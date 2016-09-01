Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Дела футбольные Все блоги -

    Если завтра с Жозе...

    1 сентября 2016
    10 фраз,которые помогут вам противостоять Моуринью.

    Наставник «Манчестер Юнайтед» считается мастером острословия.Его пресс-конференции и интервью являются отдельным шоу.Многие тренеры даже не желают ввязываться в словесную перепалку с Жозе Моуринью,опасаясь,что это негативно скажется на действиях их команд на поле и за его пределами.Предлагаю отбросить все сомнения и представить,что вы-оппонент Жозе на предстоящий матч.Итак,что нужно сказать,дабы остудить и кое-где взбесить португальского тренера.Сразу предупреждаю,ничего лично против Жозе не имею.

    1.Может,я и не особенный,зато не рекламирую всякое дерьмо.

    2.Я и не знал,что Жозе пользуется услугами парикмахера Месси.

    3.Хотел пригласить мистера Моуринью на барбекю,но вспомнил,что у него матч в четверг.

    4.Передайте Абрамовичу,чтобы забрал своего тренера.Видимо,забыл его здесь после прошлого выезда.

    5.Я подарю Жозе,на Рождество,микрофон.Тогда он наконец-то сможет выступить на Евровидении.

    6.Готов стать личным телохранителем мистера Моуринью,если на него нападёт Ева Карнейро.

    7.Сложно научиться чему-то у человека,который едва не вылетел в Чемпионшип в прошлом сезоне.

    8.Я не завидую Жозе,ведь Венгер и Гвардиола снятся ему каждую ночь.

    9.Поздравляю «МЮ» с приобретением нового маскота.

    10.Надеюсь,мистер Моуринью не отправит свою семью в молодёжный состав.

    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11