«Рома» выбывает из Лиги Чемпионов

Эта картина облетела всю Европу.Франческо Тотти,оперевшись на угловой флажок,наблюдает очередной провал родной команды в главном клубном турнире Старого Света. Ему,конечно,не привыкать."Рома" и Лига Чемпионов-понятия (в XXI веке) несовместимые.Тем не менее,произошедшее на "Олимпико" можно и нужно разобрать отдельно. Позиция римлян изначально была выгодной.Домашняя ничья обязывала "Порту" лезть на ворота Щесны с первых минут.Не хочу выступать обвинителем,но один человек этого не понял. Я про Лучано Спаллетти.Опытный наставник,складывается ощущение,не чувствует команду.Не имеет связи с ней.Футболисты "Ромы" с самого начала пытались сыграть на пространстве.Для идеального воплощения задуманного не хватало двух элементов.Человека с пасом в центре полузащиты и ещё одного (в пару к Салаху) быстрого форварда.Вместо этого,дон Лучано отправил в самую глубь Де Росси (единственного с пасом) и предложил своей команде гонять Джеко по полю. Для того,чтобы проиграть в шахматах,порой достаточно зевнуть фигуру на старте партии.Эдакий принцип домино.Следующим ляпом Спаллетти стала замена после удаления Де Росси.В ней,в принципе,не было необходимости.Паредес мог спокойно уйти на левый фланг. Дальше больше.Во втором тайме ситуация кардинально изменилась.Присутствие Джеко стало оправданным,пространство исчезло.Однако,Спаллетти делал всё по шаблону,не обращая внимания на поле.И заменил столь жизненно необходимого "столба" на...Итурбе.Самое обидное,что "Порту" находился в прострации и не сразу понял,что делать со столь внезапно нахлынувшим "счастьем". Привоз от Щесны означал лишь одно-Тотти на поле не появится.До этого выход Ческо явно напрашивался. Безусловно,Лучано не виноват,что клуб в последние годы покинули:Маркиньос,Бенатия и Пьянич.А Флоренци получил травму.Но,учитывая перипетии матча,стоит признать-именно стратегическая недальновидность Спаллетти оказала огромное влияние на исход встречи.Кстати,отдам должное,тренер "волков" не сетовал на судейство после матча. Пока одна легенда пребывала в недоумении,другая обретала былую уверенность.Икер Касильяс провёл матч без сбоев и заслуженно оформил "сухарь".

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