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    Ф@Н@Т ФУТБОЛ@ Все блоги -

    Кьяра – прекрасная девушка Симоне Дзадзы

    31 августа 2016
    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» собрал фотографии девушки одиозного новичка «Вест Хэма», которая в разы круче своего избранника.

    Девушка Дзадзы популярней экс-форварда Ювентуса: в Twitter у Кьяры Бьязи в три раза больше подписчиков чем у её парня (свыше 90 тысяч), в Instagram за ней следят более 1,1 миллиона человек, в то время, как Дзадза интересует лишь 700 тысяч пользователей. На днях Дзадза подписал контракт с Вэст Хэмом, а его девушка оригинально восприняло эту новость сопроводив совместную фотографию надписью «не связывайтесь с нами». Очевидно, Кьяра теперь будет радовать болельщиков Вэст Хэма своим присутствием на стадионе и продолжать вдохновлять на голы Дзадзу.

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    Публикация от Chiara (@chiarabiasi)

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    Публикация от Chiara (@chiarabiasi)

    text

    Публикация от Chiara (@chiarabiasi)

    text

    Публикация от Chiara (@chiarabiasi)

    text

    Публикация от Chiara (@chiarabiasi)

    text

    Публикация от Chiara (@chiarabiasi)

    text

    Публикация от Chiara (@chiarabiasi)

    text

    Публикация от Chiara (@chiarabiasi)

    text

    Публикация от Chiara (@chiarabiasi)

    text

    Публикация от Chiara (@chiarabiasi)

    text

    Публикация от Chiara (@chiarabiasi)

    text

    Публикация от Chiara (@chiarabiasi)

    text

    Публикация от Chiara (@chiarabiasi)

    text

    Публикация от Chiara (@chiarabiasi)

    text

    Публикация от Chiara (@chiarabiasi)

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    Публикация от Chiara (@chiarabiasi)

    text

    Публикация от Chiara (@chiarabiasi)

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    Рейтинг: 4.7 Голосов: 13
    Комментарии10
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      Рейтинг: +191

      Yellow 91 2 сентября 2016, 06:32

      Кости да кожа

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 1 сентября 2016, 06:31

      Бесспорно очень красивая девушка, но таких разве что на вечеринки водить и на всякие презентации, светские вечера, еще пердолить по ночам... такие вряд ли будут хорошими женами и матерями...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > АртурZaСМ 2 сентября 2016, 00:17

      Не факт

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 31 августа 2016, 20:32

      Татуха "Стрелка вниз и надпись здесь был Андрюха", за труханами не видно) Когда этот даун пеналь не забил, я сразу к ней приехал, отпердолил и татуху набил, ибо нех.

      -1
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 31 августа 2016, 20:23

      Админам спасибо за хороший пост, нас личная жизнь его очень интересовала...

      -2
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 31 августа 2016, 18:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      тощая вобла.

      -5
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 31 августа 2016, 13:58

      Деньги портят людей.

      -3
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 30 августа 2016, 22:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вижу отсутствие мозгов, как кстати, и лобковых волос.

      -5
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      Рейтинг: +371

      ASG > Молчуновский 1 сентября 2016, 08:26

      с чего такая связь? :D

      -1
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский > ASG 3 сентября 2016, 15:48

      Хотите связи. Извольте. Это слово "отсутствие". Нет того и другого. А теперь связь в слове "нет".

      -1
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