Показалось и осталось. Почему «Спартак» лидирует с Каррерой

Пережив смену тренера, «Спартак» ушел на перерыв в чемпионате единоличным лидером. Блог «Бескрайний нападающий» пытается разобраться в природе этого успеха и будущих шансах красно-белых.

Следует начать с Джереми Кларксона. Вы ведь знаете, дорогие титаны эрудиции, каким образом Джереми строит свои автомобильные колонки в «Sunday Times»?

Примерная схема такова: «Это – лучшая машина в мире, она летит по дороге, как ангел, набирает 100 км/ч быстрее, чем вы моргаете, и стоит семь белорусских зайчиков. Единственная проблема в том, что эта машина ужасна: на крутом повороте её уносит в лес, двигатель съедает весь топливный запас Британии, а кондиционер пожирает домашних животных. Кстати, насчет домашних животных...».

Ну и что, вы скажете, что это не о «Спартаке»?

Умная, вероломная игра в атаке – команда больше не ждет, когда соперник закуклится, отойдет в свою штрафную и возведет каменные стены. «Спартак» доставляет мяч вперед со скоростью света, и даже Зе Луиш, которого вы уже поспешили зачислить в великие дубья, успел натаскаться на игру в касание.

А на обратной стороне – до сих пор неспокойная оборона. Теперь она осталась без Таски и только-только проклюнувшейся игры в три центральных, и в дебюте матча против «Анжи» смотрелась удивленной, как Саша Кержаков в «Вечернем Урганте».

Эксперты, насколько можно расслышать, уже готовы признать в игре Карреры оборонительно-атакующий баланс. Хм... Пока что во вчерашнем матче мы видели, как по воротам Реброва спокойно бьют с трех метров – кто ж виноват, что в «Анжи» не набрали харри кейнов, а остальные ребята скроены не так прихотливо... Кроме, разумеется, Бериши, который ведет себя так, будто ночами взахлеб читает инструкции к кухонным блендерам. Феерический парень, он просто укатал Ещенко (прекрасно проводящего сезон!).

Да, во втором тайме оборона уже внушала спокойствие (как и неделю назад с «Краснодаром»), но был ли это «баланс»?.. Вы не забывайте, что команда находится в прекрасном настроении – это отличная основа для строительства, но никудышная основа для расчетов.

Многие вещи до сих пор сложно выстроить в линию, так и сяк получаются ломаные.

«Спартак» Карреры, даже при несмешных каламбурах у своих ворот, победил в Махачкале очень уверенно. Но и «Спартак» Аленичева в прошлый раз прикинулся участником серийного боевика «Неудержимые» и прибил хозяев со счетом 4:0. Значит ли это что-нибудь?..

Вообще похоже, что на Аленичева не нужно возводить напраслину – никакой он не пряник тульский, не «тренеришка», вполне добротно провел подготовку к сезону. Чего он не умел – так это заряжать команду рок-н-роллом, а итальянец умеет – мы это видели по архиэмоциональному празднованию второго гола Промеса в рядовом вчерашнем матче.

И, конечно, в распоряжении Карреры появился Фернандо, который похудел за два дня по рецепту Ларисы Гузеевой – и сразу же продемонстрировал, что такое опорный полузащитник и что такое вертикальная передача, заставляющая соперников глотать пыль из-под копыт.

Мне стыдно, что этот текст не подчиняется единому образу мысли и соткан из разноцветных лоскутов, но даже коллега Дзичковский, рассуждая о «Спартаке», замечает за собой использование слова «кажется» в каждом предложении. «Спартак» за несколько лет приучил к тому, что вся его игра может быть галлюцинацией, и необходимо ждать до последнего свистка в финальном матче сезона, до последней минуты в еврокубковых стыках, и не говорить «Мариуш Йоп», пока не перепрыгнешь.

И ежели вы узрели в этом тексте элементы пессимизма и обреченную интонацию – знайте: вам тоже просто показалось.

Ну, в конце концов, у нас есть «Зенит», про защитную линию которого теперь напишут роман «Луиш Нету и Пустота», есть ЦСКА, который играет чуть быстрее, чем если бы вообще не играл, есть «Краснодар», который сначала расстреливал всех из бластера, а потом оказалось, что это не Брюс Уиллис, а попытка снять триллер с лысым Ярмольником. А просто вылетели из игры Мамаев и Каборе – и теперь трепетным певцам с «Матч-ТВ» приходится объяснять поражение команды «тяжелым выездом в Албанию».

На этом фоне «Спартак» закономерно лидирует, и даже если закрыть глаза и уши до мая и ничему не верить – всё равно придется узреть главную перемену, случившуюся с тренерством в «Спартаке»: судя по вчерашнему интервью, новый наставник знает словосочетание «настоящие мужики» и, видимо, на личном опыте.

Прежний тоже был мужиком, но не маскульным, не ухаживал за бакенбардами и ставил на декадентские манеры – а хуже для «Спартака» быть не может, нельзя грустным лицом пародировать грустную бестрофейную серию клуба, она так не прервется.