All-in. Почему «Ростов» рискует всем

Сегодня «Ростов» сыграет важнейший матч в своей истории. Разбираемся, что поставлено на кон, и почему цена ошибки для дончан гораздо выше, чем для «Аякса». Миллионы евро, имидж и слава или крутое пике в ФНЛ после серебряных медалей.

Деньги

Вне зависимости от результата команда заработает от 2 до 3 млн. евро за счет выплат солидарности. Это 50-миллионный пул, который распределяется между участниками квалификационного раунда. 2 млн. в случае победы и 3 млн. в случае, если команда не сумеет пройти «Аякс». «Андерлехту» за вылет от ростовчан выплатили утешительные 400 тысяч.

На первый взгляд абсурдная схема объяснима – победитель отобьёт своё с лихвой позже. На основной стадии турнира будут пилить бонусы уже на сумму в 1,2 млрд. евро. 12 млн. – только за участие в групповом этапе. В зависимости от результатов «Ростов» может заработать там дополнительно от 500 тысяч до 9 млн. (из расчета 500 тыс. евро за ничью и 1,5 млн. за победу). Если команда сумеет выйти из группы – это ещё 5,5 млн. евро. Про четвертьфинал и более высокие стадии загадывать, пожалуй, бессмысленно, но понятно, что дальше – больше.

Помимо этого есть ещё маркетинговый пул объемом около полумиллиарда евро, который распределяется в зависимости от доли телевизионного рынка страны. Здесь новости для «Ростова» хуже – нашему рынку далеко до топовых европейских. Однако пример «Зенита», заработавшего за счет маркетинговых выплат ещё порядка 10 млн. евро по итогам прошлого розыгрыша, настраивает на оптимистичный лад. К слову, в случае вылета ростовчан от «Аякса» им полагается 10% от совокупных маркетинговых выплат, приходящихся на долю России.

Даже шесть поражений из шести на групповом этапе принесут в клубную казну по меньшей мере 15 млн. евро. В прошлом сезоне бюджет «Ростова» составлял, по данным Sports.ru, 30 млн. долларов. Но это благодаря вовремя возникшим вариантам с помощью от Ивана Саввиди и Бориса Ротенберга, поверивших в талант Бердыева.

«Ростов» давно в долгах как в шелках. Клуб пытались не пустить пару сезонов назад в Лигу Европы. Лицензию в России дончанам так и не выдали, однако те пошли в Лозанну с апелляцией и выиграли. В этот раз юристы изворачиваются не меньше, но стоящий на кону куш того стоит. Другое дело, что его хватит только на то, чтобы заткнуть дыры. По зарплате перед игроками и персоналом в первую очередь. А есть ещё проблемный стадион, на котором команде играть минимум до ЧМ-2018.

Игроки и тренер

Не то что бы команда сидит на чемоданах всем составом. Но Баштуш уже уехал в «Лацио», не дожидаясь конца квеста. Участие в Лиге Чемпионов – грандиозный опыт и смотрины. Шанс уехать в Европу или хотя бы более амбициозный клуб дома. И шанс получить свои честно заработанные ещё в прошлом сезоне деньги. Поэтому игроки пока остаются в команде. В клубе, где из-за запрета на регистрацию новых футболистов едва наскребают заявку на матч из старых.

Скорее всего, этим же объясняется рокировка на тренерском мостике. Бердыев не ушёл совсем, несмотря на будоражащие прессу всё лето слухи. Но, не сумев выбить аванс, он решил дистанцироваться от команды. Получится пробиться в групповой этап – вполне возможно, что Курбан Бекиевич вернётся. Начнут решаться вопросы, появятся какие-то гарантии, да и с потенциальными новичками совсем другой разговор будет. Ведь на руках окажутся всё те же козыри про опыт, смотрины и реальные деньги в клубной казне.

Не получится – Бердыев может взять ещё один отпуск. После «Рубина» он уже так делал. Или успеет с кем-нибудь договориться. Та же ситуация с игроками. Трансферное окно пока открыто, а спрос на ростовчан имеется. Как минимум, на внутреннем рынке. Удержать тех, кто захочет уйти, без Лиги Чемпионов, Бердыева и денег – задача с двумя звёздочками. Вряд ли она по зубам даже прожженному ростовскому менеджменту.

Спрос на Азмуна есть в Европе. Наверняка найдётся он и на его соотечественника Эзатолахи. Нобоа с Навасом приезжали ради Бердыева. Сборников Полоза, Джананева, Новосельцева, Кудряшова и Ерохина оторвут с руками в условиях лимита. Бухарова с удовольствием заберёт любой клуб второго эшелона РФПЛ. «Ростов» могут растащить за пару недель. Останутся разве что вечные Гацкан с Калачевым, да сырая молодёжь вроде Терентьева с Байрамяном. Понятно, какие задачи с таким составом будет решать клуб.

А что «Аякс»?

У амстердамцев ситуация совсем иная. Лишние деньги им не помешают, но основной источник доходов клуба – трансферы. Этот сезон для «Аякса» очевидно переходный. Ушёл тренировать «Интер» Де Бур, ушла масса выращенных игроков. Состав совсем зеленый и ещё сезон-два будет обрастать мясом, прежде чем выйти на новый виток цикла чемпионств и последующих распродаж. Возможно, клубу даже пойдёт на пользу пролёт мимо главного евротурнира.

Руководство амстердамцев здорово рискует. Непроверенный тренер, всего пара-тройка реально опытных футболистов. Смотрит в сторону «Барселоны» Силлессен. Забавно, что слухи начали отправлять кипера в «Барсу» аккурат после грубого ляпа в первой игре с «Ростовом». В субботу «Аякс» слил домашний матч аутсайдеру «Виллему», хотя открыл счёт уже на первой минуте и играл основой.

Амстердамцам проще повариться годик в Эредивизи, набить шишек, возмужать. Иначе есть вариант сыграть в «Вильярреал». «Подводники» в своё время вышли в Лигу чемпионов, но опростоволосились там, попутно вылетев в Сегунду. Разрываясь на два фронта, зелёный «Аякс» может пролететь мимо попадания в следующий розыгрыш ЛЧ, к которому по всем раскладам должен подойти более конкурентоспособным. И это на руку «Ростову».

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Весной попытка «Ростова» пойти ва-банк сыграла. Проблем хватало и тогда, но дончане точечно укрепились, ввязавшись в борьбу за медали и место в Лиге чемпионов. И выиграли эту борьбу у «Зенита». Почему бы голодным и злым не утереть нос сытым и довольным ещё разок?

Фото: ajax.nl, fc-rostov.ru