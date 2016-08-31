Кьяра – прекрасная девушка Симоне Дзадзы

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» собрал фотографии девушки одиозного новичка «Вест Хэма», которая в разы круче своего избранника.

Девушка Дзадзы популярней экс-форварда Ювентуса: в Twitter у Кьяры Бьязи в три раза больше подписчиков чем у её парня (свыше 90 тысяч), в Instagram за ней следят более 1,1 миллиона человек, в то время, как Дзадза интересует лишь 700 тысяч пользователей. На днях Дзадза подписал контракт с Вэст Хэмом, а его девушка оригинально восприняло эту новость сопроводив совместную фотографию надписью «не связывайтесь с нами». Очевидно, Кьяра теперь будет радовать болельщиков Вэст Хэма своим присутствием на стадионе и продолжать вдохновлять на голы Дзадзу.

text Публикация от Chiara (@chiarabiasi) Авг 10 2016 в 11:40 PDT

text Публикация от Chiara (@chiarabiasi) Авг 27 2016 в 1:00 PDT

text Публикация от Chiara (@chiarabiasi) Авг 24 2016 в 11:19 PDT

text Публикация от Chiara (@chiarabiasi) Авг 22 2016 в 1:31 PDT

text Публикация от Chiara (@chiarabiasi) Авг 18 2016 в 2:51 PDT

text Публикация от Chiara (@chiarabiasi) Авг 16 2016 в 10:01 PDT

text Публикация от Chiara (@chiarabiasi) Авг 16 2016 в 2:59 PDT

text Публикация от Chiara (@chiarabiasi) Авг 15 2016 в 3:48 PDT

text Публикация от Chiara (@chiarabiasi) Авг 14 2016 в 6:08 PDT

text Публикация от Chiara (@chiarabiasi) Авг 10 2016 в 7:20 PDT

text Публикация от Chiara (@chiarabiasi) Авг 6 2016 в 1:29 PDT

text Публикация от Chiara (@chiarabiasi) Авг 2 2016 в 4:08 PDT

text Публикация от Chiara (@chiarabiasi) Июл 17 2016 в 8:58 PDT

text Публикация от Chiara (@chiarabiasi) Июл 13 2016 в 1:54 PDT

text Публикация от Chiara (@chiarabiasi) Июл 12 2016 в 11:59 PDT

text Публикация от Chiara (@chiarabiasi) Июл 12 2016 в 11:59 PDT

text Публикация от Chiara (@chiarabiasi) Июл 11 2016 в 9:02 PDT

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