Ничего нового

В Монте-Карло состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Чемпионов.

Итак,что мы имеем.-------------------------------------------------------------------Группа А--------------------------------------------Париж выйдет,"Арсенал" и "Базель" поборятся за 2-ое место,болгары будут поставщиками очков.Учитывая,как швейцарцы в последние годы играют с англичанами,весьма вероятно,что мы наконец-то увидим команду Венгера в Лиге Европы.Давно пора,если честно.-------------------------------------------------------------------Группа В---------------------------------"Бенфика" и "Наполи" будут в плэй-офф,киевлянам добро пожаловать в Лигу Европы,"Бешикташ" станет первым с конца.---------------------------------------------------------Группа С--------------------------------------Денежные мешки без 1/8-ой не останутся, Гладбах станет третьим."Селтику" отольются гибралтарские,казахские и израильские слёзки.---------------------------------------------Группа D-------------------------------------------------------------------"Бавария" и "Атлетико" спокойно пойдут дальше.В споре "ПСВ" и "Ростова" победит тот,кто этого больше захочет.-------------------------------------------------------------------------Группа Е-------------------------------------------------------------"Монако" с "Байером" должны не испугаться "шпор",а армейцы займут своё привычное последнее место.-----------------------------------------------------------------------------Группа F--------------------------------------------------------------------------Дортмунд с "Реалом" особых проблем не испытают,"Спортинг" опередит "Легию" в борьбе за 3-ье место.------------------------------------------------------------Группа G----------------------------------------------------------------------Здесь очевидно только первое место "Порту".От "Лестера" можно ждать всего,что угодно.Явный аутсайдер в квартете,на данный момент,не прослеживается.--------------------------------------------------------------Группа Н-----------------------------------------------------------------Полярные позиции "Ювентуса" и загребского "Динамо" предугадываются легко,а вот в дуэли "Севильи" и "Лиона" ничего не ясно.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Глядя на эту картину,вспоминается классик:"А вы,друзья,как ни садитесь,всё в музыканты не годитесь".Как ни меняй формат жребия,а сильных и амбициозных команд больше не станет.

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