которая прежде почти не обсуждалась.

В нашей команде было совершенно некому бороться за верховые мячи. Если мы имеем впереди только Смолова, который играет головой даже реже, чем Ласина Траоре (а это невозможно, это все равно что писать хуже А. Борисова) – то кто там, в штрафной, замкнет фланговую подачу? Неужели Оздоев? Так он и замкнул вчера абы куда – говорят, ночью его мяч видели покидающим воздушное пространство НАТО...

А каким образом, скажете вы, Смолов умудряется играть единственного нападающего в клубе? Так можно ли сравнивать клуб, в котором тренер весь год натаскивает команду на сложнейшую паутину комбинаций, со сборной командой? Сборная собирается на три часа раз в два месяца – здесь никто не сумеет отдать Смолову десять передач за игру под бросок клюшкой. Иногда здесь надо вдавливать носом и подбородком. Кстати, вы не замечали, что «Краснодар» испытывает проблемы именно в таких ситуациях – например, когда нужно забивать в последние десять минут и нет пространства?

Во вчерашнем матче Жирков и Самедов несколько раз проходили по флангу и останавливались в отсутствие вариантов. После чего атака переживала вторую, пятую, двадцатую молодость – и увядала. У Стивена Кинга в «Мобильнике» главный герой, испытывающий неожиданный порыв радости и свободы посреди апокалипсиса, произносит: «Что хорошего в конце света, если нельзя проехать через чертов дощатый забор?» Что хорошего в футбольной игре, если иногда нельзя просто подать в штрафную?

С большой долей вероятности можно предположить, что Черчесова еще заинтересует вариант с двумя форвардами, один из которых способен бороться вверху. Но не с Ганой (если Дзюба еще не готов играть), а на следующем сборе.

И последняя маленькая фантазия по поводу того анекдота про трансфер Новосельцева в перерыве матча. Вот вопрос: не сильно ли Иван подпортил свое положение в сборной? Ведь тренер сразу после игры сказал: я ставил на клубные связки. А какая теперь клубная связка в центре обороны? Правильно: Кудряшов-Гранат. Забавно...

А вы говорили, сборная неинтересна.

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Источники фото: REUTERS, Агентство Анадолу, ТАСС, Спорт-Экспресс, РИА Новости.