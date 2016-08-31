Кьяра – прекрасная девушка Симоне Дзадзы

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» собрал фотографии девушки одиозного новичка «Вест Хэма», которая в разы круче своего избранника.
Девушка Дзадзы популярней экс-форварда Ювентуса: в Twitter у Кьяры Бьязи в три раза больше подписчиков чем у её парня (свыше 90 тысяч), в Instagram за ней следят более 1,1 миллиона человек, в то время, как Дзадза интересует лишь 700 тысяч пользователей. На днях Дзадза подписал контракт с Вэст Хэмом, а его девушка оригинально восприняло эту новость сопроводив совместную фотографию надписью «не связывайтесь с нами». Очевидно, Кьяра теперь будет радовать болельщиков Вэст Хэма своим присутствием на стадионе и продолжать вдохновлять на голы Дзадзу.