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    Vanity Fair Все блоги -

    Амазонки. Кто, кроме Бердыева, вдохновляет игроков «Ростова» на чудеса

    25 августа 2016
    «Ростов» уничтожил «Аякс» и триумфально ворвался в Лигу чемпионов. Самое время взглянуть на красавиц, окрыливших лидеров команды. Три истории любви сквозь расстояния и время помогут вам лучше понять несгибаемый характер «Ростова».

    Love Story №1

    С будущей женой Дмитрий Полоз познакомился, когда та ещё училась в школе. Пока она жила в Перми, они общались по сети. Девушка долго не хотела даже добавлять Полоза в друзья, но напористостью форвард «Ростова» отличался уже тогда и своего в конце концов добился.

    Когда Елизавета перебралась в Москву учиться в ГИТИСе на актрису, они стали видеться чаще. В Ростов-на-Дону уехали уже вместе. В январе прошлого года у пары родился сын Матвей.

    Елизавета Полоз «Ростову» под стать – занимается смешанными единоборствами и в обиду себя не даст. Занимается собственным бойцовским клубом. Однако когда нужно – женственности ей не занимать.

    Love Story № 2

    И Кристиана Нобоа будущая жена выбрала за настырность. Нобоа познакомился с Ольгой ещё в Казани в 2008, когда случайно забежал перекусить в кафе.
    – Я не восприняла его всерьез и не особо хотела с ним разговаривать, но Крис был настолько решительно настроен, что чувствовалось: ему плевать, он намерен добиться своего — рассказывала потом девушка.

    Поначалу Кристиан и Ольга общались как друзья, но постепенно их отношения переросли во нечто большее. Расписались в России, обвенчались в Эквадоре. В 2010 году Ольга родила Кристиану сына – Кристофера Диего, а через 2 года и второго, Лукаса.

    Уезжать из России девушка не хотела, а у Нобоа после ухода из «Динамо» были предложения исключительно из-за границы. В итоге хавбек перебрался в ПАОК. Но в Греции Кристиан играл недолго. Если вы думаете, что он вернулся только ради Бердыева – лучше подумайте ещё.

    Love Story № 3

    Казалось бы, куда уж больше, но партнёров переплюнул Иван Новосельцев. Защитник сделал предложение своей девушке, баскетболистке Катерине Кейру, прямо после матча. Под проливным дождём «Ростов» обыграл бывший клуб Ивана, столичное «Торпедо».

    – Мой прилет получился спонтанным, буквально в последний момент попросила Ваню купить билет на ночной рейс. И никаких мыслей или предчувствий относительно того, какой потрясающий сюрприз ждет меня на стадионе, не было, – делилась потом эмоциями от предложения Катерина.

    Корни девушки в Сьерра-Леоне. Отец учился в Ростове на строителя и участвовал в Олимипаде-80. Спринтером, не строителем. В Ростове и родилась Катерина с тремя братьями. Парадокс в том, что Кейру уехала в Москву играть за «Динамо», а Новосельцев – из Москвы в «Ростов». Но их чувствам это не помешало.

    Теперь супруги защищают честь страны, пусть и в разных сборных. Познакомились они на Универсиаде в Китае ещё в 2011, но после этого три года не виделись.

    Стоп, вас всё ещё удивляют эти истории преодоления? Тогда «Ростов» идёт к вам!

    Рейтинг: 4 Голосов: 33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 25 августа 2016, 15:29

      Кстати коренный ростовчанки действуют на футболистов отрицательно. Вот Смолов пока жил с Лопыревой был диким дном, а сейчас 3 матча - 4 гола.

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 25 августа 2016, 15:16

      Концовка улыбнула: Стоп, вас всё ещё удивляют эти истории преодоления? Тогда «Ростов» идёт к вам! )))

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 августа 2016, 14:58

      Красивые девчонки, правда и парни хоть-куда. Счастья Вам и удачи по жизни.

      6
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 25 августа 2016, 10:09

      У всех клубов есть такие амазонки, а выигрывает Ростов.

      9
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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Igorello97 25 августа 2016, 10:23

      Тут дело не столько в девушках или их красоте, а в той настойчивости, с которой за них боролись игроки "Ростова".

      Потому "Ростов" и выигрывает, что выходит на поле с задачей победить, а не "не проиграть". Бердыев бойцов собрал.

      И "Рубин"-то до сих пор тащат Карадениз, Кузбмин, Рыжиков. Тоже характерные мужики, которых ещё Бердыев набирал.

      Этот момент я и пытался отразить, пусть и довольно сумбурно вышло.

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      Рейтинг: +97

      serzhio1 > Вингер91 30 августа 2016, 14:32

      Ага, жалко, что еще Рязанцев пропадает...

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