Спасибо,Басти!

Бастиан Швайнштайгер провёл последний матч за сборную Германии.

Ушёл Капитан и Чемпион.Этих слов уже достаточно,чтобы описать произошедшее в Мёнхенгладбахе.Тем не менее,хочется сказать гораздо больше.

Любой,кто следит так или иначе за «бундестим»,поправит меня и напомнит,что во время большей части карьеры Бастиана в сборной капитанами были Баллак и Лам.Однако,глядя на команду Лёва,вполне напрашивается штамп про 11 капитанов на поле.Поколение футболистов приучившее к собственным победам.Успехам,что называется,на автомате.Настоящие триумфы,которые,несомненно,вошли в историю футбола.Постоянные победы над Месси и Роналду,легендарный вынос бразильцев.Символично,что за весь период выступлений в «манншафт»,у Басти нет только медали Евро-2004 (турнира для Германии,во многом,переходного).

Для меня и моих ровесников в этом всём есть нечто особенное.Ведь ушёл тот,с кем мы росли.Когда Швайнштайгер делал первые шаги в «Баварии»,то лично я пошёл в школу.Когда он мчался по флангу на домашнем мундиале,то кто-то из нас ещё жил мечтами.Когда он прекратил эксперименты с собственным имиджем,то у многих из нас...уже даже неважно,что было.А теперь он прощается со сборной и мы делимся своими мнениями и ощущениями об этом.

Вообще,этот вечер был наполнен смыслом.После матча,в эфире телеканала ZDF,с Басти беседовал...Себастьян Кель.Уважение от человека,которому ты противостоял,дорогого стоит.

Что до самой встречи,то она проходила в среднем,порой низком,темпе.Выбор соперника (Финляндия) неслучаен,ибо через несколько дней сборной предстоит отборочная игра ЧМ-2018 против норвежцев.Где-то с середины первого тайма,хозяева начали создавать моменты.Закономерно,что во второй 45-минутке давление переросло в голы.Позволю себе выделить Марио Гётце,который принял участие в обеих голевых атаках и упустивший,при этом,пару шикарных шансов для того,чтобы отличиться самому.Также,советую обратить внимание на расстановку от Йоахима Лёва.»Бундестим» играла в три центральных защитника (Киммих,Мустафи и Зюле).В роли латералей были задействованы Хектор и Бельараби. Главный герой торжества отличиться не сумел,но аплодисменты сопровождали каждое его касание мяча.Ещё громче овация стала,когда на 68-ой минуте Швайнштайгер уступил своё место на поле Юлиану Вайглю.Бенефис,а вместе с ним и репетиция,удался.

Servus,Basti.