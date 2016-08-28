Почему Гвардиола провалит сезон в «Манчестер Сити»

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает о причинах возможных неудач Гвардиолы в Сити.

От прихода Гвардиолы в «Манчестер Сити» владельцы клубы ожидают возвращения чемпионства и победы в Лиге чемпионов, но есть ряд причин, из-за которых Пеп провалит сезон в Сити.

Конкуренция

Гвардиола добивался успеха в Испании и Германии, но все-таки конкуренция в этих чемпионатах достаточно слаба. В Испании в «эпоху Гвардиолы» был только «Реал», а в Германии «Боруссия Д» пыталась навязать борьбу за чемпионство. В Англии же ситуация кардинально другая: «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль» или неожиданный чемпион «Лестер». Такой конкуренции в чемпионате Гвардиола ещё не встречал и если в Испании проблемы «Реала» означают чемпионство «Барселоны», то в Англии проблемы «Челси» – это чемпионство «Лестера» (как минимум в прошлом сезоне). Поэтому конкуренция в чемпионате одна из главных проблем Гвардиолы, ведь спад результатов английских клубов в Лиге Чемпионов, обусловлен силой чемпионата Англии.

Новый чемпионат

Гвардиола доказал в Германии, что вызовов он не боится, возглавив для многих в 2013 довольно неожиданно «Баварию». Пеп привык, что его команды получают в середине сезона заслуженный перерыв, но в Англии Boxing Day самый ожидаемый и любимый период английских болельщиков. Поэтому Гвардиоле предётся впервые столкнуться с такой ситуацией, а вот его коллеги по «цеху»: Моуриньо, Венгер, Клопп, Почеттино уже привыкли, к таким условиям и будут иметь небольшое преимущество, в отношении Гвардиолы.

Тактика

Все знают, что команды Гвардиолы любят держать мяч (около 70% за матч), известная тики-така также придумана Гвардиолой. Но Англии самый удивительный чемпионат, ведь «Лестер» выигравший АПЛ владел мячом, лишь 47 % таким результатом не может «похвастаться» не один чемпион европейских чемпионатов. Да и в целом игра на контратаках используется практически всеми середняками и аутсайдерами Английской Премьер Лиги, конечно, вы скажете, что все андердоги против фаворитов играют на контратаках и будете правы. Но безумные денежные возможности середняка АПЛ (Кристалл Пэлас отдал за Бентеке больше 30 млн. евро) позволяют покупать исполнителей гораздо сильнее, чем в командах-середняках Испании и Германии, поэтому чемпионство «Лестера» добытое, по сути, на контратаках могло произойти только в Англии. Гвардиоле необходимо найти несколько вариантов ведения игры, ведь в Англии владение мячом не обеспечить тебе даже ничью.

Эксперименты

Любовь Гвардиолы к экспериментам над своими футболистами достаточно велика: Маскерано, Лам, Алаба, Мартинез – это лишь малая часть списка экспериментов Гвардиолы. В «Манчестер Сити» Пеп уже провел пару экспериментов, использование Коларова и Фернандиньо в центре защиты – это только начало экспериментов Гвардиолы. Очевидно, что это весьма полезная вещь, ведь Маскерано стал хорошим защитником, Лам раскрылся по-новому, но в Англии времени на эксперименты, по сути, нет, ведь новые попытки могут стоить вылета из кубков или потерей достаточно большого количества очков.

Состав

Гвардиоле достался, достаточно возрастной состав: Санья, Сабалета, Компани, Клиши, Коларов, Туре, Силва, Фернандиньо – это все игроки, которым около 30 или далеко за 30. Для Германии, где 34 тура и не столь интенсивный чемпионат, конечно, это было бы не проблемой, но для Англии – возраст играет куда более важную роль, чем в других чемпионатах. Гвардиола искал крайних защитников, но подписать так никого не сумел, поэтому ему придётся полагаться на имеющих футболистов, а это уже несёт в себе риске в потере очков. Но главная проблема на данный момент – это отсутствие альтернативы Агуэро, конечно, Кун топ-бомбардир, но больше 30 матчей в чемпионате Англии он играет достаточно редко, ведь травмы Кун получает каждый сезон, а заменит его, никто не может. Бони и Нолито «тянуть» в одиночестве Сити не смогут, в отличие от Агуэро.

Конфликты

Гвардиола замечательный тренер, но как человек он просто трус, так описал Пепа Златан Ибрагимович. Конечно, у Златана сложный характер, но то, что Златан провел всего год в «Барселоне», вина уже Гвардиолы. Он просто не хотел мириться с новым лидером в раздевалке и хотел, чтобы игроки слушали его. Казалось бы, в «Баварии» Гвардиола тренировал без конфликтов, но после ухода Гвардиолы Рибери высказался в радостных тонах, да и Гётце не расстроился. В принципе, ещё до лета было понятно, что Гвардила будет принимать жёсткие решения в отношении игроков Сити, особенно в отношении Туре, который казался первым на выход в команде Пепа. Но то, что произошло в последний месяц, предсказать никто не мог, главная английская «звезда» Сити и оплот сборной Англии Джо Харт оказался не нужен Гвардиоле, ведь, по мнению Пепа, Кабальеро играет лучше Харта, а приезд Браво из Барселоны ставит «крест» на карьере Харта в «Манчестер Сити». Очевидно, данное решение негативно повлияет на атмосферу в команде, на отношение болельщиков и английских журналистов к Гвардиоле, поэтому первые проблемы Сити в сезоне или грубая ошибка Браво обернётся не только потерей очков, но и огромным давлением на испанца, с которым он столкнётся впервые.

Прогноз

Старт Сити под руководством Гвардиолы достаточно неплохой, но первые травмы основных игроков, отсутствие зимнего перерыва и качественной замены Агуэро может негативно сказаться на результатах Сити уже в ближайшие месяцы. А «Манчестер Юнайтед», «Челси» и даже «Арсенал» с радостью воспользуются осечкой конкурента, да и по составу эти команды выглядят как минимум не хуже «горожан», поэтому в конце сезона Гвардиолу ожидает 3 или 4 место АПЛ. А в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» ждет вылет в четвертьфинале, ведь конкуренты в лице: «Баварии», «ПСЖ», «Барселоны», «Реала», «Атлетико» и «Ювентуса», выглядят сейчас значительно сильнее «горожан». Такие результаты для Сити в конце сезона – это уже провал.

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