Размножение бородами. Чего ждать от «Матч-ТВ» в новом телесезоне

Главный спортивный медиахолдинг России сообщил о новых телепрограммах, которые вскоре появятся в эфире «Матч-ТВ». Блог «Бескрайний нападающий» оставляет заметки на полях этого сообщения.

– Но, Вы понимаете, в отличие от Анны Дмитриевой эти женщины ничего не знают про футбол... – Так, может быть, поэтому они и наняли меня, наняли Володю Стогниенко?.. (Интервью с Василием Уткиным, «Собчак живьем»)

Трепещи, телезритель, источай запах роз! На «Билан-ТВ» долгожданные премьеры: уже с сентября нам покажут два новых шоу: одно – реалити о боксерах, которые мечтают подписать контракт с промоутерами, второе – о молодых людях, которые занимаются фитнесом на просторах бескрайней Руси.

Это свежо, это замечательно, и, может быть, это даже вызовет определенный интерес у людей, которые с легкостью отличают Бокетти от брокколи.

Однако, при всем уважении к новой линейке программ (и людям, которые вложили душу в эти проекты), жалоба к каналу «Матч! Домашний» остается той же, что и раньше, и лежит в иной плоскости: половина журналистов нагоняет тоску, особенно в прямом эфире, где от ведущих нужна сейсмическая активность, вопросы в корень, огнеопасные реплики.

«ТВ – это прямой эфир» – слышали мы не раз от самых разных людей, среди которых нет ни одного, кого не стоило бы уважать. Но, видимо, все они просто некомпетентны и не делают зарядку по утрам – теперь-то «Матч» покажет им, как преломлять суставы и не умничать.

И, тем не менее, сколь бы ни были благородны помыслы пропагандистов здорового тела, это – не всё. Это не сетка вещания спортивного телевидения. Людей надо тянуть на площадку, но при этом в одной упряжке должны идти и шутки про Моуриньо, и всенародный бег в мешках. Это неразделимо, и, раз уж ставится задача воздействовать на массы, это должно быть сделано интересно.

Банальность в красной студии «Матча» как была заведена с прошлого ноября, так и продолжает «размножаться усиками и бровями», как пишет В. Пелевин в своем новом, еще не опубликованном романе. Правда, у подопечных Билан в моде все-таки не усики, а бороды, но суть не меняется.

Михаил Моссаковский полгода не выходит из студии ни на минуту и с таким рвением скоро подсидит своего (свою?) босса – но грустно не это. Вы помните хотя бы один моссаковский афоризм? Что-то, что вошло в язык или заставило задуматься? Да просто эмоцию, которая «попала» – и никто бы не сформулировал лучше? Ну он же каждый вечер (прайм-тайм) в прямом эфире канала, который в будущем мнит себя на рейтинговых вершинах – у такого журналиста Ургант должен воровать шутки!

Ведь Михаил – журналист с опытом, образованный человек, полиглот. Так пусть хотя бы через раз, хотя бы для галочки процитирует кого-нибудь испаноязычного. Ну, Сервантеса. «Вашему величию подобает оставаться на коне». А? Не только шампуням нужна реклама, просклоняйте вы книжки хоть чуть-чуть!

А у Михаила получается либо пафосная интонация, не насыщенная ничем семантическим, либо такая история, как в последнем выпуске «8-16»:

Никогда не хочется судить о человеке сгоряча, но как такое оценить? Разве что коллегам на «Матче» платят за количество секунд в эфире...

Подписали контракт с Дмитрием Булыкиным – и позавчера в эфире он поведал нам о том, что «Ростову» надо бы непременно выигрывать у «Аякса». Я поклонник Булыкина-форварда, но если этот канал с утра будет показывать хула-хупы, а днем – «Дом-2» для боксеров, то хотя бы в вечерних посиделках хотелось бы услышать что-то более глубокомысленное. Дмитрий-то научится, но ведь для этого ему должны задавать вопросы поумнее, чем про погоду.

Ну ладно хоть хватило сообразительности нанять до кучи блистательного Талалаева...

И, наконец, интересна судьба программы «После футбола». Наверное, раз уж такое дело, ее хронометраж надо сокращать. Ну, действительно, слишком уж у них много времени на пустые разговоры между рекламой и другой рекламой – порой у ведущего даже хватает времени на представление гостей. Ну что это такое?

Им ведь только дай распуститься – они зацепятся языками и оттянут на себя все время, полагавшееся для приклеенной улыбки Марии Командной в другой программе. И для фитнеса, и для кино про чемпионов. Добавь таким умникам минуту к эфиру – получишь цитату из Ахматовой. Кому оно надо? А потом еще уволенных коллег попросят вернуть – и как ты их, интересно, теперь достанешь? С «Дождя» – да на федеральный канал...

Меньше прямых эфиров, нечего там гонять воздух! На эти ваши стадионы все равно ходят три алкаша и хромая собака породы «дворняга», а жизнь – она другая: гиря, селфи, белые носки.

Так это ж, ребята, настоящее телевидение! Наконец-то, а мы уж заждались...

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