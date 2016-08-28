M&M's. Почему «Милану» и Монтелле веселее вместе

В первом туре «Милан» едва не превратил 3:1 в 3:3 за компенсированное время. Доннарумма обеспечил хэппи-энд, потащив пенальти. В Неаполе «россонери» пошли дальше – получили четыре гола и закончили матч вдевятером. Сильвио Берлускони приуныл.

«Милан» лихорадило еще до старта. Сильвио Берлускони наконец решился выпустить из рук любимую игрушку. Китайские инвесторы должны вступить в права к ноябрю, чтобы начать гонку с не менее китайским «Интером». Монтелла пришел тренировать в тот неловкий момент между «только что закончилось» и «больше никогда не будет».

С уходом Берлускони уйдёе эпоха, хотя последние лет пять «Милан» объективно катился под откос, и перемены давно назрели. Клуб разгрузил платежную ведомость, списав балласт вроде Боатенга с Балотелли и ряд других сомнительных активов. Монтелла же зарекомендовал себя как тренер, который любит играть красиво.

С трофеями туго давно, последние три сезона падали и доходы. По итогам сезона 2012/13 «россонери» догнал «Ювентус», с 276 млн. евро разделив с ними первое место в Серии А. За три следующих сезона доходы «Юве» возросли до 350 млн., а «Милана» – упали до 220. Три года без еврокубков, раздутый штат игроков, большая часть которых не соответствовала амбициям клуба. Антирекордные 10 тысяч проданных абонементов к началу сезона и отсутствие качественного усиления – Монтелла принял непростой вызов.

Подбросил в топку дров и календарь. «Россонери» начали сезон матчем с «Торино» Синиши Михайловича, который еще в прошлом сезоне работал на «Сан-Сиро». «Милан» прилично отыграл в первом тайме, по делу открыв счет. Традиционные для Монтеллы 4-3-3 смотрелись, эпизодически команде удавались очень классные комбинации. Но ощущения надежности не возникало – защитники чудили, опорная зона проседала, а Монтоливо вообще выглядел тенью самого себя.

Получив гол из раздевалки, хозяева взвинтили темп, и Бакка за десять минут добавил к своему первому голу еще два. А дальше пошло-поехало. Проблески мысли вдруг пропали, «Милан» стал жаться к своим воротам. Настолько, что на 91-й минуте позволил гостям сократить разрыв. На 94-й Палетта так хотел уронить Белотти, что порвал ему майку. Вторая желтая, пенальти и эпичный сэйв 17-летнего Доннаруммы. Голкипер вскоре станет самым молодым футболистом, вызванным в сборную аж с 1911 года.

Хэппи-энд настраивал поклонников «Милана» на оптимистичный лад перед визитом в Неаполь. «Наполи» в первом туре опростоволосился с «Пескарой». Всплывший из Серии В скромный клуб отгрузил именитым гостям два за тайм. Лишь вдохновенная игра Дриса Мертенса позволила неаполитанцам отскочить.

Жег бельгиец и в матче с «Миланом». «Россонери» удивительно легко позволили Милику забить два. Особенно показателен был второй гол поляка, когда габаритного центрфорварда откровенно забыли на угловом. Казалось, лавочку можно закрывать, но у Монтеллы был свой план. После перерыва «Милан» вышел рвать и метать. За пять минут гости отыгрались, а арбитр между голами отправил наставника «Наполи» Маурицио Сарри на трибуны.

Ремейка не получилось. Сравняв счет благодаря эффектным голам Ньянга и Сусо, «Милан» снова встал. Развязка наступила в середине тайма, когда очередное соло Мертенса закончилось голом Кальехона. Минуту спустя Куцка заработал на ровном месте карточки обоих цветов за одну минуту. Под занавес матча решил попетросянить Ньянг, словно во дворе уронив на газон Рейну. Доигрывали миланцы вдевятером.

На разреженном пространстве Инсинье убежал к воротам и решил подарить Кальехону дубль. Того опередил примчавшийся на всех парах забивать в свои ворота Романьоли. Защитник, за которого «Челси» сулил на днях 35 миллионов и получил гордый отказ, решил исправить свой косяк. Выцарапал мяч с линии руками, выложив-таки в ноги Кальехону. Отобрал ассист у Инсинье.

Монтелла после матча выглядел сердитым:

– Мы превосходили «Наполи», – заявил он, – а с обоими удалениями я не согласен.

И если в случае с Куцкой Валери, возможно, правда был слишком жесток, то заигравшее в одном месте детство у Ньянга оправданий не заслуживает. Руководи «Миланом» менеджмент «Кубани», он бы уже выставил Монтеллу за отсутствие жесткости в обращении с игроками. Но менеджмент «Кубани» пока руководит только «Кубанью».

Три удаления, пенальти и шесть пропущенных мячей – многовато за два тура. В прошлом году на зарабатывание трех удалений у команды ушел весь сезон. На фоне буйной поросли Монтеллы меркнет даже лигочемпионская клоунада «Ромы» в матче с «Порту». Следующую домашнюю игру против стагнирующего «Удинезе» в Милане ждут с замиранием сердца.

Зато теперь клуб точно скорее жив, чем мертв. Вопрос лишь в том, насколько Монтелла реально контролирует запущенный им хаос. К слову, в сборную Италии помимо Доннаруммы вызваны ещё пятеро представителей «Милана». Интересно, хорошо ли они будут себя вести у Вентуры?

Тем временем, китайцы уже перевели 15 млн. евро на счета «Милана». Ещё 85 млн. поступят в начале сентября, хотя сделка по продаже клуба будет окончательно оформлена только в ноябре. Ориентировочная сумма, за которую Берлускони согласился продать 70% акций «Милана» – 700 млн. евро. Зимой клуб наверняка ожидает серьёзное усиление, хотя не факт, что рулить процессом ещё будет Монтелла.