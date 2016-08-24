Почему выход «Ростова» в Лигу Чемпионов – нереально крутое достижение!

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает о проблемах, которые смогли преодолеть ростовчане и выйти в ЛЧ.

То о чём мечтали болельщики ростовчан случилось – РОСТОВ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ. Унижение не когда великого Аякса открыл дверь группы Лиге Чемпионов для Ростова, но этот путь был не прост, но конечный результат того стоил – это фантастическое достижение в истории Ростова, но добыт результат был в сложной обстановке.

Финансирование.

О проблемах финансирования Ростова давно известно и в принципе ростовчане могли играть сейчас в ФНЛ если бы проиграли стыковые матчи в прошлом сезоне, но Бердыеву удалось спасти Ростов. И привести ростовчан к историческому второму месту, несмотря на отсутствие должного финансирования и проблем с выплатой зарплаты в таких условиях достижение Ростова смотрится ещё сложнее.

Состав.

Отсутствие денег ведёт к отсутствию трансферов, если в прошлом сезоне удавалось брать свободных агентов или в аренду игроков, то в этом сезоне даже таких трансферов не произошло. Поэтому на некоторых матчах этого сезона заявка Ростова заполняется не полностью, ведь ростовчанам попросту не хватает игроков. Состав Ростова стабилен и меняются лишь один или два игрока от матча к матчу, но никто «не плачется», что у них сложный график или не хватает игроков, ребята просто выходят и добиваются результата и за это их нужно похвалить, потому что обстановка у них в команде очень сложная.

Уход Бердыева.

После прохода Андерлехта уход Бердыева стал шоком, но в принципе вполне читаемым, ведь «проблемы» Ростова и отсутствие поддержки со стороны руководство вынудили Курбана Бекиевича покинуть ростовчан. После провала в переговорах со Спартаком, Бердыев вернулся Ростов в самый нужный момент, перед матчами с Аяксом, качестве тренера-консультанта. Это было важным и удачным решением, ведь опыта тренерства у Кириченко практически нет, «аура успеха» Бердыева, снова вернулась в Ростов и помогла пройти Аякса.

Уход Баштуша перед матчами с Аяксом.

Самая большая проблема образовалась, буквально за день перед важнейшим матчем в Голландии. Уход Баштуша в Лацио рушил всю защитную концепцию Ростова, но за день Бердыева и его штаб сумели перестроить ростовчан в защите и добиться устраивающего результата, а сегодняшним матчем подтвердил успешность экспериментальных перестановок и несмотря на «новые проблемы» ростовчане с успехом преодолели и новую проблему.

Проблемы делают Ростов сильнее.

Тезис, который применим не только к Ростову, но и ко всей России. Любые проблемы всегда сплачивают коллектив и позволяют проявить свой сильный характер и Ростов самый очевидный пример этому утверждению. Теперь будем надеется на улучшение финансирования Ростова, хотя небольшого усиления и дальнейшего успеха в группе ЛЧ и чемпионате России. Молодцы! Ребята!

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