Новый русский. Что реально меняет Жоаозиньо вместе с гражданством

Отыгравший за «Краснодар» больше 5 лет Жоаозиньо получил паспорт гражданина РФ. В заявке на игру с «Локомотивом» он уже значился русским. Бразилец готов играть за сборную России. Готова ли Россия?

Мы уже начали необратимый процесс натурализации футболистов. Дебютировали за национальную команду Гилерме и Нойштедтер, весной должен присоединиться к ним и Марио Фернандес. Однако есть одно существенное «но»: они не были темнокожими.

– Зря ты его негром назвал.

– А кто он?

– Афроамериканец.

– А какая разница? Меня так в школе учили: в Китае живут китайцы, в Германии – немцы, в Израиле – евреи, в Африке – негры.

Сергей Бодров играл простого русского парня без тени расизма. И думать, что потенциальное появление в сборной темнокожего футболиста не вызовет широкого резонанса, наивно.

Жоаозиньо не первый – еще на рубеже тысячелетий Олег Романцев всерьез рассматривал вариант приглашения в сборную обрусевшего камерунца Жерри-Кристиана Тчуйсе. Тогда тоже шумели, и, решив не искушать судьбу, Чуня, как его называли фанаты «красно-белых», стал играть за Камерун. В 2012 экс-спартаковец, к слову, прошел отбор и стал одним из тренеров в академии «Краснодара».

В середине нулевых в прессе и обществе долго муссировалась возможность натурализации забивавшего по 20 голов за сезон Веллитона. Помимо «неправильного» цвета кожи агрессивный форвард нанес травмы двум вратарям сборной Игорю Акинфееву и Владимиру Габулову в матчах Чемпионата России, что не добавило ему популярности. Дальше разговоров дело опять не двинулось, а карьера бразильца вскоре пошла по нисходящей. Сейчас экс-спартаковец вполне комфортно чувствует себя в турецкой Суперлиге, где опять стал забивать.

Были у нас и «свои» африканцы. Питер Одемвингие, форвард действительно высококлассный, до недавних пор выступавший в АПЛ, решил играть за Нигерию. Или давно ставшая баяном история еще одного нигерийца Адесойе Ойетунджиевича Ойеволе. Ойеволе до сих пор играет в «Оренбурге», который в этом сезоне впервые в своей истории выступает в высшей лиге.

Появление в составе российской сборной темнокожего игрока – вопрос времени. И Жоаозиньо вполне мог бы стать первопроходцем. Проблема в том, что мы давно не видели прежнего Жоаозиньо, о котором говорили как о потенциальном кандидате в сборную. Того, что мог одним пасом решить исход встречи, и чье место в составе не обсуждалось.

5+14 по системе гол+пас в сезоне-2012/13, 7+9 год спустя. Сезон-2014/15 стал переходным. «Краснодар» под еврокубки и поменявшийся лимит расширил обойму игроков. Пришел Измайлов, пару раз всплывал Широков. Подвинуться же пришлось Жоаозиньо, которого Кононов пробовал даже на краю обороны.

До кучи весной 2015 бразилец получил тяжелейшую травму – перелом малой берцовой кости. Полгода без футбола. Восстановившись, хавбек уже не имел статуса игрока основы – ужесточили лимит. Форму Жоаозиньо набирает до сих пор, выходя в основном на замену. Быть ключевой фигурой, как сейчас Смолов или Мамаев, бразилец перестал.

Получение гражданства нужно прежде всего самому Жоаозиньо. Возвращение статуса твердого игрока основы – задача приоритетная. И травма Мамаева, выбывшего на пару месяцев, дает ему шанс. Место на поле, новый тренер в сборной, строящий новую команду. Ближайшие месяцы должны стать определяющими в карьере 27-летнего теперь уже россиянина.