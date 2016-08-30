Кроме «Спартака». Еще 4 вывода по первой части сезона РФПЛ

Пауза на игры сборных завершила первый значимый отрезок в российском чемпионате. Блог «Бескрайний нападающий» предлагает несколько соображений о том, что мы увидели за эти полтора месяца – от смены курса в «Локомотиве» до хаоса в «Рубине».

Этот текст не будет касаться лидерства московского «Спартака». Отдельно об успехе Массимо Карреры и перспективах красно-белых можно прочитать ЗДЕСЬ.

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«ЛОКОМОТИВ» ПЕРЕЖИДАЕТ СЕЗОН

Игорь Яковлевич Рабинер, трепетный певец собственных эмоций, встретил назначение Семина и Лоськова в «Локомотив» колонкой в любимом стиле – «а Я хочу, а Я хочу опять». Ну, что говорить... Юрий Павлович уже возвращался в клуб, и эта неудача вошла в его биографию таким же фактом, как и брызги шампанского в начале 2000-х.

Хоть и вспоминают теперь, что это президент О. Ю. сплошь и рядом ставила тренеру Ю. П. подножки и не давала тренеру Ю. П. спокойно тренировать, сбивая собственными суждениями о тактике 4-4-2 – имеет ли это серьезное апологетическое значение? Все-таки трудно представить, что Семин, если он действительно в рабочем состоянии, может быть сбит с толку подобной гречневой кашей. Там были и собственные промахи, и эмоциональный спад – точно не то, что вдохновляет главного колумниста страны на эскалацию воспоминаний о своей внутренней жизни.

Но все-таки Юрий Павлович – как Лев Толстой, которому прощается все, даже полная белиберда. При этом с «Мордовией» он действительно поработал на волне новой свежести, да и в «Анжи» все шло весело – даже слишком весело, включая пачки пропущенных голов, которые с уходом Семина, кстати, никуда не делись (а вот певцы атаки отчего-то резко сникли).

Новому руководству «Локомотива» нужен просто один спокойный год. Спокойный, но яркий – иначе бы оставили Пашинина. Нужна аляповатая кепка и растянутая рубашка – нужен этот антигламур, символизирующий домашнюю обстановку, где мужчины в трико сосредоточенно чинят обстановку и травят анекдоты.

А то, что Дмитрий Лоськов никого не тренировал, как и годом ранее Егор Титов – так почему не набраться опыта как раз в черновом строительном сезоне? А через год, помяните слово, «Локо» найдет своего Карреру.

«АМКАР» И «ТЕРЕК» МОГУТ ПОЙТИ ПО РОСТОВСКОМУ СЦЕНАРИЮ

Футбольный турнир особенно радует, если в нем есть место приятным неожиданностям – и РФПЛ, между прочим, каждый год с различной громкостью открывает одного-двух негаданных претендентов на Лигу чемпионов.

Два сезона назад это был «Локомотив» Кучука, рассчитывавший напомнить о себе хотя бы попаданием в еврокубки, а в итоге упустивший чемпионство в последнем туре; позже – европейский проект «Динамо», где все шло хорошо, даже с выбитым «страйком» в группе Лиги Европы, пока не травмировалась половина основного состава; и, наконец, в прошлом году «Ростов» выдал классическую темную лошадку, не располагая практически ничем, кроме тренера, которого не удовлетворяет ваш любимый вид спорта «достойная борьба за выживание».

Нынче быстрый старт взяли «Амкар» и «Терек» – клубы с довольно разной судьбой, объединяемые разве что манерой покупать безвестных легионеров из Восточной Европы. Впрочем, неправда. Еще тренеры. И пусть Рашид Рахимов пока не может рулить «Тереком» из технической зоны, это не отменяет гигантской проделанной работы, важнейшая часть которой, думается, касалась психологической линии (как и в случае с Гаджиевым).

Покупая албанцев и болгар, некоторые господа ограничивают смысл жизни погоней за своим хвостом: «не вылететь бы в ФНЛ – купить бы кого-нибудь – не вылететь бы в ФНЛ». Кормят агентов, клиенты которых два раза попадали в створ ворот в девяносто восьмом году, кормят нас обещаниями «насытить зону», «использовать ширину» и прочими юмористическими фигурами. Спросишь, что с амбициями – отрезают: «Готовимся к каждому матчу». Спасибо за честность, вопросов нет. И зрителей на трибунах.

Рахимов и Гаджиев (на сегодняшний день) не такие. Пусть они зацепятся за лидеров как следует.

АУТСАЙДЕРОВ НЕТ, НО ХОРОШО ЛИ ЭТО?

А чемпионат между тем ровный, как столешница: былые чемпионы осваивают хлеб-соль наверху таблицы – записные аутсайдеры неплохо живут на тушенку внизу. Никто не отстал, не обанкротился – идущие последними «Крылья Советов», вообще-то, чуть не сняли штаны с «Краснодара», чуть не испортили Каррере дебют в «Спартаке». «Уфа» купила нападающего, который забил первым касанием – пожалуйста, пусть кто-нибудь покажет это парню из ЦСКА, на которого нам предлагают надеяться в Лиге чемпионов, а он за месяц один раз случайно задел мяч затылком.

И все же «ровно» – это не всегда хорошо. Часто это просто свидетельство всеобщей усредненности, когда каждый обыгрывает каждого по 1:0 и гордится глаголом «боролись».

На фоне этих неживописных картинок стало скучнее следить за расписанием очередного тура. Кого-то здесь не хватает, и если вдруг лидеры играют между собой, то остальные вывески автоматически отдают прелым запахом «ноль-ноля».

Но, согласитесь, если хотя бы в одной афише тура заменить команду «Борюсь-в-каждом-матче» на команду «Динамо» – воля ваша, захочется взглянуть краем глаза. Разве нет? Все-таки и состав резвый, и стадион с нормальными телекамерами, поставленными на целесообразной высоте, а не на уровне, извините, пупка... Тренер Калитвинцев отвечает на вопросы с простотой и вкусом, как мемуары пишет, Кириллу Панченко дают играть в футбол.

Правда, конечно, присутствует бардак в руководстве и посещаемость в полтора белковых тела по праздничным дням (в прошлых, премьерлиговских сезонах) – а много ли где решены эти вопросы?

Ждем «Динамо» назад.

В «РУБИНЕ» ХАОС

Уж поверьте, мы здесь непременно за то, чтобы «дать поработать», а «Рубину» вообще всегда хочется желать добра и новых побед над барселонами – но сегодня клуб запрограммирован на неудачу, и дело уже не в старте сезона, а в том, что футбольная команда не может состоять из людей, которые получают по 10 минут игрового времени через два матча на третий.

К сожалению, пока это история про всеобщую легкомысленность. Одни выделили бюджет, другие посчитали неприличным не потратить его. Президент Республики не обязан быть экспертом Талалаевым, и, наверное, ему не стоило повторять внушенную кем-то глупость про вселенскую роль и архиуспешность испанского стиля – даже в форме предсезонной здравицы. Про Испанию вышла просто смешная шутка, даже если не вспоминать о том, что стиль футбола Хави Грасии тут вообще ни при чем – он такой же испанский, как ансамбль Кадышевой «Золотое кольцо».

Нет-нет, господа, в иных случаях фраза про «рано оценивать» слишком заразна, а под ее прикрытием можно долго ловить мух без зазрений совести. Мы смотрим на «Рубин», который после четырехсот тренировочных сборов не может довести до удара по воротам ни один угловой – и понимаем, что слово «рано» у команды уже от зубов отскакивает.

Условный Рочина за месяц наносит один удар в небеса, а в глазах надпись: «Ничего, в апреле забью».

До апреля от вас, милые, даже «Оренбург» ускачет на лихом коне.

Источники фото: fclm.ru, Чемпионат.com, СЭ, официальный сайт «Динамо», Чемпионат.com,