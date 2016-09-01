Молодые звезды.

Закрылось трансферное окно для европейских клубов. Блог «Веселый футбол или негативное мнение» представляет вашему вниманию десятку самых дорогих приобретений игроков до 24 лет, за этот трансферный период.

Все эти ребята так или иначе уже состоялись как отличные футболисты, конечно в разной степени. Кого то покупали для усиления основного состава, кого то больше на перспективу. Но без сомнения, все футболисты стоящие и доказавшие свою состоятельность еще в молодом возрасте. Итак, мы начинаем:

Поль Погба

Откуда: «Ювентус»

Куда: «Манчестер Юнайтед»

Возраст: 23 года

Сумма: 110 млн €

Без сомнения, главная звезда нашего списка. Этот переход долго обсуждался, его многие ждали. Погба не нуждается в дополнительной рекламе, он к своим 23 – м годам уже многое доказал и без сомнения приобретался в МЮ на усиление основного состава. За его плечами ни один чемпионский титул в Серии А, финалы ЛЧ, и ЧЕ. Но теперь в его карьере абсолютно новый вызов, и он наверняка способен помочь новому клубу достичь вершин. У этого игрока есть все, сила, выносливость, отличная техника, хлесткий удар, у этого полузащитника, практически нет слабых сторон.

Джон Стоунс

Откуда: «Эвертон»

Куда: «Манчестер Сити»

Возраст: 22 года

Сумма: 56 млн €

Молодой игрок «Эвертона», достался «Ман. сити» за очень солидные деньги, особенно если вспомнить, что Стоунс центральный защитник. Но возможно, он того стоит. Не смотря на небольшой возраст, Джон не один год отыграл в основе крепкого «Эвертона», съездил в составе сборной Англии на ЧЕ 2016, правда ни разу не появившись на поле. В новом сезоне, Стоунз выходил в первых пяти матчах «Манчестер Сити» Премьер-лиги и ЛЧ в основном составе. Конечно, когда восстановится Компани, не факт, что Стоунсу будет гарантированно место в составе, но ему всего 22 и впереди блестящие перспективы.

Лерой Сане

Откуда: «Шальке»

Куда: «Манчестер Сити»

Возраст: 20 лет

Сумма: 50 млн €

Талантливейший немецкий атакующий полузащитник, был одним из лидеров немецкой сборной как до 19, так и до 21 года, начал привлекаться к основе «Шальке» с 18 лет, где не раз проявил себя. В предыдущем сезоне, молодой Сане был настоящим лидером немецкого клуба, являлся одним из самых креативных игроков команды. К 20 годам, он уже 4 раза вызывался во взрослую сборную Германии. Многие зарились на перспективнейшего Сане, но достался он «Манчестер Сити», став самым дорогим футболистом в истории немецкого футбола. Возможно он пока не планируется Гвардиолой, как неизменный игрок основы, но немец, быстр, обладает отличным дриблингом, молод и впереди, без сомнения, блестящее будущее.

Гранит Джака

Откуда: «Боруссия», Менхенгладбах

Куда: «Арсенал», Лондон

Возраст: 23 года

Сумма: 43 млн €

Опорный полузащитник сборной Щвейцарии, так же заиграл в основе своего клуба «Базель» уже в 18 лет, а в 20 его приметили немецкие скауты, и молодой Джака перешел в «Боруссию» из Менхенгладбаха, где превратившись в игрока основы, провел не один добротный сезон в Бундеслиге. К 23 годам, у него за плечами 40 матчей за основную сборную Щвейцарии. Теперь Гранит игрок «Арсенала», и способен усилить центр поля англичан, ведь не зря в двух последних матчах нового сезона, он выходил в основном составе.

Миши Батшуайи

Откуда: «Марсель»

Куда: «Челси»

Возраст: 22 года

Сумма: 40 млн €

Уже в 18 нападающий забил свой первый гол за Льежский «Стандарт», а в 20 перешел во французский «Марсель», где не всегда проходил в основной состав, но забивал даже выходя на замены. После ухода Жиньяка и Айю, стал главной ударной силой «Марселя» наколотив не мало мячей в Лиге 1. Так же у него в активе есть игры и голы за сборную Бельгии. В «Челси», Антонио Конте, пока, лишь подпускает Миши к основе, давая ему сыграть не более 15 минут . При этом перспективнейший игрок, за 3 матча, а вернее выходов на замену, уже забил гол и отдал голевую передачу в Премьер-лиге.

Эрик Байи

Откуда: «Вильярреал»

Куда: «Манчестер Юнайтед»

Возраст: 22 года

Сумма: 38 млн €

Молодой защитник Байи является одним из главных творцов прошлогоднего успеха «Вильярреала», занявшего в Примере 4 место, получив место в квалификации ЛЧ. Эрик был незаменимым игроком основного состава, с которым «желтая субмарина» стала 4 по минимуму пропущенных мячей в чемпионате. Байи атлетичен, быстр, с очень хорошей, для защитника, техникой, его очень тяжело пройти один в один, универсален. И Моуринью обратил на него внимание совсем не зря. Перейдя в МЮ, он не просто стал игрокам старта, но и в суперкубке с «Лестером», был признан лучшим игроком матча, а затем и в первой игре Премьер-лиги с «Борнмутом». Если все так и дальше пойдет, впереди у него большое будущее.

Андре Гомеш

Откуда:»Валенсия»

Куда: «Барселона»

Возраст: 23 года

Сумма: 35 млн €

В этом году в жизни 23-х летнего Андре Гомеша случилось сразу два знаковых события, он слал чемпионом Евро 2016 в составе сборной Португалии и перешел в «Барселону». На Евро он, поначалу, являлся игроком основы, но затем начал выходить на замену, в финальном матче не появился вообще, но это вряд ли умоляет его заслуги и вклад в победу. Прошлый сезон Гомеш в составе Валенсии, Гомеш провел очень хорошо, став одним из немногих светлых пятен в игре команды. В «Барсе» он конечно же не буде с ходу игроком стартового состава, но на замены выходит, и в его 23 все впереди.

Ренату Санчес

Откуда: «Бенфика»

Куда: «Бавария»

Возраст: 19 лет

Сумма: 35 млн €

Самый молодой игрок из этого списка, является так же самым молодом победителем чемпионатов Европы. Санчес поиграл в сборных своей страны, всех возрастов, скауты разных клубов давно вели его, но то, что покупка за солидные деньги, на тот момент 18-ти летнего паренька, проведшего за основу «Бенфики» всего 24 матча, самой мюнхенской «Баварией», это не просто большой аванс, Ренату доказал именно не Евро 2016. Начав турнир со скамейки, выходя на замену, Санчес, к четвертьфиналу застолбил за собой место в основе, где кстати еще и забил очень важный гол в ворота поляков. Затем он вышел в основе в полуфинале и финале. Пока в «Баварии», Анчелотти не слишком доверяет молодому игроку, но ему всего 19, и свой шанс юный талант еще без сомнения получит.

Аркадиуш Милик

Откуда: «Аякс»

Куда: «Наполи»

Возраст: 22 года

Сумма: 32 млн €

Еще в 18-ти летнем возрасте Милика, игравшего на родине в клубе «Гурник», заприметили скауты леверкузенского «Байера». Там у Аркадиуша не получилось, пошли аренды, сначала в «Аусбург», затем в «Аякс». В голландском клубе, мощный нападающий быстро стал главной ударной силой, много забивая. «Аякс» выкупил его контракт, за пять с половиной миллионов, зато теперь продает за тридцать два. К 22-м годам Милик провел уже 22 матча за сборную Польши наколотив 11 мячей. В его активе неплохо проведенный Евро 2016. Все, чего ему не хватает, это более хладнокровная реализация моментов. Но похоже он уже начинает это исправлять, ведь во втором туре Серии А, он, выйдя в основе «Наполи» в матче с «Миланом», оформил дубль еще в первом тайме.

Альваро Мората

Откуда: «Ювентус»

Куда: «Реал»

Возраст: 23 года

Сумма: 31 млн €

Этот футболист уже давно на слуху, ведь он еще в совсем молодом возрасте привлекался к играм основного состава мадридского «Реала». После неудачных попыток, закрепиться в основе королевского клуба, Альваро на несколько сезонов отправился в путешествие в Турин, где у него все очень неплохо получилось, ведь он сумел проявить себя как в Серии А, так и в играх Лиги Чемпионов, став за это время основным нападающим сборной Испании. В итоге «Реал» решил вернуть Морату. В двух стартовых матчах Альваро вышел в основе королевского клуба и забил один мяч.