Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Vanity Fair Все блоги -

    Новый русский. Что реально меняет Жоаозиньо вместе с гражданством

    30 августа 2016
    Отыгравший за «Краснодар» больше 5 лет Жоаозиньо получил паспорт гражданина РФ. В заявке на игру с «Локомотивом» он уже значился русским. Бразилец готов играть за сборную России. Готова ли Россия?

    Мы уже начали необратимый процесс натурализации футболистов. Дебютировали за национальную команду Гилерме и Нойштедтер, весной должен присоединиться к ним и Марио Фернандес. Однако есть одно существенное «но»: они не были темнокожими.

    – Зря ты его негром назвал.
    – А кто он?
    – Афроамериканец.
    – А какая разница? Меня так в школе учили: в Китае живут китайцы, в Германии – немцы, в Израиле – евреи, в Африке – негры.

    Сергей Бодров играл простого русского парня без тени расизма. И думать, что потенциальное появление в сборной темнокожего футболиста не вызовет широкого резонанса, наивно.

    Жоаозиньо не первый – еще на рубеже тысячелетий Олег Романцев всерьез рассматривал вариант приглашения в сборную обрусевшего камерунца Жерри-Кристиана Тчуйсе. Тогда тоже шумели, и, решив не искушать судьбу, Чуня, как его называли фанаты «красно-белых», стал играть за Камерун. В 2012 экс-спартаковец, к слову, прошел отбор и стал одним из тренеров в академии «Краснодара».

    В середине нулевых в прессе и обществе долго муссировалась возможность натурализации забивавшего по 20 голов за сезон Веллитона. Помимо «неправильного» цвета кожи агрессивный форвард нанес травмы двум вратарям сборной Игорю Акинфееву и Владимиру Габулову в матчах Чемпионата России, что не добавило ему популярности. Дальше разговоров дело опять не двинулось, а карьера бразильца вскоре пошла по нисходящей. Сейчас экс-спартаковец вполне комфортно чувствует себя в турецкой Суперлиге, где опять стал забивать.

    Были у нас и «свои» африканцы. Питер Одемвингие, форвард действительно высококлассный, до недавних пор выступавший в АПЛ, решил играть за Нигерию. Или давно ставшая баяном история еще одного нигерийца Адесойе Ойетунджиевича Ойеволе. Ойеволе до сих пор играет в «Оренбурге», который в этом сезоне впервые в своей истории выступает в высшей лиге.

    Появление в составе российской сборной темнокожего игрока – вопрос времени. И Жоаозиньо вполне мог бы стать первопроходцем. Проблема в том, что мы давно не видели прежнего Жоаозиньо, о котором говорили как о потенциальном кандидате в сборную. Того, что мог одним пасом решить исход встречи, и чье место в составе не обсуждалось.

    5+14 по системе гол+пас в сезоне-2012/13, 7+9 год спустя. Сезон-2014/15 стал переходным. «Краснодар» под еврокубки и поменявшийся лимит расширил обойму игроков. Пришел Измайлов, пару раз всплывал Широков. Подвинуться же пришлось Жоаозиньо, которого Кононов пробовал даже на краю обороны.

    До кучи весной 2015 бразилец получил тяжелейшую травму – перелом малой берцовой кости. Полгода без футбола. Восстановившись, хавбек уже не имел статуса игрока основы – ужесточили лимит. Форму Жоаозиньо набирает до сих пор, выходя в основном на замену. Быть ключевой фигурой, как сейчас Смолов или Мамаев, бразилец перестал.

    Получение гражданства нужно прежде всего самому Жоаозиньо. Возвращение статуса твердого игрока основы – задача приоритетная. И травма Мамаева, выбывшего на пару месяцев, дает ему шанс. Место на поле, новый тренер в сборной, строящий новую команду. Ближайшие месяцы должны стать определяющими в карьере 27-летнего теперь уже россиянина.

    Рейтинг: 4.3 Голосов: 16
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +155

      ewgen1986 13 сентября 2016, 19:22

      Отличный пример натурализации на олимпиаде в Сочи. Виктор Анн завоевал медали плюс сейчас шортрек на высшем уровне.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 1 сентября 2016, 09:46

      Жоаозиньо - востановится и заиграет в свою силу, а вот вызывать в сборную или нет пусть тренер сборной решает !!! Но огоньку он в любой команде добавит !!! (НАШИ СТОЯТ РУКИ В БОКИ КОГДА ПО ИХ ВОРОТАМ НАНОСЯТ УДАР, А ЗАРУБЕЖНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ БЬЮТСЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО В КАЖДОМ МОМЕНТЕ) - РАЗНИЦА В САМООТДАЧИ, ХОТЬ И НЕ РОССИЯНЕ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Вингер91 > zarya-lk72 2 сентября 2016, 10:24

      Субъективно. Самоотдача не имеет привязки к национальности на профессиональном уровне. Профессионалы высокой квалификации выкладываются, низкой - нет. Иностранных пассажиров в РФПЛ выше крыши было, своих - тоже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 31 августа 2016, 10:41

      Да пусть играет в сборной, только форму наберёт. Всё лучше будет, а не тот позор на ЧЕ.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      geragera 30 августа 2016, 23:19

      еще один спидоносец в сборной

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 30 августа 2016, 22:17

      Ойеволе красава))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      ТЕНТК 30 августа 2016, 21:49

      В заявке на игру с Локомотивом он уже значился русским.

      Не русским,а россиянином,матт твою.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Вингер91 > ТЕНТК 30 августа 2016, 23:42

      Лично я придерживаюсь мнения, что человек, желающий примерить майку национальной сборной, ассоциирует себя с этой нацией и этой страной.

      Как Пушкин, например, хотя он и не играл за сборную. Иначе нахер такую натурализацию. Но у тебя, мать твою, может быть другая точка зрения.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Вингер91 > ТЕНТК 31 августа 2016, 00:34

      Но формально ты прав, конечно. Это тема такая, из разряда бесконечных. Хотелось бы, чтобы уж если кого-то натурализуют, чтобы человек как-то от души это делал, а не ради лимита или ещё чего-нибудь. А то Фернандес тот же сколько лет здесь играет, и до сих пор язык толком не выучил.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Johnny Mnemo > Вингер91 31 августа 2016, 13:40

      Тут больше интересно подумать насчет различных бурятов, татар, чувашей и прочих мордвинов, не говоря уж о горцах - они то все россияне, но русскими себя не считают. Так что ТЕНТК формально прав, русским не стать, им нужно родиться.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Johnny Mnemo 2 сентября 2016, 10:25

      Да тоже по-разному бывает. Есть и те, кто считают. И русских, родившихся русскими, но ненавидящих Россию и к русским себя не относящих, хватает. Сложная тема.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 30 августа 2016, 20:26

      Нормальный Россиянин,как будто только что из шахты

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11