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    Vanity Fair Все блоги -

    Поможем всем миром. Как футбольную Италию сплотила общая беда

    27 августа 2016
    Число жертв землетрясения в Италии приближается к 300. Тех, кто получил увечья или лишился дома, гораздо больше. На завтра в стране объявлен национальный траур. Футболисты не остались в стороне и массово помогают пострадавшим.

    Мощный подземный толчок разбудил жителей древнего города Аматриче в среду полпятого утра. Именно этот населенный пункт в сотне километров от Рима оказался в эпицентре землетрясения и подвергся наибольшему разрушению. Землетрясений магнитудой 6,0 на планете случается около сотни за год, но далеко не все они приходятся на населенные людьми территории. 6 баллов по шкале Рихтера – немногим меньше, чем ядерный взрыв мощностью в мегатонну.

    Спасатели продолжают поиски пострадавших, но шансы найти под обломками выживших всё меньше. Большинство стран уже выразили свои соболезнования. Итальянское Посольство в Москве даже откроет Книгу соболезнований с 30 августа. Естественно, не остаётся в стороне и футбольный мир Италии.

    Благотворительный фонд президента «Ювентуса» Андреа Аньелли направил на помощь жертвам трагедии 150 тысяч евро. Тренер «Юве» Массимилиано Аллегри выставил на благотворительный аукцион в пользу жертв трагедии ужин с собой и два абонемента в свою частную секцию по футболу.

    Его подопечный Сами Хедира не отстал:
    – Я глубоко опечален тем, что случилось в Италии. Каждый из нас может что-то сделать, как-то помочь. Я пожертвую 20 тысяч евро в фонд помощи пострадавшим, – написал немец на своей странице в Facebook. Помимо этого он выставил на благотворительный аукцион новую форму «Юве» со своим автографом.

    Чжан Цзиньдун, представляющий группу китайских инвесторов, владеющих контрольным пакетом акций «Интера», оказался щедрее всех:
    – Мы приобрели «Интер» не только потому, что это великий клуб, но и потому, что Италия – прекрасная страна. Хотим направить деньги на помощь пострадавшим и работы, которые ведутся в регионах, затронутых землетрясением.

    На сайте «Интера» опубликовали заявление о пожертвовании в размере 200 тысяч евро.

    – Я хорошо знаю эти города, много времени провел там ребенком со своей семьей. Я в шоке от случившегося, как и все, – высказался президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис, добавив, что пожертвует часть выручки от билетов на домашний матч с «Миланом».

    Обещал любую помощь и обычно прижимистый президент «Лацио» Клаудио Лотито. Лацио – один из наиболее пострадавших районов, а президент «орлят» в молодости играл за команду Аматриче. Экс-хавбек ЦСКА Кейсуке Хонда пожертвует 20 тысяч евро итальянскому отделению «Красного креста». Кому как не японцу близко к сердцу принимать проблему землетрясений.

    Все матчи второго тура Серии А начнутся с минуты молчания.

    Рейтинг: 4.7 Голосов: 15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 27 августа 2016, 17:26

      Соболезную

      -1
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 27 августа 2016, 16:24

      Захотел ты перевести деньги,пожертвовать.Ну сделай это тихо,зачем писать и говорить открыто. Самопиар на горе!!!

      -3
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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Romantic2010 27 августа 2016, 16:31

      с одной стороны, ты прав. С другой, лучше громко отсыпать 200 тысяч, чем тихо ничего не сделать.

      2
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      Рейтинг: -92

      Raxor > Romantic2010 27 августа 2016, 20:36

      мне кажется это для того, чтобы люди увидев тоже решились на такой шаг, тип как флешмоб (может не самое лучшее определение)

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Raxor 27 августа 2016, 20:50

      Да, я тоже думаю, что они (Хедира с Хондой) скорее пример хотели подать, чем как-то выпендриться. Собственно, из полного текста их постов это вполне вырисовывается, я просто не приводил уж их полностью.

      А в случаях клубов такой шаг вообще понятен и логичен - они должны подобные вещи делать. Остаться в стороне было бы неправильным. Это воспринималось бы как равнодушие и дурной тон.

      -1
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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > карасевщина 28 августа 2016, 00:03

      так руби тоже лопатой, кто тебя заставляет быть обычным?

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