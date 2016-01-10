Польский футбольный клуб "Корона"

«Корона» (польск. Korona Kielce) — польский футбольный клуб из города Кельце. В настоящее время выступает в высшем дивизионе польского чемпионата — Экстраклассе.

Клуб был основан в 1973 году слиянием двух команд: «Искра» и СХЛ. Новый клуб вышел во Вторую лигу в 1975 году. В 2005 году «Корона» выиграла Первую лигу и впервые в своей истории вышла в Экстраклассу, где с ходу заняла 5 место. В сезоне 2007/08 команда заняла 6 место, однако из-за обвинений в коррупции клуб был понижен в классе. В 2009 году команда заняла 3 место в Первой лиге и снова вышла в Экстраклассу. Высшее достижение клуба в Кубке Польши — финал в 2007 году, в котором клуб уступил «Дискоболии» cо счётом 0:2. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Городской», вмещающем 15 550 зрителей.