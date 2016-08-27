Поможем всем миром. Как футбольную Италию сплотила общая беда

Число жертв землетрясения в Италии приближается к 300. Тех, кто получил увечья или лишился дома, гораздо больше. На завтра в стране объявлен национальный траур. Футболисты не остались в стороне и массово помогают пострадавшим.

Мощный подземный толчок разбудил жителей древнего города Аматриче в среду полпятого утра. Именно этот населенный пункт в сотне километров от Рима оказался в эпицентре землетрясения и подвергся наибольшему разрушению. Землетрясений магнитудой 6,0 на планете случается около сотни за год, но далеко не все они приходятся на населенные людьми территории. 6 баллов по шкале Рихтера – немногим меньше, чем ядерный взрыв мощностью в мегатонну.

Спасатели продолжают поиски пострадавших, но шансы найти под обломками выживших всё меньше. Большинство стран уже выразили свои соболезнования. Итальянское Посольство в Москве даже откроет Книгу соболезнований с 30 августа. Естественно, не остаётся в стороне и футбольный мир Италии.

Благотворительный фонд президента «Ювентуса» Андреа Аньелли направил на помощь жертвам трагедии 150 тысяч евро. Тренер «Юве» Массимилиано Аллегри выставил на благотворительный аукцион в пользу жертв трагедии ужин с собой и два абонемента в свою частную секцию по футболу.

Его подопечный Сами Хедира не отстал:

– Я глубоко опечален тем, что случилось в Италии. Каждый из нас может что-то сделать, как-то помочь. Я пожертвую 20 тысяч евро в фонд помощи пострадавшим, – написал немец на своей странице в Facebook. Помимо этого он выставил на благотворительный аукцион новую форму «Юве» со своим автографом.

Чжан Цзиньдун, представляющий группу китайских инвесторов, владеющих контрольным пакетом акций «Интера», оказался щедрее всех:

– Мы приобрели «Интер» не только потому, что это великий клуб, но и потому, что Италия – прекрасная страна. Хотим направить деньги на помощь пострадавшим и работы, которые ведутся в регионах, затронутых землетрясением.

На сайте «Интера» опубликовали заявление о пожертвовании в размере 200 тысяч евро.

– Я хорошо знаю эти города, много времени провел там ребенком со своей семьей. Я в шоке от случившегося, как и все, – высказался президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис, добавив, что пожертвует часть выручки от билетов на домашний матч с «Миланом».

Обещал любую помощь и обычно прижимистый президент «Лацио» Клаудио Лотито. Лацио – один из наиболее пострадавших районов, а президент «орлят» в молодости играл за команду Аматриче. Экс-хавбек ЦСКА Кейсуке Хонда пожертвует 20 тысяч евро итальянскому отделению «Красного креста». Кому как не японцу близко к сердцу принимать проблему землетрясений.

Все матчи второго тура Серии А начнутся с минуты молчания.