Футбол прекрасен во всех своих проявлениях. Красивые голы, выверенные передачи, подкаты, комбинации, финты. За это мы и любим эту прекрасную игру. Но есть и обратная сторона этого спортивного действа.

Футбол прекрасен во всех своих проявлениях. Красивые голы, выверенные передачи, подкаты, комбинации, финты. За это мы и любим эту прекрасную игру. Но есть и обратная сторона этого спортивного действа. На поле играют 22 здоровых мужика, цель каждого из которых переиграть своего соперника. И тут уже не до сантиментов. В футбольном мире на ряду с великими кудесниками кожаного мяча, прославились и те, кто не жалел не себя ни соперников. Вот я и решил собрать таких вот отъявленных футболистов в одну команду.

Представляю вашему вниманию портретную галерею игроков, чья репутация на поле и вне его заставит содрогнуться футбольных эстетов.

Эрик Хаген

«Я должен быть агрессивным, иначе я не буду Хагеном. Менять свое поведение не собираюсь».

Хаген плечом высаживал двери в раздевалке, пытаясь справиться с собственными нервами. А полуанекдотическая история, как после поражения от «Севильи» Хаген бегал по подтрибунным помещениям, пытаясь найти главного арбитра матча, который в этот момент прятался от гнева «викинга» только что не в мужском туалете, конечно, вызывает улыбку, но и многое говорит о характере бывшего защитника петербургского клуба. Игроки «Зенита» подкупили судью матча группового этапа Кубка УЕФА с португальской «Виторией» (2:1) в сезоне 2005/2006. Об этом можно судить по рассказу бывшего защитника команды Эрика Хагена. При этом сам игрок название команды не назвал.

«Я не помню названия команды и год, но знаю, что это был групповой этап еврокубка, что мы играли против португальской команды и победили со счетом 2:1. Это был определенно групповой этап. Тогда главным тренером «Зенита» был Властимил Петржела. Какие у меня есть доказательства? Игра была какой-то странной – после матча в раздевалке была непривычная атмосфера, отличная от той, которая обычно бывает при победе. Игроки заплатили судье встречи, обеспечив себе таким образом победу. Кто именно из игроков «Зенита» платил за результат? Все по чуть-чуть. Было собрание команды, на котором, как я думаю, и было принято такое решение. К сожалению, я не знал языка, поэтому мало чего понял», – сказал Хаген.

Андони Гойкоэчеа

Немецкое спортивное издание Football Magazine недаром назвало Гойкоэчеа самым суровым футболистом планеты. Согласитесь, прозвище «мясник из Бильбао» за красивые глаза не дают. Он крайне жёстко играл в отборе, часто нанося соперникам травмы, плевал в них, бил исподтишка, находясь при этом вне поля зрения судьи. Но самый яркий момент в его «игровой» карьере грубейший подкат сзади против Диего Марадоны. Аргентинец в этом стыке сломал лодыжку и пропустил половину своего второго испанского сезона. Примечательно, что бутсу, в которой он нанёс травму Марадоне, Гойкоэчеа хранит в своей гостиной под стеклом как экспонат. А Бернд Шустер и Уго Санчес не понаслышке знают, почему не стоит сердить испанского защитника. Один едва смог оправиться от травмы колена, а другой навсегда запомнит, как его остановили не по правилам, схватив сзади за волосы.

Мясник Терри Бутчер

«Не хочу показаться хвастливым мудаком, но тот матч я доиграл очень спокойно. Кровь, говорите? Да какая, на хрен, кровь? Вот как-то я пылил три матча за «Рейнджерс» с переломом малой берцовой кости – вот это было неприятно. А тут – пустяки, небольшое рассечение!»

Говоря о Терри Бутчере, часто вспоминают отборочный матч чемпионата мира – 1990, в котором Англия играла со Швецией. Тогда Терри рассекли лоб, но, несмотря на уговоры врачей, Бутчер отказался от замены. Ему наспех наложили швы, и он вернулся на поле. Плотный слой бинтов, которыми Мяснику (от англ. butcher – мясник) замотали череп, не мог остановить мощное кровотечение, поэтому вся форма Терри после одного из верховых единоборств, когда он вынужден был играть головой, окрасилась в красный цвет – вместе со своим безумным взглядом капитан сборной Англии устроил на поле настоящий геноцид.На самом деле жестких эпизодов в карьере Бутчера полно. Чего стоит один только матч 1988 года с «Абердином», когда Терри в составе «Рейнджерс» после игры наведался в судейскую комнату. Понятно, что целью Мясника была не фотка на память – он банально выломал дверь и хотел совершить над арбитрами физическое насилие. Спасти судей смогли только работники стадиона. В 1987 году состоялся знаменитый матч – дерби между «Рейнджерс» и «Селтиком», в котором было столько насилия, что эпизод с удалением Терри, был для той игры рядовым эпизодом. А ведь Бутчер тогда с кулака отправил вратаря «Селтика» в затяжной нокдаун. Суд Глазго выписал англичанину условный срок. В сезоне-1981/82 после игры на Кубок с «Лутоном» у Терри началось сильное носовое кровотечение. Кровь хлестала как из шланга, и остановить ее смогли только в госпитале – выяснилось, что у Бутчера была задета артерия. Он потерял столько крови, что та травма могла стоить ему жизни. Мясник пропустил после этого ряд важных матчей, его «Ипсвич» стал вторым в чемпионате Англии, но сохранил одного из своих лидеров. Терри играл за сборную в том самом матче чемпионата мира с Аргентиной, когда Марадона забил два гола. Он был одним из тех, кого Диего, как стоячего, обошел во время своего голевого рейда к воротам англичан. Бутчер простил ему тот эпизод. Но он никогда не простит Марадоне другой гол из той игры, который аргентинец забил рукой. Допинг-контроль после матча Терри и Марадона сдавали вместе.

«Мне хотелось блевать от одного его вида, – говорил Мясник, – я чуть не надавал ему по щщам прямо там. Ладно бы он сказал, что это была случайность. В этом случае я бы просто пару раз врезал ему… А когда я услышал об этой гребаной «руке Бога» и высшей справедливости, я чуть с катушек не слетел… Но тогда я ограничился банальным «fuck off»!»Про Терри говорили, что заставить его уйти с поля могла только смерть. Спорный момент – судя по взгляду Бутчера, он ее уже видел. И никуда не ушел.

Деннис Уайз

Если верить словам сэра Алекса Фергюсона, то Деннис Уайзмог начать драку в пустом доме.

Ничего не скажешь, серьезная похвала для бывшего полузащитника «Челси», своей игрой снискавшего ненависть не одного десятка тысяч человек. В 1995 году Уайз получил три месяца заключения за нападение на пожилого водителя такси. несмотря на то, что его наказание было позднее обжаловано, пятно на его репутации все равно осталось. В 1999 он якобы укусил за нос Марселино из «Мальорки». И хотя этот факт так и не смогли подтвердить, тот факт, что Уайз получил в том же сезоне 15 матчевую дисквалификацию, говорит о многом. Его пребывание в «Лестере» было очень коротким, но от того не менее ярким. Во время одной из тренировок он сломал челюсть, а заодно и нос партнёру по команде

Джоуи Бартон

Взять Джоуи Бартона в свой клуб все равно, что поставить под сомнение свое психическое состояние. Когда Крэйга Беллами, никогда не слывшего за добропорядочного парня, журналисты сравнили с Бартоном, бывший нападающий «Ливерпуля» ответил буквально следующее: «Не сравнивайте меня с этим уголовником. Я в отличие от него не сидел в тюрьме». Чего стоит только история о драке Бартона с одноклубникомУсманом Дабо. Фото поверженного противника заставило бы содрогнуться даже поклонников боев без правил. А знаете ли вы, что бывает с теми, кто выводит Бартона из себя? Нет? Так некий сотрудник «Манчестер Сити» шутки ради поджег футболку игрока, за что едва не поплатился зрением. Полузащитник в отместку затушил свою сигарету о глаз самого Джейми Тэнди. Нешуточного скандала удалось избежать лишь благодаря огромному штрафу. А вишенкой на торте этого беспредела может служить история об избиении случайного прохожего, после которой Бартон был осужден на 6 месяцев тюремного заключения, из которых отсидел 77 дней.

Рой Кин

«Я слишком долго ждал. Я, бл***, ударил его со всей силы. Мяч был там (я думаю). Получай, пид**. И даже не думай стоять надо мной и усмехаться, что я, якобы, симулирую травму». Одна лишь эта цитата из автобиографии легендарного ирландского футболиста должна охарактеризовать его, как одного из самых агрессивных и неуравновешенных футболистов своего времени. Дело в том, что в далеком сезоне 1997/98 Кин получил серьезную травму после неудачного подката под Альфа-Инге Холанда. Норвежец усмотрел в этом симуляцию и попытку избежать наказания, и в нецензурной форме орал на корчащегося от боли ирландца. Спустя три года случай вновь свел их на одном поле, и Кин сполна воспользовался своим шансом. За пять минут до финального свистка Кин получил красную карточку за явный удар прямой ногой в колено норвежца. Вот, что сказал футболист: «Моя позиция была: да и х** с ним. Как аукнется, так и откликнется. Он всего лишь получил по заслугам. Он нае*** меня, а мой подход таков: око за око». Продолжать про регулярные конфликты на поле, частые удаления и дисквалификации не имеет особого смысла (13 удалений за карьеру – говорят сами за себя).

Эрик Кантона

«Лучший момент моей карьеры? О, хороших моментов было много, но самый лучший это, когда я дал по голове тому хулигану»

Гениальный футболист и величайший скандалист, Эрик Кантона не упускал ни единой возможности проявить свой буйный нрав, шокируя общественность с пугающей частотой.

Драка с одноклубниками, ссоры с болельщиками, публичные матерные высказывания в адрес главных тренеров и арбитров, швыряние мяча в главного арбитра встречи и, конечно, его «удар в стиле кунг-фу». 25 января 1995 года в гостевом мачте против «Кристал Пэласа». Во время матча защитник хозяев Ричард Шоу прихватил Эрика за футболку, на что вспыльчивый француз ответил, ударив обидчика ногой. Судья немедленно предъявил французу красную карточку. Покидая поле, Кантона поддался на провокацию болельщика «Кристал Пэлас»Мэттью Симмонса, запрыгнув на трибуны и ударив последнего ногой в стиле «кунг-фу», после чего еще пару раз отвесив наглецу увесистых тумаков.

Патрик Вийера

«То, что сделал Виейра – это дерьмо. Копы должны были отбить его гребаную голову». Английский таблоид The Mirror составил хит-парад десяти самых известных схваток сенегальского француза Патрика Виейра со своими соперниками. Такой подход можно было бы применить к любому боевистому футболисту, если бы не одно «но» – список соперников Патрика в этих битвах: болельщики «Шеффилд Уэнсдей», председатель правления «Арсенала», партнер по команде Лаурен, партнер по сборной Эрик Абидаль, партнер по «Ювентусу» Златан Ибрагимович и – настоящие крутые парни – Нил Раддок, Оливье Дакур и Рой Кин. Патрик вырубил Раддока «с локтя», отполировал смачным плевком, после чего надавал по голове полиицейскому, пытавшемуся остановить его безумство. Дакура, заступившегося за своего партнера Эйрика Бакке, Патрик чуть не задушил, ну а противостояние с безумным ирландцем Кином считается классикой английской премьер-лиги.

Кевин Мускат

Муската не зря называли «Самым ненавидимым футболистом на планете Земля», от его игры кровь стынет в жилах даже у людей, считающих, что футбол – контактный вид спорта. Вы ничего не слышали об этом футболисте?! Срочно набирайте его имя и фамилию в Интернете, если там еще сохранились документальные доказательства неудержимости этого футболиста. Он грозился переломать ноги Эшли Янгу, спровоцировал на поле настоящее побоище, в котором приняли участие 21 человек и нарочно сломал ногу, а вместе с ней и карьеру совсем еще юному Мэтти Холмсу, за что был оштрафован на 750 тысяч фунтов стерлингов. В 2005 году он покинул английскую лигу, и, кажется, все футболисты этой страны, как, впрочем, и болельщики, смогли вздохнуть с облегчением. Но на этом приключения австралийского защитника не закончились. Он вернулся на Родину, где провел еще несколько сезонов за «Мельбурн Виктори». Несчетное количество желтых карточек, десяток удалений за удары локтями в голову, грубейшие подкаты и, наконец, заслуженная пенсия. Мир может вздохнуть с облегчением, главное, чтобы Мускат не решил возглавить какой-нибудь футбольный клуб.

Винни Джонс

«Меня зовут Винни Джонс»

И все же прежде всего Винни большую часть карьеры выступавший на позиции опорного полузащитника, запомнился своей регулярно выходившей за рамки дозволенного грубостью. Костоломные подкаты, после которых игрок соперника приземлялся где-то между вторым и третьим рядами трибун, он щедро разбавлял другими выходками. Можете себе представить, к примеру, реакцию легенды «Ливерпуля» 80-х Кенни Далглиша, которому 21-летний Джонс прямо во время матча пообещал «оторвать ухо и плюнуть в образовавшееся отверстие»! Хотя самой громкой, пожалуй, получилась история с Полом Гаскойном, который потом с улыбкой вспоминал:

Вскоре после начала матча он подошел и прохрипел мне в ухо: «Меня зовут Винни Джонс и я, черт возьми, буду поблизости всю игру. Ты понял меня, толстяк? Сегодня есть только ты и я!»

Я знал, что опытные игроки частенько прибегают к подобным методам, особенно если в оппоненты им достается молодой игрок вроде меня. Но тогда угроза Джонса подействовала на меня самым серьезным образом...

...Когда я впервые дотронулся до мяча, он атаковал меня так, что я взлетел в воздух, должно быть, футов на пять. До самого финального свистка он ни на секунду не оставлял меня в одиночестве за исключением одного момента, когда ему пришлось вбрасывать мяч из аута. «Мне нужно отлучиться на пару секунд, но я, черт возьми, вернусь», – прорычал Винни, отправляясь к бровке.

...Наша команда получила право на «стандарт», и мы с Винни стояли в штрафной, ожидая подачи. Он был впереди меня, внезапно отвел назад руку и, словно тисками, сжал мои яйца. От боли и неожиданности я взревел. Думаю, в тот момент никто не понял, что на самом деле произошло, тем более что мяч полетел в другое место. Но благодаря фотографам уже на следующий день об этом знала вся Англия».

Позже в своих мемуарах Джонс позволил себе слегка поиронизировать над оппонентом, который в конце концов стал его добрым приятелем: «Когда я встречался со студентами Итонского колледжа, они забросали меня вопросами вроде «какого размера «хозяйство» у Газзы».

А непосредственно после закончившегося нулевой ничьей матча кто-то из поклонников «Ньюкасла» преподнес Гаскойну букет роз, и тот попросил отправить одну из них в раздевалку «Уимблдона». Каково же было его удивление, когда через несколько минут в ответ он получил... ершик для унитаза. Просто этот предмет первым попался Винни на глаза.