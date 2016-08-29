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    Чего хотят болельщики? Все блоги -

    Тест: как хорошо вы знаете легенду «Локомотива» Юрия Семина

    29 августа 2016
    Блог «Чего хотят болельщики?» проверяет вас на знание фактов о старом новом тренере «Локо». Актуально после вчерашнего супервозвращения.

    Тест

    Рейтинг: 4 Голосов: 7
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 31 августа 2016, 10:03

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      Рейтинг: +19

      kurennoyd 30 августа 2016, 11:24

      6/10

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      Рейтинг: +231

      ВoВ 30 августа 2016, 09:26

      Ужас! Вы совершенно не знаете Юрия Сёмина!

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      Рейтинг: -52

      dg4tdfh 30 августа 2016, 01:42

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      -3
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 29 августа 2016, 22:46

      10/10

      -3
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 > BARCLAYS_APL 30 августа 2016, 08:41

      С 356 попытки....и то ответы на бумажку записывал но все равно 10из 10 выбить не мог

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 29 августа 2016, 22:11

      7 верных.

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      Рейтинг: +767

      товрос 29 августа 2016, 21:33

      4 только в локомотиве его больше всего запомнил

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 29 августа 2016, 19:12

      9/10 Прекрасно! Вы отлично знаете Юрия Сёмина!

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 29 августа 2016, 14:01

      4. Норм. Так как за Локо никогда не болел и судьбой Палыча не интересовался. А тест качественный и для тех кто и правда ценит Палыча.

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