Укус Полоза. Зачем форвард «Ростова» нужен сборной

Полоз может коснуться мяча считанное число раз. Порой вообще забываешь, что он на поле. А потом Дмитрий получает мяч на грани офсайда и решает судьбу матча. Это совершенно не похоже на тот футбол, в который играют Смолов, Дзюба или Кокорин.

Так называемые «настоящие» или «стройные» полозы редко содержатся в террариумах любителей и зоопарках. Еще реже случаи их разведения в искусственных условиях. Главная причина в том, что для этих змей, особенно для отловленных в природе экземпляров, характерны высокая агрессивность, низкая устойчивость к стрессам и склонность к побегам. Вам это никого не напоминает?

Полоза вызывал в сборную еще Капелло, при котором Дмитрий провел пару матчей за национальную команду. В Бразилию он не попал, но атмосферу большого футбола прочувствовать успел. При подготовке к Евро-2016 Слуцкий не рассматривал игроков «Ростова». По мнению Леонида Викторовича, сила дончан была в выстроенной командной игре. Выстроенной на совсем других принципах, чем у него, Слуцкого, в «Зените» или других привычно статусных клубах.

Парадокс в том, что на Евро Слуцкий не собирался играть так, как его ЦСКА играет с аутсайдерами в РФПЛ. То есть со ставкой на контроль мяча и позиционное нападение. Напротив, мы планировали действовать вторым номером, уповая на контратаки. Кто в России делает это лучше всех прямо сейчас? Конечно, «Ростов». Возникает резонный вопрос, на каких принципах будет строиться игра через два года, когда к нам приедут сильнейшие сборные континента – и когда сборной России будет особенно важно не ударить лицом в грязь.

Эти принципы, как видится сейчас, должны быть следующими: самоотверженная насыщенная оборона, работящая средняя линия и скоростная группа атаки. Сильнейший форвард страны на данный момент – это Федор Смолов. Лидер атак «Краснодара» умеет на поле почти все и оптимально подходит для игры с сопоставимыми по классу командами. Наличие Артема Дзюбы – вариант на случай встречи с командой, заметно уступающей в классе, когда оборону соперника нужно продавить. Он же лучший вариант для навала в концовке. Впрочем, Дзюба только набирает форму после травмы и в матчах с Турцией и Ганой, по словам Черчесова, не сыграет.

Но есть третий вариант, наиболее вероятный. Когда играть придётся с командой, которая сильнее. Когда форвард может коснуться мяча считанное число раз за игру. Когда моментов за весь матч будет один-два. Когда эти редкие шансы кровь из носу нужно будет реализовывать. При таком раскладе на фоне спада у Кокорина Полоз выглядит едва ли не единственным вариантом.

В качестве альтернативы можно рассматривать разве что Ионова, но тому гораздо комфортнее играть на фланге. А нападающий «Ростова» под руководством Бердыева за сезон добился колоссального прогресса, попутно подняв собственную трансферную стоимость более чем вдвое. Есть еще Канунников, который набрал приличную форму и при Грасии вернулся в центр нападения. Однако и у Капелло, и у Билялетдинова Максим играл на фланге. Где его планирует использовать Черчесов – пока неизвестно.

Статистика по итогам сезона 2015/2016

1. Набор необходимых нападающему качеств

Единственное слабое место Полоза – игра головой. Но в контратакующей модели это не самый ключевой параметр. Со всем остальным у форварда порядок – он легок и быстр, с дриблингом, очень прилично играет в пас и точно бьет.

2. Умение сыграть на грани офсайда

Бердыев славится тем, что умеет использовать сильнейшие стороны своих игроков. Скоростного, подвижного и техничного Полоза тренер подковал тактически. Форвард очень тонко чувствует воображаемую линию, постоянно барражируя на ее грани и почти никогда не попадаясь. Причем Полоз одинаково хорош и в завершении таких атак, и в создании моментов для партнеров. Достаточно просто пересмотреть его голы «Зениту» или второй гол в ворота «Томи».

3. Универсализм

То, за что тренеры так любят Кокорина, и чего не хватает всем остальным. Как и зенитовец, Полоз может одинаково успешно сыграть на острие, в оттяжке и на любом из флангов. Но комфортнее все же чувствует себя чуть левее, где больше пространства и есть возможность сместиться в центр для обострения.

4. Психологическая уверенность

Этот компонент долгое время был слабым местом Полоза. В свое время во многом из-за неуверенности в себе и ненужной на поле скромности его списали из «Локомотива». На тренировках парень жег, а в играх терялся. Бердыеву удалось раскрепостить футболиста, о чем упоминал и сам Дмитрий. Косвенное подтверждение этому – статус штатного пенальтиста в команде. Выборка пока маловата, но из пяти попыток Полоз не смазал ни одной.

5. Положительный имидж

Имя Полоза давно не фигурирует в скандалах и светских хрониках. Это в столице он балагурил, как многие представители золотой молодежи а-ля Кокорин. Сейчас форвард дает толковые интервью, в которых лаконичен, емок и объективен. Не чужд самокритики, отличается здоровым взглядом на российский футбол и свое место в нем. У Дмитрия красавица-жена, с которой они воспитывают сына. Шестой сезон в одной команде, где постепенно прогрессирует. Словом, оптимальный кандидат на место одного из новых героев нации.