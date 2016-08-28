Золото Рио. 5 красавиц-медалисток из Германии

В России за футбольным олимпийским турниром следили не слишком внимательно. Ни мужская, ни женская сборная России на Олимпиаду не отобрались. А стоило бы пристальнее следить за немецкими девушками – в квалификации Евро-2017 мы в одной группе.
Немки уже выиграли шесть отборочных матчей из шести, досрочно квалифицировавшись в финальную часть. Россиянки тоже близки к попаданию на турнир – четыре лучших сборных из вторых получат прямые путёвки, две оставшиеся сыграют стыковой матч. Серьёзных конкурентов кроме немецкой сборной у нас нет.
Наших девушек немки одолели дома 2:0. Пока вы ждёте реванша на «Арене-Химки» (а шанс взять его нам предоставится уже 16 сентября), полюбуйтесь на тех, кто увёз в Германию олимпийское «золото».
Лена Гёсслинг, №8
амплуа: полузащитник
возраст: 30
рост/вес: 171/63
матчей на Олимпиаде: 6/6
Последние пять лет Лена выступает за «Вольфсбург», с которым дважды выиграла Лигу Чемпионов.
В сборной Гёсслинг с 2008 года, в 2013 выиграла Евро. Тогда Швеция была хозяйкой турнира и тоже пострадала от немок, но в полуфинале.
Сара Дебриц, №13
амплуа: полузащитник
возраст: 21
рост/вес: 172/63
матчей на Олимпиаде: 5/6
голов: 3
Сара – одна из главных надежд немецкой сборной, где многим лидерам уже за 30. Играя в опорной зоне, девушка забила в 3 из 5 матчей, в каждом появляясь в стартовом составе.
Выступает юное дарование за «Баварию», которая в женском футболе не столь недосягаема для внутренних конкурентов, как в мужском.
Мелани Лёйпольц, №16
амплуа: полузащитник
возраст: 22
рост/вес: 170/62
матчей на Олимпиаде: 6/6
голов: 1
Мелани прошла все уровни молодежных сборных и ездила на «золотой» Евро-2013. В Швеции девушка так и не сыграла ни минуты.
Зато в Рио повзрослевшая и окрепшая Лёйпольц уже была игроком основной обоймы, отыграв все шесть матчей.
Леони Майер, №4
амплуа: защитник
возраст: 23
рост/вес: 162/58
матчей на Олимпиаде: 5/6
Ещё одна представительница «Баварии», невысокая, но крепкая Майер отыграла все матчи Олимпиады от звонка до звонка, цементируя немецкую оборону.
Играя справа в защите, Леони довольно много забивает. За 33 матча в юношеских и первой сборной она успела отличиться 5 раз. В Рио, впрочем, отмолчалась.
Дженифер Марожан, №10
амплуа: нападающий
возраст: 24
рост/вес: 173/67
матчей на Олимпиаде: 5/6
голов: 1
Обладательница престижной «десятки» и брутальных тату, Марожан – потомственная футболистка. Венгр Янош Марожан играл за родную сборную, а Дженифер выбрала Германию.
В соответствии с номером, Марожан действовала из глубины, дирижируя атаками команды и поддерживая выдвинутую вперёд Александру Попп. Забила всего один гол, зато в финале.