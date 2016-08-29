Тест: как хорошо вы знаете легенду «Локомотива» Юрия Семина

7
Блог «Чего хотят болельщики?» проверяет вас на знание фактов о старом новом тренере «Локо». Актуально после вчерашнего супервозвращения.
Тест
7
6/10
Кyрение yбивает! Пo стaтистике тpеть pоссиян стpадают пoследствиями куpения, c помoщью этoго наpодного cредства вы зaставите сeбя жить дoльше и здоpовeе! Нe тeряй вpемени - http://goo.gl/bbI52s
10/10
С 356 попытки....и то ответы на бумажку записывал но все равно 10из 10 выбить не мог
7 верных.
4 только в локомотиве его больше всего запомнил
9/10 Прекрасно! Вы отлично знаете Юрия Сёмина!
4. Норм. Так как за Локо никогда не болел и судьбой Палыча не интересовался. А тест качественный и для тех кто и правда ценит Палыча.