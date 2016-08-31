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    Vanity Fair Все блоги -

    Укус Полоза. Зачем форвард «Ростова» нужен сборной

    31 августа 2016
    Полоз может коснуться мяча считанное число раз. Порой вообще забываешь, что он на поле. А потом Дмитрий получает мяч на грани офсайда и решает судьбу матча. Это совершенно не похоже на тот футбол, в который играют Смолов, Дзюба или Кокорин.

    Так называемые «настоящие» или «стройные» полозы редко содержатся в террариумах любителей и зоопарках. Еще реже случаи их разведения в искусственных условиях. Главная причина в том, что для этих змей, особенно для отловленных в природе экземпляров, характерны высокая агрессивность, низкая устойчивость к стрессам и склонность к побегам. Вам это никого не напоминает?

    Полоза вызывал в сборную еще Капелло, при котором Дмитрий провел пару матчей за национальную команду. В Бразилию он не попал, но атмосферу большого футбола прочувствовать успел. При подготовке к Евро-2016 Слуцкий не рассматривал игроков «Ростова». По мнению Леонида Викторовича, сила дончан была в выстроенной командной игре. Выстроенной на совсем других принципах, чем у него, Слуцкого, в «Зените» или других привычно статусных клубах.

    Парадокс в том, что на Евро Слуцкий не собирался играть так, как его ЦСКА играет с аутсайдерами в РФПЛ. То есть со ставкой на контроль мяча и позиционное нападение. Напротив, мы планировали действовать вторым номером, уповая на контратаки. Кто в России делает это лучше всех прямо сейчас? Конечно, «Ростов». Возникает резонный вопрос, на каких принципах будет строиться игра через два года, когда к нам приедут сильнейшие сборные континента и когда сборной России будет особенно важно не ударить лицом в грязь.

    Эти принципы, как видится сейчас, должны быть следующими: самоотверженная насыщенная оборона, работящая средняя линия и скоростная группа атаки. Сильнейший форвард страны на данный момент – это Федор Смолов. Лидер атак «Краснодара» умеет на поле почти все и оптимально подходит для игры с сопоставимыми по классу командами. Наличие Артема Дзюбы – вариант на случай встречи с командой, заметно уступающей в классе, когда оборону соперника нужно продавить. Он же лучший вариант для навала в концовке. Впрочем, Дзюба только набирает форму после травмы и в матчах с Турцией и Ганой, по словам Черчесова, не сыграет.

    Но есть третий вариант, наиболее вероятный. Когда играть придётся с командой, которая сильнее. Когда форвард может коснуться мяча считанное число раз за игру. Когда моментов за весь матч будет один-два. Когда эти редкие шансы кровь из носу нужно будет реализовывать. При таком раскладе на фоне спада у Кокорина Полоз выглядит едва ли не единственным вариантом.

    В качестве альтернативы можно рассматривать разве что Ионова, но тому гораздо комфортнее играть на фланге. А нападающий «Ростова» под руководством Бердыева за сезон добился колоссального прогресса, попутно подняв собственную трансферную стоимость более чем вдвое. Есть еще Канунников, который набрал приличную форму и при Грасии вернулся в центр нападения. Однако и у Капелло, и у Билялетдинова Максим играл на фланге. Где его планирует использовать Черчесов – пока неизвестно.

    Статистика по итогам сезона 2015/2016

    1. Набор необходимых нападающему качеств

    Единственное слабое место Полоза – игра головой. Но в контратакующей модели это не самый ключевой параметр. Со всем остальным у форварда порядок – он легок и быстр, с дриблингом, очень прилично играет в пас и точно бьет.

    2. Умение сыграть на грани офсайда

    Бердыев славится тем, что умеет использовать сильнейшие стороны своих игроков. Скоростного, подвижного и техничного Полоза тренер подковал тактически. Форвард очень тонко чувствует воображаемую линию, постоянно барражируя на ее грани и почти никогда не попадаясь. Причем Полоз одинаково хорош и в завершении таких атак, и в создании моментов для партнеров. Достаточно просто пересмотреть его голы «Зениту» или второй гол в ворота «Томи».

    3. Универсализм

    То, за что тренеры так любят Кокорина, и чего не хватает всем остальным. Как и зенитовец, Полоз может одинаково успешно сыграть на острие, в оттяжке и на любом из флангов. Но комфортнее все же чувствует себя чуть левее, где больше пространства и есть возможность сместиться в центр для обострения.

    4. Психологическая уверенность

    Этот компонент долгое время был слабым местом Полоза. В свое время во многом из-за неуверенности в себе и ненужной на поле скромности его списали из «Локомотива». На тренировках парень жег, а в играх терялся. Бердыеву удалось раскрепостить футболиста, о чем упоминал и сам Дмитрий. Косвенное подтверждение этому – статус штатного пенальтиста в команде. Выборка пока маловата, но из пяти попыток Полоз не смазал ни одной.

    5. Положительный имидж

    Имя Полоза давно не фигурирует в скандалах и светских хрониках. Это в столице он балагурил, как многие представители золотой молодежи а-ля Кокорин. Сейчас форвард дает толковые интервью, в которых лаконичен, емок и объективен. Не чужд самокритики, отличается здоровым взглядом на российский футбол и свое место в нем. У Дмитрия красавица-жена, с которой они воспитывают сына. Шестой сезон в одной команде, где постепенно прогрессирует. Словом, оптимальный кандидат на место одного из новых героев нации.

    Рейтинг: 4.7 Голосов: 17
    Комментарии16
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 1 сентября 2016, 14:04

      Играет он хорошо, но иногда у него бывают спады, последние его игры впечатляют)))

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 31 августа 2016, 22:37

      Не все полозы кусачие, ага.

      0
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 31 августа 2016, 16:04

      На гифке Ерохин продемонстрировал великолепную технику выдав такой изумительный пас

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 31 августа 2016, 15:41

      Дзюба Кокорин и смолов приличнее играют и это факт и ионов я бы не сказал что хуже, это в плане индивидуальности, мое мнение такое

      1
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      Рейтинг: +751

      justozavr > dimon2602 31 августа 2016, 15:49

      ага, особенно Кокорин, при его партнерах очень забивной нап.

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > justozavr 31 августа 2016, 16:59

      Кокорин чистого напа играл только в Динамо. А так ,что в сборной ,что в Зените за ним закреплен правый фланг атаки. На данной позиции ,не раз замечал сам Луческу ,что у него более расширенные функции , естественно и к этому более обширный объем работы которую он должен выполнять на поле.

      0
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      Рейтинг: +100

      Mark_Tolson 31 августа 2016, 14:21

      по интервью создается ощущение, что он слегка быдловатый. и способен быковать в стиле Ромки Широкова. надеюсь, что я ошибаюсь

      0
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      Рейтинг: +345

      Totti11 31 августа 2016, 14:15

      Да, хорошо написали! мой хороший знакомый, который в силу своей работы, знает Полоза и его жену, и всю команду Ростова, утверждает, что Дмитрий высоковатого мнения о себе, а жена так и вообще думает, что она "пуп Земли"!!!

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > Totti11 31 августа 2016, 14:21

      По многим интервью Полоза прессе, этого не скажешь. Какая-то кривая информация. По моему скромный парень, но уверенный в своей правоте.

      0
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      Рейтинг: +92

      Pathfinder > Totti11 31 августа 2016, 14:25

      Если будет забивать и полезен команде, пусть хоть на золотом унитазе сидит.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Totti11 31 августа 2016, 16:11

      В душу не заглянешь,значит главное имидж

      1
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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Totti11 31 августа 2016, 19:13

      не знаю, публично он в ином стиле высказывается. а лично не знаком, поэтому передаю, что вижу

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      Рейтинг: +345

      Totti11 > Pathfinder 7 сентября 2016, 13:59

      парочка голов Баварии и всё забудем!!!)))

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      Рейтинг: +92

      Pathfinder 31 августа 2016, 14:10

      Надо больше новых лиц в сборную!

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 31 августа 2016, 14:10

      Классный нападающий, в удовольствие смотреть за его игрой.

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      Рейтинг: +351

      simoron81 31 августа 2016, 14:06

      хорошая статейка

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