Золото Рио. 5 красавиц-медалисток из Германии

На фоне триумфа Неймара сотоварищи победа женской сборной Германии по футболу осталась в тени. А немки были действительно хороши. Причём как на поле, так и вне его. Восстанавливаем справедливость.

В России за футбольным олимпийским турниром следили не слишком внимательно. Ни мужская, ни женская сборная России на Олимпиаду не отобрались. А стоило бы пристальнее следить за немецкими девушками – в квалификации Евро-2017 мы в одной группе.

Немки уже выиграли шесть отборочных матчей из шести, досрочно квалифицировавшись в финальную часть. Россиянки тоже близки к попаданию на турнир – четыре лучших сборных из вторых получат прямые путёвки, две оставшиеся сыграют стыковой матч. Серьёзных конкурентов кроме немецкой сборной у нас нет.

Наших девушек немки одолели дома 2:0. Пока вы ждёте реванша на «Арене-Химки» (а шанс взять его нам предоставится уже 16 сентября), полюбуйтесь на тех, кто увёз в Германию олимпийское «золото».

Лена Гёсслинг, №8

амплуа: полузащитник

возраст: 30

рост/вес: 171/63

матчей на Олимпиаде: 6/6

Последние пять лет Лена выступает за «Вольфсбург», с которым дважды выиграла Лигу Чемпионов.

В сборной Гёсслинг с 2008 года, в 2013 выиграла Евро. Тогда Швеция была хозяйкой турнира и тоже пострадала от немок, но в полуфинале.

Сара Дебриц, №13

амплуа: полузащитник

возраст: 21

рост/вес: 172/63

матчей на Олимпиаде: 5/6

голов: 3

Сара – одна из главных надежд немецкой сборной, где многим лидерам уже за 30. Играя в опорной зоне, девушка забила в 3 из 5 матчей, в каждом появляясь в стартовом составе.

Выступает юное дарование за «Баварию», которая в женском футболе не столь недосягаема для внутренних конкурентов, как в мужском.

Мелани Лёйпольц, №16

амплуа: полузащитник

возраст: 22

рост/вес: 170/62

матчей на Олимпиаде: 6/6

голов: 1

Мелани прошла все уровни молодежных сборных и ездила на «золотой» Евро-2013. В Швеции девушка так и не сыграла ни минуты.

Зато в Рио повзрослевшая и окрепшая Лёйпольц уже была игроком основной обоймы, отыграв все шесть матчей.

Леони Майер, №4

амплуа: защитник

возраст: 23

рост/вес: 162/58

матчей на Олимпиаде: 5/6

Ещё одна представительница «Баварии», невысокая, но крепкая Майер отыграла все матчи Олимпиады от звонка до звонка, цементируя немецкую оборону.

Играя справа в защите, Леони довольно много забивает. За 33 матча в юношеских и первой сборной она успела отличиться 5 раз. В Рио, впрочем, отмолчалась.

Дженифер Марожан, №10

амплуа: нападающий

возраст: 24

рост/вес: 173/67

матчей на Олимпиаде: 5/6

голов: 1

Обладательница престижной «десятки» и брутальных тату, Марожан – потомственная футболистка. Венгр Янош Марожан играл за родную сборную, а Дженифер выбрала Германию.

В соответствии с номером, Марожан действовала из глубины, дирижируя атаками команды и поддерживая выдвинутую вперёд Александру Попп. Забила всего один гол, зато в финале.