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    Vanity Fair Все блоги -

    Золото Рио. 5 красавиц-медалисток из Германии

    28 августа 2016
    На фоне триумфа Неймара сотоварищи победа женской сборной Германии по футболу осталась в тени. А немки были действительно хороши. Причём как на поле, так и вне его. Восстанавливаем справедливость.

    В России за футбольным олимпийским турниром следили не слишком внимательно. Ни мужская, ни женская сборная России на Олимпиаду не отобрались. А стоило бы пристальнее следить за немецкими девушками – в квалификации Евро-2017 мы в одной группе.

    Немки уже выиграли шесть отборочных матчей из шести, досрочно квалифицировавшись в финальную часть. Россиянки тоже близки к попаданию на турнир – четыре лучших сборных из вторых получат прямые путёвки, две оставшиеся сыграют стыковой матч. Серьёзных конкурентов кроме немецкой сборной у нас нет.

    Наших девушек немки одолели дома 2:0. Пока вы ждёте реванша на «Арене-Химки» (а шанс взять его нам предоставится уже 16 сентября), полюбуйтесь на тех, кто увёз в Германию олимпийское «золото».

    Лена Гёсслинг, №8
    амплуа: полузащитник
    возраст: 30
    рост/вес: 171/63
    матчей на Олимпиаде: 6/6

    Последние пять лет Лена выступает за «Вольфсбург», с которым дважды выиграла Лигу Чемпионов.

    В сборной Гёсслинг с 2008 года, в 2013 выиграла Евро. Тогда Швеция была хозяйкой турнира и тоже пострадала от немок, но в полуфинале.

    Сара Дебриц, №13
    амплуа: полузащитник
    возраст: 21
    рост/вес: 172/63
    матчей на Олимпиаде: 5/6
    голов: 3

    Сара – одна из главных надежд немецкой сборной, где многим лидерам уже за 30. Играя в опорной зоне, девушка забила в 3 из 5 матчей, в каждом появляясь в стартовом составе.

    Выступает юное дарование за «Баварию», которая в женском футболе не столь недосягаема для внутренних конкурентов, как в мужском.

    Мелани Лёйпольц, №16
    амплуа: полузащитник
    возраст: 22
    рост/вес: 170/62
    матчей на Олимпиаде: 6/6
    голов: 1

    Мелани прошла все уровни молодежных сборных и ездила на «золотой» Евро-2013. В Швеции девушка так и не сыграла ни минуты.

    Зато в Рио повзрослевшая и окрепшая Лёйпольц уже была игроком основной обоймы, отыграв все шесть матчей.

    Леони Майер, №4
    амплуа: защитник
    возраст: 23
    рост/вес: 162/58
    матчей на Олимпиаде: 5/6

    Ещё одна представительница «Баварии», невысокая, но крепкая Майер отыграла все матчи Олимпиады от звонка до звонка, цементируя немецкую оборону.

    Играя справа в защите, Леони довольно много забивает. За 33 матча в юношеских и первой сборной она успела отличиться 5 раз. В Рио, впрочем, отмолчалась.

    Дженифер Марожан, №10
    амплуа: нападающий
    возраст: 24
    рост/вес: 173/67
    матчей на Олимпиаде: 5/6
    голов: 1

    Обладательница престижной «десятки» и брутальных тату, Марожан – потомственная футболистка. Венгр Янош Марожан играл за родную сборную, а Дженифер выбрала Германию.

    В соответствии с номером, Марожан действовала из глубины, дирижируя атаками команды и поддерживая выдвинутую вперёд Александру Попп. Забила всего один гол, зато в финале.

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